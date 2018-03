TV-KLAR: Katarina Flatland er klar for å presentere årets «Jakten»-bønder på TV. Hun er også svært klar for sitt eget bryllup i juni. Foto: Mikalsen, Helge

Katarina Flatland: – Passer veldig bra å gifte seg nå

Publisert: 12.03.18 10:33

Katarina Flatland er allerede i «kjærlighetsrus» etter å ha møtt årets «Jakten»-bønder. Nå har hun fått skreddersydd innspillingen, sånn at hun rekker sitt eget bryllup.

Mandag får kjærlighetshungrige seere stifte bekjentskap med årets «Jakten på kjærligheten»-bønder, og igjen er det Katarina Flatland (28) som leder showet. Men det er først i høst vi får vite hvordan det går i bøndenes jakt på den store kjærligheten.

Katarina Flatland derimot, er ferdig med jakten for lenge siden. For over seks år siden møtte hun nemlig kjæresten Harald Meling Dobloug, og i slutten av juni gifter de seg.

– Sånn sett har jeg vært veldig heldig, at innspillingen av «Jakten» har blitt tilrettelagt. Jeg har både eksamen, innspillinger og bryllup å se frem til, sier programlederen til VG.

– Flere bryllupsreiser

Og når Jakten-innspillingen er over har Katarina noen romantiske uker å se frem til.

– Jeg skal på bryllupsreise, kose meg og pleie kjærligheten. For det synes jeg er viktig. Man kommer jo i kjærlighetsrus av å jobbe med dette, så det passer seg veldig godt at jeg skal gifte meg nå, forteller 28-åringen, som ikke helt har planene klare for bryllupsreisen helt ennå.

– Det blir flere bryllupsreiser, faktisk. Vi har lyst til å ta «hovedreisen» på vinterhalvåret, så den utsetter vi et halvt år. Og så stikker vi til Spania rett etter bryllupet. Vi har egentlig bare dratt ut alt det vi kan av å være forlovet, og reiser jo til og med til utlandet for å «planlegge bryllup».

Men hovedreisen går sannsynligvis til et eksotisk sted med lange, kritthvite strender.

– Vi tenker Bora Bora eller kanskje Maldivene. Mange spør om vi ikke vil reise på en opplevelsestur, men jeg synes at akkurat det turen kan være helt avslappende med bare oss to. Og så har jeg jo drømt om den bungalowen uti vannet der siden jeg var liten. Men vi har ikke klart å bestemme oss helt ennå.

– Spesielt å prøve ringene

– Har du kontroll på det som skal skje da?

– Ja, jeg blir jo nesten litt bekymret. Det er tydeligvis et eller annet som er glemt, i og med at jeg ikke er stresset. Men ting er i rute. Vi har jo vært forlovet i to år, så det skulle egentlig bare mangle at vi har klart å planlegge den helgen.

Og så sent som for et par uker siden var Katarina og hennes kommende ektemann og prøvde gifteringer.

– Det følte jeg at var veldig spesielt! Særlig det å se mannen min med ring. Sånn plutselig, for første gang. Han syntes det var kjemperart han også. Men før vi dro derfra lurte han på hvor stor den kan være. For da var han blitt vant til den. Ha ha, man venner seg fort til ting i hvert fall.

– Hvordan blir bryllupet da?

– Det blir ikke i Oslo. Vi synes det er hyggelig at folk kan reise et sted og bare være der en hel helg. Det blir ganske stort. Eller ... Jeg snakket med noen av «Jakten»-bøndene, og fortalte at vi blir 80–90 gjester. Da ble jeg møtt av «Hæ, bare 90»? Så jeg får vel kalle det et lite bryllup da, sier hun lattermildt.

Fra tungt til rosenrødt

Men alt har ikke bare vært enkelt for «Jakten»-programlederen. 2013 var nemlig et svært tøft år for Katarina.

Da ble nemlig pappa Hallvard Flatland rammet av det uhyre sjeldne HLH-syndromet , som enkelt sagt trigger immunforsvaret til å angripe kroppens vitale organer. Ingen, ikke engang hans nærmeste familie , trodde at han skulle overleve sykdommen.

Heldigvis gjorde han nettopp det.

Den tunge tiden har fått Katarina til å sette mer pris på de fine tingene i livet. Og med snarlig bryllup og en ny «Jakten»-gjeng å ta vare på, ser hun lyst på fremtiden.

– Jeg tenker liksom at 2018 er et så bra år allerede i februar. Så kanskje blir det en gedigen nedtur i 2019? Samtidig handler det om å nyte og leve øyeblikket her og nå. Man skal være glad for at ting går bra. Sånn har det jo ikke alltid vært i min familie. Jeg setter i hvert fall ekstra stor pris på at det er så bra som nå, sier Katarina Flatland til VG.