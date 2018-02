SEIERHERREN: Pål Anders Ullevålsseter vant årets «Farmen kjendis», men over en million seere var ikke nok til å slå rekorden til Lothepus fra i fjor. Foto: Vågenes, Hallgeir

«Farmen kjendis» vant TV-kampen

Publisert: 12.02.18 15:44

Det har vært en hard kamp om TV-seerne denne helgen.

I snitt var det 1.035.000 som så finalen av «Farmen kjendis» på TV 2 søndag kveld.

Tidligere på dagen fikk over 800.000 med seg herrenes skiskyttersprint i OL og 568.000 gledet seg over tredobbel norsk langrennstriumf i morgentimene.

Men milliontall til tross: Årets «Farmen kjendis»-finale med vinneren Pål Anders Ullevålsseter i spissen, klarte ikke, å slå seertallene fra fjorårets finale i «Farmen kjendis», som hadde et snitt på 1,3 millioner seere. Da var det idessuten så mange som 1,5 millioner fulgte innspurten og så Lothepus vinne historiens første «Farmen kjendis».

– Etter braksuksessen i fjor har det vært enorme forventninger knyttet til årets sesong, sier programdirektør Jarle Nakken i TV 2.

Han er godt fornøyd med et snitt på nær 950.000 seere for årets sesong.

– «Farmen kjendis» etablert seg som et av Norges aller mest populære TV-programmer, og arbeidet med å finne deltagere til neste år er allerede i gang, fortsetter Nakken.

Kommunikasjonsdirektør i TVNorge og Discovery Networks, Espen Skoland på side er godt fornøyd med seertallene fra OL i Pyeongchang.

– Dette er utrolig gøy, og en meget sterk start, både for oss og de norske utøverne. OL er et av de mest samlende idrettsarrangementene vi har i Norge. Vi har derfor stor respekt for oppgaven vi har tatt på oss: å formidle OL til det norske folk. Og vi gleder oss veldig til fortsettelsen, sier Skoland.

Åpningsseremonien på TVNorge fredag formiddag ble for øvrig sett av 343.000. Foreløpig foreligger ikke seertallene for lørdag. Søndag kveld var det for øvrig 242.000 som fikk med seg OL-kveld med Anne Rimmen og Jon Almaas som gikk samtidig som finalen i «Farmen kjendis» på TV 2.

For NRKs vedkommende var det fredagens som var den sterkeste TV-kvelden. Men hverken «Nytt på Nytt» eller Mesternes Mester, klarte med henholdsvis 989.000 og 975.000 seere å utfordre «Farmen kjendis» som helgens mest sette program.