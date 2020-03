BARNESTJERNE: Lorenzo Brino (yngste på bildet) sammen med skuespillerkollegene David Gallagher (t.v.) og Adam LaVorgna i sesong syv av TV-serien. Foto: Aaron Spelling Prods/Everett Collection

«Den syvende himmel»-skuespiller omkom i bilkrasj

Lorenzo Brino spilte rollen som Sam Camden i «7th Heaven» i åtte år. Nå er han død – 21 år gammel.

Skuespilleren mistet livet i en bilulykke i San Bernardino County i California mandag, men først nå er navnet offentliggjort, melder TMZ.

Den tidligere barnestjernen skal ha mistet kontroll over kjøretøyet før han kolliderte med en lyktestolpe. Han hadde ingen passasjerer i bilen. 21-åringen ble erklært død på stedet.

Lokalt politi bekrefter i en pressemelding at det var Brino som omkom.

Brino var firling. Også de andre tre søsknene medvirket i den populære komiserien. Brino spilte tvilling i «Den syvende himmel», eller «7th Heaven», som er originaltittelen. Han figurerte i totalt 138 episoder.

Brinos tante Janet Brino uttrykker sin store sorg overfor TMZ:

– Min kjære, nydelige nevø. Tapet av deg har etterlatt et hull i hjertet mitt. Gud trengte enda en engel, og han hentet deg. Vær så snill å vke over din mor og far, din søster Mimi, brødre Anthonio, Zachary og Nicolas. Du har et viktig oppdrag der oppe, sier hun.

Til tross for at den siste episoden av TV-serien ble sendt i 2007, gikk den i reprise i mange land over i årene som fulgte, deriblant TVNorge. Reprisene fikk imidlertid en bråstopp i 2014, da hovedrolleinnehaver Stephen Collins (72) innrømmet skyld etter overgrepsanklager.

Publisert: 15.03.20 kl. 17:44

