ÅPNER OPP: Det er Linna Dales dag i «Hver gang vi møtes». Foto: TV 2

Linnea Dale: – Alt var så vondt hele tiden

Etter nedturen i 2014 bestemte Linnea Dale (28) seg for å slutte med musikk.

Allerede under møtet med VG på første innspillingsdag av «Hver gang vi møtes» i fjor sommer, forklarte Dale at det er lett for henne å snakke om følelser. Mens de andre deltagerne uttrykte usikkerhet rundt det å kanskje ta til tårene, bedyret Dale at hun hadde kontroll.

Det beviser hun også på TV lørdag. 28-åringen er påfallende behersket, selv om enkelte temaer er såre.

– Jeg trodde jeg skulle gråte kjempemasse i mitt eget bryllup også, for jeg gjør det i andres. Men da dagen opprant, følte jeg et slags ansvar for å ta meg sammen. Sånn var det også på min dag i «Hver gang vi møtes». Jeg kunne liksom ikke tillate meg å bryte sammen, forklarer hun til VG.

Etter å ha entret rampelyset som 16-åring – gjennom «Idol» – opplevde den da pur unge Tinn-jenta eventyrlig suksess som vokalist for Donkeyboy. Vi snakker hundrevis med reisedøgn og over ett år sammenhengende på topp på VG-lista. En annenplass i MGP kan hun også skilte med.

DEBUTEN: Linnea Dale i «Idol» i 2007. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Desto større opplevdes nedturen etter at Dale, som ikke var fast medlem av Drammens-bandet, bestemte å trekke seg ut og satse solo. Hun forklarer på TV at hun hadde forståelse for anmeldernes lunkne mottagelse det første albumet i 2012 (se VGs terningkast). 28-åringen var heller ikke selv helt fornøyd med resultatet.

Verre var det da oppfølgerplaten ble møtt med samme respons (les VGs dom). Dale begynte å stille spørsmål om hva hun egentlig holdt på med.

– Da følte jeg på den slemme stemmen i hodet, som sier «Fader, dette er ikke bra nok». Man er jo så streng med seg selv, forklarer hun til de andre artistene rundt bordet.

– Alt var så vondt hele tiden. Jeg tenkte: Hvorfor gjør jeg det her med meg selv? Psyker meg så ut? Da bestemte jeg meg bare for å ta en pause – rett og slett.

2010: Linnea Dale omkranset av Donkeyboy-gutta i London, (f.v.) Cato Sundberg, Kent Sundberg, Alexander Garborg Ågedal, Peter Michelsen ogThomas Drabløs. Foto: Nina Eirin Rangøy

Dale hadde ikke anelse om hva hun skulle gjøre videre, men landet på at hun måtte få seg en «vanlig jobb som folk flest». Musikken mente hun at hun hadde lagt på hylla for godt. I stedet ble det økonomistudier.

Til VG presiserer Dale at det ikke kun var anmeldelsene som fikk henne til å backe ut.

– Jeg satt med en generell følelse av at jeg ikke mestret dette helt, forklarer hun.

Faktisk var det kjærligheten som fikk Dale på andre tanker. Men det skulle gå fire år. Hun hadde møtt mannen i sitt liv, Thomas Aslaksen (35), trommeslager i bandet til broren Jonas Alaska (31).

– Thomas er kanskje den viktigste grunnen til at mye falt på plass med den siste platen. Han fikk meg tilbake i studio igjen. Jeg hadde bestemt meg for å slutte å lage mer musikk, sier Dale i programmet.

Linnea Dale fridde til kjæresten: – Jeg tok mitt livs største sjanse

Kjæresten, som hun giftet seg med i 2016, klarte å lokke artisten inn i studio. Denne gangen fikk hun jobbe uten press og helt på egne premisser.

– Endelig var jeg blitt tryggere på meg selv. Det var en sinnssyk følelse av å komme hjem. Jeg hadde jo trodd at toget var kjørt, sier Dale, som da resultatet forelå, nøt å kunne feire anerkjennelsen med ektemannen.

Albumet «Wait For The Morning» i 2018 ble møtt med begeistring. VGs anmelder beskrev singlen «Favourite Mistake» som en «perfekt liten drøm av en låt» og serverte terningkast seks. Hele albumet ble belønnet med en femmer.

FAMILIE: Linnea Dale med ektemannen Thomas Aslaksen og datteren Maud. Foto: PRIVAT

Når VG spør Dale om hvor sikker hun er på at hun ikke vil havne i samme situasjon igjen, og at det kan bli aktuelt å skrinlegge musikken, svarer hun:

– Det kan man aldri være sikker på. Jeg tror mange musikere kjenner seg igjen i det. Selvtilliten i det man driver med, går opp og ned hele tiden. Det er en del av prosessen.

YNGSTEMANN: Linnea Dale med nyfødte Emil under et intervju med VG Helg i tidligere denne måneden. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Dale skålte i alkoholfritt gjennom hele TV-innspillingen av «Hver gang vi møtes». Hun hadde nemlig smårolling i magen. Sønnen Emil kom til verden for under to måneder siden. Fra før av har paret datteren Maud på to år.

Den største utfordringen for Dale var nettopp å være borte fra datteren under den 11 dager lange innspillingen, har hun forklart til VG.

– Jeg gruet meg veldig til å dra fra henne. Maud var halvannet år da, og jeg hadde aldri vært så lenge borte fra henne. Men det gikk veldig fint.

Denne uken slapp Dale sin nyeste singel «Out Of Heaven». Flere låter er underveis, og til sommeren blir det kanskje mer turnésamarbeid med Donkeyboy.

HEDERSGJEST: Linnea Dale omgitt av (f.v.) Chris Holsten, Tuva Syvertsen, Odd Nordstoga, Aslag Haugen, Morgan Sulele og Frida Ånnevik. Foto: Vegard Breie, TV 2

Tilbakeblikk på Linnea Dales reaksjon etter MGP i 2014:

Publisert: 25.01.20 kl. 07:44

