TV-anmeldelse «After Life» sesong 2: Livsunødvendig

Livet er for kort til å kastes bort på denne oppfølgeren.

«After Life», sesong 2

Britisk komiserie i seks deler

Alle episodene er tilgjengelig på Netflix nå

Med: Ricky Gervais, Roisin Conaty, David Bradley, Paul Kaye, Penelope Wilton

Første sesong av «After Life» var, etter «The Office», det beste Ricky Gervais har gjort. Og en av fjorårets beste serier.

Gervais’ eget manus ga ham muligheten til å rendyrke favorittsjangeren «si ting man egentlig burde si, men som man noen ganger har lyst til å si». Så som å fortelle akkurat det man mener til kollegaer, venner og omgivelsene. Pakket inn i at man ikke er seg selv fordi kona døde altfor tidlig, av kreft.

Den var ikke utelukkende beksvart i stilen og mørk i fasongen. I løpet av serien løftet Gervais voksen-emoen Tony til å bli et varmere menneske i en sjelereise som man, med litt godvilje, kunne tro på.

Til slutt ble han faktisk en skikkelig grei fyr.

Første sesong føltes fullendt. Det var ikke en historie vi trengte mer av. Om man da ikke virkelig hadde en utvikling av karakterene som man bare måtte få fram. Eller at Tony i alle fall ble litt sur og gretten igjen.

Det har ikke Gervais fått til.

PSYCHO: Psykologen (Paul Kaye) skal være sjokkerende ubehagelig, men blir bare pinlig. Foto: NETFLIX

De dysfunksjonelle blir ikke spesielt mer velfungerende. Bare enda mer overdrevne. Altfor overdrevne. Postmannen Pat (Joe Wilkinson) (fremdeles et passe herlig ikke-uttalt poeng at han heter Pat) og sexarbeideren Roxy (Roisin Conaty) er derimot blitt mindre karikerte, og får gleden av en historielinje som er like deler morsom og lun.

Psykologen (Paul Kaye) har blitt skrudd til en parodisk rusentusiastisk kåtpeis som lirer av seg så mye liksomsjokkerende virvar at man skulle trodd man så en vanlig norsk sitcom.

«After Life» er like tåresippende fin når Tony spiller seg gjennom videoklippene fra livet med Lisa, kona som døde av kreft. Der mestrer Gervais det sentimentale og det levende, i små innblikk fra pranks og muntlige testamenter. Han får livet før konas død til å fremstå som troverdig lykkelig. Like gode er samtalene med enken Anne (Penelope Wilton) på kirkegården.

SHOW: Hoarderen Brian (David Earl) får prøve seg som standupkomiker. Det fungerer selvsagt heller ikke. Foto: Netflix

Gervais har ikke klart å bestemme seg for om han vil lage svart komikk (eller i alle fall grå). Eller om han vil skape mykt drama om en liten britisk landsby, og etterdønningene som oppstår når noen man setter høyere enn alt annet ikke lenger eksisterer.

Første episode er lovende, med et avisoppdrag for å dekke bursdagsfeiring til en lokal hundreåring. Hun serverer noen brennende betraktninger på Gervais-nivå om det å bli gammel. Den nye og varme Tony er ikke i nærheten av noe lignende i disse seks episodene. I stedet fomler han mot å finne ny lykke i livet, ny mening i jobbhverdagen og generelt spre mild glede i Tambury.

Dette roter man sammen med nye, The Simpsons-tøysete personligheter og lar de merkeligste fremtoningene fra sesong 1 gå enda mer løs i hovedfortellingen. Blandingen av realistiske og helt meningsløst utagerende karakterer roter med troverdigheten.

Riktignok har man mye tid til serietitting om dagen, og episodene her er ikke akkurat lange. Likevel er dette blitt en oppfølger ingen egentlig trenger, selv om den absolutt har hjertet på riktig sted.

Men den serien har vi jo allerede.

