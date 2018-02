BESTE-KOMPISEN: - Kurt er min beste kompis her inne, sa Isabel Blanco om mannen hun slo ut av «Mesternes mester» fredag kveld. Foto: NRK

Kurt Asle ble slått ut av Isabel: - Nervene tok meg

Publisert: 02.02.18 20:57

TV 2018-02-02T19:57:17Z

Fredag kveld var det Kurt Asle Arvesen (42) som måtte forlate «Mesternes mester» etter natt-test mot Isabel Blanco. – Det var nervene som tok meg, sier han til VG.

Den tidligere verdensmesteren og proffsyklisten legger ikke skjul på at han synes det var ergerlig.å ikke ha kontroll over nervene.

– Tenk at det skjedde i et underholdningsprogram på TV. Som aktiv var jeg sjelden nervøs når jeg sto på startstreken. Men så hadde jeg seks timer å gjøre det på, nå fikk jeg bare to skudd, sier Kurt Asle Arvesen.

Foruten verdensmesterskapet i fellesstartritt på landevei i ungdoms-klassen (U23) i 1997, vant Arvesen blant annet to etapper i Giro d'Italia og én i Tour de France i løpet av karrièren som varte frem til 2011.

– Det største målet i «Mesternes mester» var egentlig å slå ut Steffen Iversen. Men det fikk jeg ikke til. Tydelig at fotballspillere er bedre på sånne fikle ting som å kaste kongler. Det er vel at sånne ting de får god trening i når de sitter på sidelinja og venter på å slippe til, sier Arvesen spøkefullt.

Utholdenhet var kveldens tema - og ifølge programleder Dag Erik Pedersen handler ikke det bare om å holde ut lengst, det handler like mye om hvor konsentrert og rolig du kan være når du er sliten.

– For meg som har vært syklist, er det jo et paradoks at det var nettopp i dette programmet jeg ble slått ut. Men jeg kom rett og slett til kort.

Kurt Asle gjorde også noen andre oppdagelser underveis.

– Jeg ble ihvertfall klar over at trening er ferskvare og etter syv år som mosjonist, holder det bare til sitt bruk. I «Mesternes mester» møter man jo også folk som akkurat har lagt opp. Da fikk jeg mitt pass påskrevet. Det er mange flinke folk med i dette programmet, sier Kurt Asle Arvesen

Opptakene ble gjort på Algarvekysten i Portugal i fjor sommer og Arvesen ser tilbake på «Mesternes mester»-tiden med stor glede.

– Det var hyggelig å bli invitert til å være med i en konkurranse en stor opplevelse å både bli spurt og å være med blant så mange flotte idrettsutøvere. Selv om det ble lange dager med mange opptak, hadde vi det hyggelig. Kokkekunnskapene til Steffen Iversen var var kanskje den største overraskelsen. Jeg hadde ikke møtt hverken han eller Rolf Falk-Larssen før, men vi fant tonen og har fortsatt litt kontakt, sier Kurt asle Arvesen..

Året etter at han la opp som syklist, ble han i 2012 sportsdirektør i Team Sky En stilling han hadde i fem år, før han vendte blikket hjemover igjen og ble sportslig leder for det norske kontinentallaget Uno-X.

– Det to jobber som er krevende på ulike måter. Som sportsdirektør hadde jeg en spisset rolle. Nå har jeg en litt videre rolle. Vi har tross alt ikke 60 personer i støtteapparatet og jeg savner å være tilstede under de store løpene. Vi snakker om 14 år som aktiv og fem år som sportsdirektør. Det er nesten halve livet mitt. derfor kan jeg heller ikke se for meg at jeg kommer til å jobbe med noe annet enn sykkel, sier Kurt Asle Arvesen.