FORELSKET: Harlem Alexander og Jan Thomas, her vel tilbake i Norge. Foto: DANIEL SANDLAND

Jan Thomas: – Når vi endelig kan komme ut av skapet, får vi ikke lov

Jan Thomas (53) hadde ingen intim kontakt med frierne under TV-innspillingen. Men etter hjemkomsten til Norge flyttet Harlem Alexander (32) rett inn hos kjendisstylisten.

Nå nettopp

– Jeg har så absolutt funnet kjærligheten, sier Jan Thomas til VG.

Det er gått et halvt år siden innspillingen av «Jan Thomas søker drømmeprinsen» (TVN) i Sør-Afrika. Valget mellom de 12 frierne ble så vanskelig for Jan Thomas at han trengte ekstra tid hjemme i Oslo for å finne ut av følelsene.

53-åringen ville kjenne på kjemien uten kamera til stede. Det var nemlig aldri aktuelt å krysse noen intimitetsgrense underveis.

– Jeg ga klar beskjed til alle om at jeg er monogam, og at jeg ikke forholder meg til åpne forhold, sier Jan Thomas til VG.

Mandag fikk TV-seerne vite at Jan Thomas falt for Halden-stylisten Harlem Alexander. Harlem betror til VG at han har bodd hos Jan Thomas etter at de kom hjem fra Sør-Afrika – noe Jan Thomas bekrefter.

– Sex var jo ikke et tema i Sør-Afrika, men da den broen var krysset, var det ingen vei tilbake, forteller TV-profilen.

BOR SAMMEN: Harlem Alexander og Jan Thomas har måttet ligge lavt i det det halve året som er gått siden innspillingen. Foto: DANIEL SANDLAND

De to vil likevel ikke definere seg som samboere.

– Jeg tror ikke vi er interessert i å kalle oss noe som helst. Nå er vi bare nysgjerrig på hverdagen fremover uten å overanalysere og tenke så mye, sier Jan Thomas.

– Men dere er kjærester på ordentlig?

– Alle har et behov for å definere hva vi er. Det fine med Harlem, er at alt er så naturlig. Kall det kjærlighet eller kjemi. Men sånn utad for ordens skyld, så heter det vel kjæreste. Ja, vi er kjærester.

KYSSET: Første kyss foran kamera skjedde hjemme i Norge, etter i 11. episode av serien. Foto: SKJERMBILDE, TVNORGE

Sin lange erfaring fra bransjen til tross – dette var langt utenfor komfortsonen til en som engster seg for å være privat og personlig i offentlighet. Jan Thomas regnet det i tillegg som lite sannsynlig at han skulle lykkes i kjærestejakten.

– Jeg spurte meg selv om hva slags folk som ville melde seg på noe sånt, og om jeg selv kunne gjort det. Hodet tullet noe voldsomt med meg en stund.

les også Jon Almaas: – Synd at pokalen er så stygg

Jan Thomas var uansett aller mest opptatt av å lage et program som hadde mer betydning for andre enn ham selv.

– Men serien handler jo i hovedsak om deg?

– Programmet er vakkert og handler om kjærlighet. Jeg skulle gjerne si at kjærlighet er kjærlighet, og at det er global aksept for det. Men til dags dato er det land i verden der man blir straffet med døden for å elske. Å være født i Norge er som å vinne i Lotto.

For Jan Thomas var det viktig at programmet ikke ble intrigefylt.

– Ikke var det krangling, og heller ingen oppfordring til sex. Det ble knapt servert alkohol, noe jeg var nøye på.

I tiden etter innspillingen har de to måtte holde forholdet hemmelig. De er juridisk forpliktet til ikke å røpe resultatet av serien før siste episode.

– Egentlig har Jan og jeg levd i karantene i et halvt år, fleiper Harlem.

– Og nå når vi endelig kan komme ut av skapet, får vi ikke lov, sier Jan Thomas om viruskrisen.

les også TV-serieanmeldelse: Jan Thomas på kjærlighetssafari

Men de har vist seg sammen en sjelden gang. De er begge rørt over å bli møtt med ros fra fremmede, alt fra tenåringsgutter til eldre menn.

– Jeg er så stolt over det vi har fått vise på TV, sier Jan Thomas.

Avviser juks

Det er nærliggende å tenke at Jan Thomas og Harlem, som begge er etablerte stylister, kjente hverandre fra før. Harlem så riktignok Jan Thomas på Oslo Fashion Week for syv-åtte år siden, men de snakket ikke sammen.

– Jeg visste ikke at Harlem eksisterte før innspillingen, sier Jan Thomas.

– All min tid går til jobb. Jeg går aldri ut, er aldri på kafé eller restaurant. Jeg vet ikke hvor jeg skulle møtt Harlem. Kanskje om jeg hadde vært på en app, men det er jeg jo ikke, sier Jan Thomas.

Tilbakeblikk (Artikkelen fortsetter under videoen):

Etter bruddet med ektemannen Christopher Mørch Husby (30) har ikke noe nytt ekteskap fristet Jan Thomas. Men kanskje snur det nå.

– Jeg har aldri vært gift før, men én gang må jo være den første. Nå venter jeg bare på en stor diamantring, hinter Harlem.

– Da må jeg først få åpnet salongen min, så jeg får kjøpt en, parerer Jan Thomas, som i disse virustider har måtte permittere hele staben.

– Kanskje er det jeg som frir, sier Harlem – og sånt liker Jan Thomas å høre.

– Harlem er en voksen mann med sterke meninger. Det er forfriskende. Jeg kan ikke være sammen med en underdanig Jan Thomas-fan. Det krever sin mann å være sammen med meg.

TÅREVÅTT: Jan Thomas gråt mye under innspillingen i Sør-Afrika. Foto: SKJERMBILDE, TVNORGE

De har både ledd og grått mens de har sett seg selv på TV.

– For min del sitter det langt inne å vise så mye følelser, innrømmer Harlem, som røper at han ble spurt av produksjonen om å være med. Han takket først nei, for dating-TV er ikke hans greie.

– Men så var jeg nysgjerrig på Jan.

Under et møte med Afrikas mektige natur sier Jan Thomas på TV at «vi tror livet handler om Instagram, likes og designerklær. I virkeligheten er vi bare et lite blaff».

– Jeg så på disse urgamle fjellene og tenkte: Hvem tror vi at vi er? Jeg synes jeg var tenåring i går, men sannheten er at jeg er i siste fase av livet. Jeg håper at menneskene i denne coronafasen innser hvor sårbare vi er, og hvor viktig det er å være snille mot hverandre.

Publisert: 06.04.20 kl. 22:30

Les også

Fra andre aviser