Dr. Phil og kona fortviler over rykter

TV-psykolog Dr. Phil (69) og kona Robin McGraw (65) ser seg nødt til å ta offentlig til motmæle.

Phil McGraw er i harnisk over å bli misbrukt på nettet. Denne uken langet han ut mot dem han hevder forsøker å lure til seg andres penger ved å bruke en skilsmissehistorie om ham og kona som lokkemiddel.

– Vi blir utnyttet av svindlere, sier han i et videoopptak postet på Instagram.

Kona Robin er også med i videoen:

– Det er grusomt, ikke bare for oss, men det jeg virkelig, virkelig hater, er at det finnes folk der ute som gjør sånt. Og det som knuser hjertet mitt, er at folk tror på det, og at de derfor mister så veldig mye penger. Jeg hater det, sier hun inn i kamera.

Dr. Phil forklarer at det er to usannheter som verserer.

– Den ene er at vi skal skilles. Det er en gammel historie, men den har virkelig tatt av denne gangen. Det andre er at showet mitt er blitt tatt av lufta fordi Robin har et stort hudpleiefirma. Robin har et stort hudpleiefirma, men når man klikker på den historien, så kommer man til et annet nettsted, der svindlere selger søppelprodukter, forteller TV-veteranen.

Han forklarer at folk med uærlige hensikter på denne måten sikrer seg kredittinformasjon, så de kan tappe folks bankkort på nytt og å nytt.

– De bokstavelig talt stjeler pengene deres, sier Dr. Phil.

Kjendisparet har satt advokater på saken. De sier at de også selv har forsøkt å ringe aktørene bak annonsene og spurt dem om de selger Robin McGraws produkter.

– Og de svarer ja! Men det er de ikke! Dette er løgn far ende til annen, tordner Dr. Phil og presiserer:

– Det er ingen skilsmisse, ingen nedleggelse av TV-show og ingen produkter. Ikke gå fem på.

Kona skyter inn:

– De bruker mitt bilde og mitt ekteskap og en falsk historie om skilsmisse. Ikke la dere lure.

VG har gjentatte ganger skrevet om norske kjendiser, særlig kvinner, som blir utsatt for fotomanipulering og falske salgsannonser. I sommer lokket svindlere med en fabrikkert historie om at programleder Solveig Kloppen skal skilles.

De siste årene har blant andre Vendela Kirsebom, Tone Damli, Dorthe Skappel og Vår Staude opplevd det samme.

Dr. Phil har nærmere 900 millioner følgere på Instagram. havnet tidligere i år som nummer ni på Forbes’ liste over de kjendisene som har tjent mest det siste året. Hele 95 millioner dollar, nærmere én milliard norske kroner, håvet han inn.

