TV-anmeldelse «Heimebane» sesong 2: Lagånden lever

Alle sammen nå: Jævla Ålesund.

«Heimebane» (sesong 2)

Norsk drama i åtte deler, NRK søndager 20.55 (premiere 17. februar)

Regi: Yngvild Sve Flikke, Stian Kristiansen

Med: Ane Dahl Torp, Morten Svartveit, Axel Bøyum, John Carew, Emma Bones, Nader Khademi, André Sørum, Nivethan Senthurvasan m.fl.

Den første sesongen av «Heimebane» (2018) ble noe større enn et TV-drama, og noe mer enn et populært fenomen. Den ble viktig med stor «V».

Serien inspirerte til kommentarer, kronikker og endeløse «recaps». I et år da feminisme ble diskutert på en ny måte, i kjølvannet av #metoo, traff den tidsånden som en lang, flat ball i mellomgulvet.

MOR VARG: Ane Dahl Torp i «Heimebane» sesong 2. Foto: Motlys/NRK

Det var nesten så man kunne glemme at serien først og fremst var noe som gikk på TV. I forkant av sesong 2 ble serieskaperen Johan Fasting mer eller mindre servert en ordre. Nå måtte det handle om et annet viktig-med-stor-«V» tema: Homofili i toppidretten.

Som bestilt, så servert: «Heimebane» sesong 2 handler, blant annet, om nettopp det. Men ikke helt slik man skulle tro. Seriens omgang med dette og andre spørsmål er heldigvis både subtil, overraskende og lite belærende. Den gode intensjonene – la oss snakke om det, folkens! – står ikke veien for det som må være enhver TV-series fremste oppgave. Å underholde.

FAR VARG: Morten Svartveit i «Heimebane» sesong 2. Foto: Motlys/NRK

«Heimebane» er progressiv, ja visst, men styrer unna tekstplakatene der det står «hør etter, vi skal si noe viktig». Dette gjelder enten det dreier seg om store spørsmål i samfunnet, eller mindre, mer såpeopera-arketypiske ting som samlivsbrudd og foreldrerett, abort, sykdom (her: skader) og pengemakt.

Det er ingen liten kunst.

Det «Heimebane» sesong 2 kan sies å mangle, er en like medrivende og tykk rød tråd som den første hadde (en kvinne er kommet for å revolusjonere mannsbastionen norsk fotball. Iiiiik!).

Helena Mikkelsens (Dahl Torp) suverene posisjon som trener for Varg IL er aldri i spill i denne runden. Det er lurt at «Heimebane» ikke fortsetter å terpe på dette, men ufortrødent utforsker en rekke andre historier. Som hver for seg føles mindre, men i sum er mer enn nok.

Hva det handler om? Mye om økonomiske utfordringer og det som skjer når en privat bedrift, med millioner på bok, melder sin interesse. Kort sagt: Idrettsklubbens «sjel». Dessuten: Hvor mye bør man egentlig ofre for bli skikkelig god i noe? Og hva med dem som står bak? Hva ofrer de? Dette spørsmålet går igjen i flere av fortellingene.

TALENT I TVIL: Axel Bøyum teller på knappene, og fotballskjortene, i «Heimebane» sesong 2. Foto: Motlys/NRK

Det handler, nok en gang, om ung usikkerhet. Nå er det talentet Aron (Senthurvasan), «den tamilske tiger», som gir ansikt til den, slik Axel Bøyum, som Adrian Austnes, gjorde det forrige gang. Det dreier seg også om rettferdig fordeling av godene. Varg-kapteinen Otto (Sørum) blir ikke glad da han får innsyn i spillernes lønninger.

Og så dreier det seg om Mikkelsens forhold til datteren Camilla (Bones), og deri opptatt stjernespilleren Austnes. De to er kjærester, og Camilla har, som vi husker, forlatt redet for å unnslippe et liv i skyggen av sin blindt ambisiøse mor.

Innledningsvis føles dette dårlige forholdet noe overspilt: De var da ikke så uvenner, var de? Bones, som i den første sesongen i en viss grad hadde ansvaret for å oppdra sin egen mor, savnes i de første episodene, men kommer sterkt i andre halvdel. Austnes-rollen er, om sant skal sies, noe monoton denne gangen – en serie litt like «skal han, skal han ikke»-dilemmaer.

Ja, og så handler det om cupfinalen, da.

Mikkelsen? Fortsatt en bortimot livsudyktig fagidiot, et mildt sagt uperfekt menneske; villig til å gå svært langt for å få det som hun vil. Ja, hun sår sågar splid i sitt eget lag, om det er det som må til. Også hun trenger å lære om samhold. Som er det sesong 2 av «Heimebane» handler om fremfor noe.

Dahl Torp og Morten Svartveit er helt briljante i sine «voksenroller», sistnevnte som klubblederen Espen Eide. Han er en mann med en uavklart seksualitet. Men mest av alt virker han innbitt ensom, både på jobben og i privatlivet. Prikkfrie, er de.

SAMHOLD: Ane Dahl Torp og John Carew i «Heimebane» sesong 2. Foto: Motlys/NRK

Det vel så gledelige er, som sist, at alle skuespillerne, voksne som unge, er så tvers gjennom troverdige i sine roller.

Som Mons (Khademi, en rappkjeftet vitamininnsprøytning i alle scener han deltar i). Som Marianne (Julia Bache-Wiig, hun som alltid ser ut som om hun er på gråten). Som Nils (en gryende incel-kriger? Kommer han til å se Jordan Peterson «live» i sesong 3? Gisp!).

Som Michael (Carew, som ikke har verdens største register, men gjør det beste ut av det han har). Som Camilla (som er voksen før tiden, men forbeholder seg retten til å få være ung en stund likevel).

Slik kunne jeg fortsatt. Men det har jeg ikke plass til.

«JÆVLA ÅLESUND»: Morten Svartveit og Ane Dahl Torp i «Heimebane» sesong 2. Foto: Motlys/NRK

Recap: «Heimebane» er en serie der det er mulig å bry seg om alle karakterene, uansett hvor små. Selv han slimål-lillebroren fra Oschlo med den store pengaboka, Peder Nagelsmidt (Ole Christoffer Ertvaag), blir raskt til noe mye mer interessant enn den karikaturen man kunne frykte at han skulle bli.

Serieskaper Fasting har ikke skrevet hele serien denne gangen, men tar seg av nøkkelepisodene, inkludert den siste – og dennes dramatiske «cliffhanger». Han får utmerket bistand på både manus- og regisiden, av både kvinner og menn.

Og «Heimebane» er fremdeles norsk TV-drama av sjeldent godt, og helt ualminnelig velspilt, kaliber.