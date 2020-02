DØD: Caroline Flack, her avbildet på Brit Awards i fjor vår. Foto: Doug Peters

«Love Island»-kollega etter Caroline Flacks brå død: – Vi er sønderknust

«Love Island»-leiren er i dyp sorg etter at deres tidligere programleder, Caroline Flack (40), tok sitt eget liv lørdag.

Nyheten om Caroline Flacks brå bortgang rystet Storbritannia og TV-fans verden over. I kjølvannet av en turbulent tid, med problemer både på privaten og i karrieren, valgte den populære TV-profilen å avslutte livet hjemme i sin egen leilighet i London.

Bakgrunn: Caroline Flack funnet død

«Love Island»-episodene som skulle gått på ITV2 i helgen, ble dyttet ut av sendeskjemaet. Da sjekkeserien var tilbake på skjermen mandag, åpnet Iain Stirling (32), som legger på stemme til programmet, med en hyllest til Flack.

– Vi er absolutt sønderknust over den tragiske nyheten om at Caroline, et høyt elsket medlem av vår «Love Island»-familie, har gått bort. Caroline og jeg var et team helt fra starten, og hennes glødende engasjement, varme og smittende entusiasme var av avgjørende betydning når det gjaldt å lokke millioner av seere, sa Stirling ifølge Sky News.

KOLLEGA OG VENN: Iain Stirling, her på en prisfest i 2018. Foto: Ian West / PA Wire

Han henvendte seg så direkte til TV-seerne:

– I likhet med mange av dere, prøver vi nå bare å fordøye det som er skjedd. Det eneste jeg håper på, er at vi alle kan bli litt vennligere, alltid vise kjærlighet og lytte til hverandre.

Stirling avsluttet hyllesten med å takke sin avdøde kollega for alle morsomme stunder de har opplevd sammen.

– Du var en sann venn for meg, og jeg kommer til å savne deg, Caz.

TV-seerne uttrykte blandede følelser i sosiale medier etter episoden. Mens enkelte roste minnetalen, forklarte andre at det er vanskelig å følge med på «Love Island» nå.

«Det er for tidlig. Alt er for ferskt», skriver en seer på Twitter.

«Jeg skal være ærlig. Det var umulig for meg å se på «Love Island». Føltes rart», skriver en annen.

2015: Caroline Flack da hun var ferssk programleder for «Love Island». Foto: Ian West / PA Wire

Siktet for vold

Flack, som ledet «Love Island» fra premieren i 2015 og frem til i fjor, ble i desember arrestert og siktet for å ha overfalt og slått kjæresten – den tidligere tennisspilleren Lewis Burton (27). Saken ble spaltestoff i alle de store britiske mediene, og Flack endte med å trekke seg som programleder for sesong seks av realityserien.

– «Love Island» har vært hele verden for meg de siste fem årene, det er det beste showet som finnes på TV. For ikke å stjele oppmerksomhet fra den kommende sesongen, føler jeg at det beste jeg kan gjøre er å trekke meg fra den sjette sesongen, uttalte hun før jul.

Da serien gikk på lufta på nyåret, var det med Laura Whitmore (34) som vertinne.

Flack skulle møtt i retten 4. mars for å svare på anklagene. Hun har hele tiden nektet skyld. Til tross for den angivelige voldsepisoden, var hun og Burton fortsatt et par, og han har uttrykt hvor fortvilet han er over tapet:

«Hjertet mitt er knust. Vi hadde noe så spesielt. Jeg har ikke ord. Smerten er så stor. Jeg savner deg så enormt. Jeg vet at du alltid følte deg trygg med meg. Du sa alltid at du aldri tenkte på noe annet da vi var sammen, men denne gangen fikk jeg ikke lov til å være der. Jeg spurte og spurte.»

En advokat for familien bekreftet tidlig ifølge Sky News, BBC, CNN og andre medier at Flack tok sitt eget liv. Stjernens pårørende har bedt om respekt for privatlivets fred.

Før mandagens episode ble vist, kjørte programmet en annonse på TV der de oppfordret alle som sliter til å ringe en hjelpetelefon.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Debatt i mediene

Det debatteres heftig i britiske medier hvorvidt tabloidene har drevet klappjakt på stjernen på grunn av turbulensen rundt henne den siste tiden. The Sun skal ha valgt å fjerne en sak om Flack publisert kort tid før hun døde.

– Caroline Flack fikk mer negativ pressedekning enn en terrorist eller en pedofil rundt denne rettssaken, har den britiske manageren Jonathan Shalit uttalt til BBC Radio.

Kjendisreporter Sarah-Louise Robertson, kjent fra blant annet BBC, Sky og RT, har på sin side gått ut og presisert at pressen ikke kan klandres for 40-åringens død.

Morten Hegseth Riiber (33), programleder for norske «Love Island», mottok nyheten om Flacks død med vantro:

