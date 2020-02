SNYTT: Tone Damli fikk ikke plass i gullfinalen. Foto: Tore Meek, NTB

Tones manager vurderer pengekrav mot NRK

Managere og artister fortviler over at penger og innsats viste seg å være forgjeves med tanke på vinnersjansene under den skandaløse MGP-finalen i Trondheim lørdag.

David Eriksen (52), manager for Tone Damli (31), er like opprørt nå som da det midt i finalen lørdag ble klart at stemmesystemet sviktet.

Han sier til VG mandag morgen at det kan bli aktuelt å sende en regning til NRK for dekning av utgifter som har vært til ingen nytte.

– Noen anslått sum på samlede kostnader i forbindelse med MGP, vil jeg ikke gå ut med. Men vi holder på å vurdere steg videre med tanke på det. Man får jo ikke noen forsikring når det gjelder den økonomiske innsatsen, sier Eriksen.

– Betyr det at dere vil komme til å kreve at NRK dekker utgifter dere har hatt?

– Ja, det kan bli aktuelt. Er det økonomiske bare vårt ansvar? Det har vært store kostnader som viser seg å være helt verdiløse.

Kommunikasjonsansvarlig i NRK, Natalie Sprus, sier de vil ta stilling til pengekravet om det skulle komme.

– Og da tas det direkte med David Eriksen.

Eriksen sparte ikke på kruttet lørdag, da det ble klart at NRKs plan B besto i at en jury på 30 mennesker allerede på forhånd hadde stemt frem fire gullfinalister, dersom det skulle bli behov for en reserveløsning under direktesendingen.

– Hårreisende, sa en frustrert Eriksen til VGTV.

Manageren, som har vært manager for Tone Damli helt siden hun var med i «Idol» i 2005, uttalte da at NRKs håndtering av skandalen vitnet om respektløshet overfor alle, inkludert managementet, som bruker «ekstremt mye penger og tid».

VIKING: Rein Alexander på scenen lørdag. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Manager for Rein Alexander (48), Jan Erik Haglund (55), vil heller ikke gå ut med hvor mye penger de har lagt i MGP-løpet – annet enn å si at det «selvfølgelig dreier seg om mye penger».

– Vi har sittet og jobbet med dette lenge. Hvor mange timer, vet jeg ikke. Det er helt umulig å si. Men vi i managementet har hatt folk gående i lang, lang tid. Vi har egne folk som vi selvfølgelig må betale for å jobbe med blant annet sosiale medier. Og så dekker vi jo mye av omkostningene selv, som reise og opphold. I tillegg har vi promotert og markedsført musikken, blant annet har vi laget musikkvideo.

– Kan det bli aktuelt å be NRK ta deler av regningen?

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Det er noe vi i tilfelle må ta med NRK. Vi skal selv få oppsummert etter hvert hvor stor den totale kostnadssummen er. Jeg skjønner for øvrig at NRK må få summe seg litt nå, for det har vært rimelig mye rabalder, sier Haglund.

– Det skal også sies at deltagelsen absolutt ikke har vært bortkastet. Rein har vært med på en helt fantastisk produksjon og MGP-show. Musikken har også streamet en del, så noe har man jo fått ut av det, legger han til.

Rasende artister

Artistene selv har også uttrykt fortvilelse og frustrasjon etter finalen. Dagen derpå skrev Damli på Instagram:

«Eg er berre så «steikandes forbanna» på måten dette blei gjort på! Slik eg har forstått det er 30 personar som har bestemt utfallet av konkurransen, og dette FØR vi sto på scena i finalen. Det vil altså sei at det vi artistane presterte i finalen ikkje hadde ein SKIT å sei. All jobb opp mot finalen, promotering, øving og forberedelsar ... Det føles urettferdig! Eg meinar at NRK med eit så stort arrangement burde hatt ein bedre og tydeligare plan b.»

Didrik Solli-Tangen (32), som konkurrerte sammen med broren Emil Solli-Tangen (28), er også opprørt. I likhet med Damli roser han vinner Ulrikke Brandstorp (24), men samtidig legger han ikke skjul på egen skuffelse.

«Jeg er lei meg for at dere der hjemme ikke fikk bestemme. Slik det så stort ble annonsert i forkant at dere skulle. Jeg er lei meg for at alt vi hadde jobbet for opp mot finalen gikk i søpla, og jeg føler stor sympati for de andre artistene som sitter i samme båt», skriver han på Facebook.

BRØDRE: Didrik og Emil Solli-Tangen på scenen lørdag. Foto: Mattis Sandblad, VG

«(...) var ikke hele poenget med dette nye stemmesystemet at folket skulle sitte med all makten? At demokratiet bestemmer? Demokratiet ler av NRK nå ... høyt og lenge! Og når NRK i tillegg velger å skyve dritten under teppe så er det faen ikke rart det lukter skitt oppi posen ...», lyder det videre i tordentalen fra Solli-Tangen.

Finn Håkon Rødland (45), manager for brødrene Solli-Tangen, sier til VG at han er mer opptatt av innsatsen artister og management legger i forberedelser enn det økonomiske aspektet.

– Dette har vært nesten som en valgkamp i forkant. Så det handler ikke bare om rene penger, men i hvilken grad man har klart å engasjere fansen og massene. Det har man i ulik grad klart. Det er vel så viktig som rene kostnader, og denne innsatsen ble forgjeves, mener Rødland.

– Sånn sett fikk vi ingenting ut av den jobben. Vårt fokus var å vinne MGP. Ikke alle har en plate som skal selges, forklarer manageren.

