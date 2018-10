UTE AV «FARMEN»: Håkan Pettersson (foran) er klar for «Torpet» etter å ha tapt søndagens tvekamp mot Kjetil Nørstebø. Foto: Alex Iversen, TV 2

Håkan Pettersson raser etter «Farmen»-oppholdet: – Det var galskap hele dritten

Under én uke etter at han kom inn, sa det stopp for «Farmen»-utfordreren. – Jeg tapte med vilje, sier han.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 28.10.18 22:06

TV 2 -programmet «Farmen» går straks inn i sin sjette uke, og fortsatt har ikke en eneste jente måttet forlate gården. Søndag ble utfordrer Håkan Pettersson (54) den femte mannen på rappen til å vinke farvel til drømmen om en hytte og bil.

– Tvekampen ble avgjort i gapehauken lenge før kampen startet. Det var galskap hele dritten, så jeg ville bare hjem. Kjetil (Nørstebø, 28, andrekjempen, journ. anm.) ville bli værende. Det ser ut som at jeg prøver å gi ham litt kamp, men vi måtte jo prøve å lage litt TV, sier Pettersson til VG.

Til VG har 54-åringen tidligere avslørt at han nektet å gå inn på «Farmen-gården dersom han ikke fikk med seg drøye 500 sigaretter , noe produksjonen til slutt gikk med på.

Men selv om han tap te med vilje, er han full av rosende ord om sin motstander, som han mener ville vært en tøff nøtt å knekke - selv om han hadde gitt hundre prosent.

– Det skal sies at Kjetil er sterkere og tyngre enn meg. Men jeg kunne kanskje tatt ham på utholdenheten. Han hadde bedre sko enn meg også, men det spiller tross alt liten rolle siden jeg ville hjem uansett.

– Hva mener du med at hele dritten var galskap?

– Jeg synes det var et tåpelig opplegg hele dritten. Jeg kom inn på «Farmen» og møtte en gjeng med idioter, som ikke kunne noe som helst. Altså, i den settingen var de idioter. Jeg trodde vi skulle drive et småbruk, men man risikerte jo at «rosablogger» skulle vinne fordi det er mest økonomisk for TV 2.

Han forklarer:

– De kunne legge ting til rette for enkeltpersoner - ikke minst med tanke på spørsmålene i en finale. Men å lære folk å hogge ved, det gidder jeg ikke. Kjetil kunne mye, Sølvi hadde kunnskap, mens Irene kunne mye om mat. De resterende bidro jo, men under forutsetning av at andre viste dem hva de skulle gjøre, mener han.

Én ting som ikke er kjent er at Håkan Pettersson så langt tilbake som i 2004 pådro seg Borrelia, noe som ikke ble oppdaget før i 2008. Ti år etterpå er han fortsatt sterkt plaget av sykdommen.

– Dette var noe jeg ikke ville promotere inne på «Farmen». Men ja, jeg plages med smerter i høyre fot og høyre arm, og til tider mister jeg følelsen i både foten og armen. Som at kroppsdelene «sover». Det er tungt og ubehagelig, forteller han.

– Hadde det også noe med tvekamp-tapet å gjøre?

– Nei, absolutt ikke. Det handlet bare om at jeg ville hjem.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, slår tilbake mot Petterssons påstand om at kanalen legger til rette enkelte deltagere.

– TV 2 bestemmer ikke utfallet av spillet på «Farmen»-gården. Det er viktig for oss at konkurransen foregår på en rettferdig måte, sier han til VG.