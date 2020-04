KJERNEFAMILIE I TRØBBEL: Chris Evans, Jaeden Martell og Michelle Dockery (fra venstre) i «Til Jacobs forsvar». Foto: Apple TV Plus

TV-serieanmeldelse «Til Jacobs forsvar»: Klasse-krim

Norske Morten Tyldums nye krimserie virker å være over middels lekker karantene-tidtrøyte.

«Til Jacobs forsvar» («Defending Jacob»)

Amerikansk krimserie i åtte deler, på Apple TV Plus

Manus: Mark Bomback, basert på William Landays roman

Regi: Morten Tyldum

Med: Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell, Betty Gabriel

«Til Jacobs forsvar» har de fleste kjennemerkene til en moderne «kvalitetskrim».

Den har den forseggjorte vignetten med den stemningsfulle musikken. Den har det bedagelige tempoet og den sobre, gustne fargepaletten vi forbinder med prestisjeserier som «Mindhunter», for eksempel, eller «nordic noir», for den saks skyld – og som liksom virker «seriøs» i seg selv. Manuset er basert på en bestselger fra 2012.

Den har over gjennomsnittlig gode skuespillere i over gjennomsnittlig elegante klær. Og den har et regissør med et «Hollywood-navn». Nærmere bestemt norske Morten Tyldum, som jo må sies å være i besittelse av et slikt, etter «The Imitation Game» (2014) og den riktignok ikke spesielt vellykkede «Passengers» (2016).

MINNEVERDIG ANSIKT: Jaeden Martell i «Til Jacobs forsvar». Foto: Apple TV Plus

De er en flott liten familie, klanen Barber. Stabile, fornuftige mennesker. Far Andy (Evans) er advokat for påtalemyndigheten, mor Laurie (Dockery) jobber med barn. De to elsker hverandre fremdeles, og de elsker sønnen Jacob (Martell). Han er 14 år, og ganske smart, virker det som.

Alt er såre vel, slik det ofte er i amerikanske serier og filmer, før tragedien treffer. En kamerat av Jacob blir en morgen knivdrept langs skoleveien. Mistankene rettes innledningsvis mot en lokal mann med pedofile tilbøyeligheter. Detter rettes de mot … Jacob. Klassekameratene hans har sagt stygge ting på sosiale medier. Og Andy finner en kniv gjemt i en sokk på guttens rom.

Det sier seg selv at livene til Barber-familien begynner å falle fra hverandre. Og det virker som om Andy nærer en smule tvil om hvorvidt Jacob faktisk kan ha gjort det han nå er mistenkt for eller ikke. Det er ikke så godt å si etter to episoder. Men det ser ut som det har vært slemme, kanskje psykopatiske mennesker i Andys slekt. Det er det der med at forfedrenes synder hjemsøker barna.

GODE SKUESPILLERE I ELEGANTE KLÆR: Chris Evans og Michelle Dockery i «Til Jacobs forsvar». Foto: Apple TV Plus

Evans er brukbart karismatisk som Andy, og utvilsomt lettet over å slippe å ta på seg «Captain America»-superheltdrakten hver morgen når han kommer på jobb. Dockery, kjent fra «Downton Abbey», får ikke så mye spennende å spille på, kanskje – i hvert fall ikke ennå – men gjør det beste ut av det hun har.

Martell, kjent fra «It»-filmene, har et veldig minneverdig ansikt, som fra tid til annen kan bryte ut i en demonisk Damien-glis som holder oss i stuss.

Fin musikk er det også: Nylig avdøde John Prines «Everything Is Cool» dukker opp i episode nummer to, og Donovans «Season Of The Witch» smykker den første. Er det bare meg, eller ert sistnevnte sangen med i åtte av 10 serier og TV-filmer nå om dagen?

ØYENSTEN – OG MORDER?: Jaeden Martell i «Til Jacobs forsvar». Foto: Apple TV Plus

Jeg skal ikke si at det gnistrer av «Til Jacobs forsvar». For det gjør det ikke. Det er det kanskje ikke meningen at det skal heller: Mange prestisjeserier synes å mene at langsomt tempo er en slags kvalitet i seg selv. At alt blir mer «dypt» på den måten, liksom.

Men absolutt severdig, altså. Kanskje endog verdt et énukes gratis-prøveabonnement på Apple TV Plus, som er tjenesten der den går.

Anmelderen har sett to av åtte episoder

Publisert: 24.04.20 kl. 21:00

