PÅ TIDE: Alexandra Joner, Kristin Gjelsvik, Kjartan Skjelde, Linni Meister, Mette Hanekamhaug, Jenny Jensen, Bjørnar Løberg, Brita Møystad Engseth, Hans-Erik Dyvik Husby, Audun Sørseth (bak fra venstre), og Kim Kolstad og Svein Østvik (foran) lager endelig mat på TV. Foto: TV3 / Rune Bendiksen.

TV-anmeldelse «Camp Kulinaris»: Mange kokker. Mye søl.

Publisert: 26.02.18 10:49 Oppdatert: 26.02.18 11:24

TV 2018-02-26T09:49:05Z

Dette har du garantert aldri sett før. Et TV-program der C-kjendiser lager mat!

REALITY

«Camp Kulinaris»

Norsk realityserie, TV3 mandag-torsdag kl. 19.30

Med: Kjartan Skjelde, Alexandra Joner, Audun Sørseth, Bjørnar Løberg, Brita Møystad Engseth, Hans-Erik Dyvik Husby, Jenny Jenssen, Kim Kolstad, Kristin Gjelsvik, Linni Meister, Svein Østvik.

3

Det er klart man har savnet et TV-program der C-kjendiser lager mat. «Vi lever i en gullalder for TV!», hører vi stadig vekk. Mulig det. Men er det nok TV-programmer der C-kjendiser lager mat? Nei, det skulle jeg mene at det ikke er.

TV3 har heldigvis kommet oss til unnsetning, alle vi som har savnet et TV-program der C-kjendiser lager mat.

Kanalen er TV3, ja – skål for dem! – og C-kjendisene er som følger:

Svein Østvik. «Charter-Svein » har levd halve sitt liv på TV nå, så lenge at ingen lenger spør seg om hvorfor. Han er med i «Camp Kulinaris» for å være kjøkkenets klovn og et vandrende katastrofeområde. Det vil ikke overraske noen å lese at Svein har vært med i TV-program der C-kjendiser lager mat før («4-stjerners middag » – to ganger, i 2011 og 2017).

Mette Hanekamhaug. Tidligere Frp-politiker som de færreste lurer på hvor det ble av, bortsett fra oss som er opptatt av TV-programmer der C-kjendiser lager mat.

Kristin Gjelsvik. Blogger, a.k.a influencer, a.k.a skribent. Jeg har lett og lett, på imdb.com og i VG-arkivet, men jeg kan ikke se at hun har vært med i et TV-program der C-kjendiser lager mat før.

Linni Meister. Tidligere glamourmodell og allround solstråle . Har tidligere vært med i tre TV-programmer der C-kjendiser lager mat: «Masterchef » (2010) og «4-stjerners middag» (2011 og 2014). Burde således ha plukket opp et par triks på veien.

Kim Kolstad. Skuespiller i «Hotel Cæsar » (R.I.P.) og låtskriver (Christians Strands «Maybe Baby »). Var med i to TV-program der C-kjendiser lager mat på ett år («4-stjerners middag» og «Masterchef», 2015).

Brita Møystad Engseth. Filmviter . Var med i TV-program der C-kjendiser lager mat-klassikeren «4-stjerners middag» i 2015, men vant ikke. Kanskje er det derfor hun er litt gretten, spesielt mot Svein Østvik.

Audun Sørseth. Aner ikke hvem han er. Og siden han med vitende og vilje går inn for å være så ekkel – en «Norwegian Psycho» som etter eget utsagn «ikke har noen dårlige egenskaper» – har jeg ikke giddet å google ham heller. Sånne folk må man bare slå hånden av med én gang. Han vet dessuten ikke hva dill er.

Alexandra Joner. Sanger, skuespiller, danser. TV-program der C-kjendis lager mat-CVen består – inntil nå – av «4-stjerners middag» (2012). Men hun har gått gradene blant annet via TV 2s smålegendariske «Skal vi stupe » (2013).

Bjørnar Løberg. Kjent fra NRK Super, men ikke ett eneste TV-program der C-kjendiser lager mat. Han er ikke tørr bak øra , guttungen.

Jenny Jenssen. Dansebanddronning . Deltakelsen i «Kokkekamp» i 1998 gjør henne til en pioner i TV-program der C-kjendiser lager mat-miljøet. Dessuten: «4-stjerners middag» ikke bare én, men to ganger (2009 og 2013). En gigant på sitt felt.

Hans-Erik Dyvik Husby. Turboneger i et tidligere liv . «Masterchef» (2010), «4-stjerners middag» (2013). «Livet i seg sjøl er jo bare tull», sier han tidlig i «Camp Kulinaris». «Men mat er veldig alvorlig». Hold øye med Hans-Erik!

Det er Kjartan Skjelde , medlem på Det norske kokkelandslaget i 2005-2008, som skal holde orden på disse menneskene. Som en slags dessert kan TV3 dessuten melde at Per Heimly og Ari Behn – førstnevnte en C-kjendis så god som noen, sistnevnte en A-kjendis som oppfører seg som en C-kjendis – vil innfinne seg i den femte av de i alt åtte ukene dette TV-programmet der C-kjendiser lager mat skal gå på skjermen.

I akkurat dette TV-programmet der C-kjendiser lager mat, er det meningen at de 10 ikke bare skal kokkellere, men også drifte en helt ekte restaurant dit helt ekte mennesker drar for å feire «milepæler i livet» (håper disse fikk avslag i prisen).

Restauranten ligger på Portør, og i løpet av den første uken, den VG har sett, er det en konfirmasjon som markeres. Når den er unnagjort er det tid for en «stresstest» og en «kokkekamp», slik at det skal bli mulig å få sendt en av kjendisene hjem. (De kan jo prøve å lage mat der også, for én gangs skyld).

Om det er spennende, dette TV-programmet der C-kjendiser lager mat? Vel, kjendisene selv insisterer i hvert fall på det er det. «Det er så spennende!», sier Linni. «Ja, helt sykt , egentlig», istemmer Svein.

«Tiden er kommet for å begynne med krabbesalaten», sier fortellerstemmen.