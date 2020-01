NY I «BLOGGERNE»: Iselin Guttormsen håper at flere vil få øynene opp for bloggere som henne. Foto: THOMAS ANDREASSEN

Hun er ny i «Bloggerne»: – Jeg bruker kroppen min

Iselin Guttormsen (32) sier hun tar mye plass – og blir noen ganger lei av seg selv. Hun brenner for åpenhet rundt sex og seksualitet, bruker ord og uttrykk som tidligere var bannlyst på TV.

32-åringen fra Drammen er en av de nye profilene i TV 2s «Bloggerne».

– Dette er kontroversielt og mange er i sjokk over at jeg deler så mye som jeg gjør. Men jeg er så lei av å pakke ting inn, sier Iselin Guttormsen til VG.

Hun er 32 år, småbarnsmor og studerer til å bli sexolog. Hun har sagt opp jobben innenfor salg og markedsføring og satser alt på et liv som influenser.

– Jeg er så sint, utbryter hun i sitt første møte med TV-seerne.

Hun raser mot Instagram – og over at bildene hennes blir sensurert.

– Ja, jeg bruker meg selv på min konto. Jeg bruker kroppen min og jeg gjør det mye. Jeg liker å være feminin. Men jeg viser også frem cellulitter, åreknuter, fleskemage og strekkmerker, Og noen ganger drar jeg det litt lenger enn det også. Men det er «ingenting» som synes på Instagram-bildene mine: Ingen brystvorter, ikke kjønnsorgan, sier Iselin Guttormsen til VG.

Hun legger ikke skjul på at hun liker å være kreativ for å få frem sitt budskap. Som den gangen hun stilte på karneval i et meget spesielt «antrekk».

– Jeg var rett og slett et «fittetryne». Da er man egentlig i manges bevissthet en ordentlig møkkakjerring. Dette ordet for det kvinnelige kjønnsorgan er et så ladet ord, all skammen knyttet til det kvinnelige kjønnsorgan. Til onanering, selvstimuli. Samtidig er det ingenting som er mer naturlig enn det. Det var det jeg ønsket å rette oppmerksomheten mot, sier Iselin.

Hun håper at ved å være med i «Bloggerne» vil flere få øynene opp for profiler som henne.

– Åpenhet rundt sex og seksualitet er viktig. Både på godt og vondt, sier Iselin.

Ved siden av å være blogger, influenser og student, lever hun også av å reise rundt og holde foredrag. For bedrifter – og ikke minst for ungdomsskoleelever i 8., 9. og 10.-klasse.

– Det synes jeg er veldig gøy, og da føler jeg virkelig at det jeg prater om betyr noe for noen. Når jeg snakker med skoleelever, er det viktig for meg å snakke ungdommens språk. Fortelle om sex og kjønnsorganer på den måten de selv snakker om det på. Det er sjelden noen sovner i timen når vi snakker om sex.

BLOGGERNE: Dette er sesongens bloggere: I den tolvte sesongen av «Bloggerne» blir vi kjent med to nye profiler, Joakim Kleven og Iselin Guttormsen, og det blir gjensyn med Anne-Brith Davidsen. Vi følger også Martine Lunde, Linnéa Myhre, Caroline Berg Eriksen og Sofie Nilsen i den nye sesongen som får premiere mandag 3. februar. Foto: TV 2

Iselin forteller at formålet med slike foredrag er å drepe myter rundt sex, få fakta på bordet og bidra til å senke forventningspresset rundt kropp, sex og utseende.

– Hva man skal huske på når man blir en seksuell partner er også viktig. Konsekvensene av hvordan du oppfører deg. Dessuten snakker jeg også om hvordan vi ser på verdien av andre mennesker og hvordan vi skal behandle hverandre. Både når det handler om sexlivet og livet generelt, sier Iselin Guttormsen

