STJERNER: John Carew og Ane Dahl Torp har to av hovedrollene i «Heimebane». Foto: Marias Myklebust / NRK

De 20 beste TV-seriene i 2018

TV 2018-12-13T11:46:45Z

2018 ble året enda flere store filmstjerner trakk til skjermen. Og året vi fikk en kvinnelig trener i eliteserien – i hvert fall på TV.

Publisert: 13.12.18 12:46 Oppdatert: 13.12.18 13:20

Tradisjonen tro har VG også i år samlet sammen anbefalinger fra året som (nesten) har gått. Listen er basert på anmeldelser og øvrige innspill fra anmelderne Morten Ståle Nilsen, Tor Martin Bøe og undertegnede.

Mens seriene i toppen regnes som de aller beste, er seriene lenger ned på listen ikke ment å være rangert i noen spesiell rekkefølge opp mot hverandre.

Listen gjelder også kun dramaserier - det vil være flere gode komiserier som ikke er med, blant annet sesong 2 av «Parterapi» som ble den store snakkisen i høst .

(VGs anmeldere innrømmer også dårlig samvittighet for ikke å ha sett Emmy-vinneren «The Marvelous Mrs. Maisel» ennå.)

OBS: Uavhengig av om du er enig eller uenig, er du hjertelig velkommen til å dele dine beste TV-tips fra 2018 i kommentarfeltet under saken!

5

1. «Heimebane», NRK

Det var skepsis ute og gikk da Ane Dahl Torp skulle gestalte en trøndersk eliteserietrener. Men det tok ikke mange episode før TV-titterne gikk rundt og sa «Jævla Ålesund» og messet supportersangen til Varg IL.

Sånn foruten at Torp briljerte som Helena Mikkelsen, slo også «Heimebane» til som et samlet lag, med sterke prestasjoner fra ferskere TV-stjerner som John Carew, Emma Bones og Axel Bøyum. Serien driblet også aktuelle temaer på en særs velspilt måte. Nå venter vi i spenning på andre omgang.

Her kan du få mer info om «Heimebane» på VGs nye tv-guide.

4

2. «Sharp Objects», HBO Nordic

Amy Adams spilte den dypt forstyrrede rollen som journalisten Camille Preaker som vender tilbake til den lille hjembyen for å nøste opp i noen forferdelige hendelser med unge jenter. Hun og fortellingen snubler avgårde i alkoholrus og halvveis fortrengte barndomsminner som stadig skjærer smertefullt gjennom tåken.

«Sharp Objects» starter mørkt og blir bare dystrere. Atmosfæren spiller hovedrollen ved siden av Adams, og det gjør de begge mesterlig.

VGs nye tv-guide: «Sharp Objects»

5

3. «The Handmaid’s Tale» sesong 2, HBO Nordic

Oppfølgersesongen av serien som VG kåret til årets beste i fjor, går videre fra Margaret Atwoods bok og befestet rollen som en av verdens mest aktuelle fiksjonsserier. Vår anmelder beskrev det slik: «Mørket, brutaliteten, opplevelsen av maktesløshet er like til stede som sist.

Det er en serie man får fysisk vondt langt i sjelen av følge med på. Den er som et ulykkessted i sakte film, der man ikke orker å se og ikke klarer å la være.»

VGs nye tv-guide: «The Handmaid's Tale»

4. «Collateral», Netflix

En opplagt Carey Mulligan har hovedrollen som etterforsker Kip Glaspie. Hun får drapet på et pizzabud i hendene og må nøste opp mysteriet som ser ut til å ha tråder til både menneskesmugling, politikk og militæret. Ytterst spennende og elegant samling av tilfeldigheter – eller er det det? En av de mest vellykkede krimdramaene i år.

VGs nye tv-guide: «Collateral»

5

5. «Ein engelsk skandale», NRK

Beviset på at sexskandaler i politikken var morsommere før. En såpass spinnvill serie at man skulle tro det var ren oppspinn - men dette er en friskt aktuell serie basert på en virkelig historie som utspilte seg i England på 60- og 70-tallet.

Rosinen i tabloidpølsa, Hugh Grant som en leken elegant Jeremy Thorpe, og Ben Whishaw som flamboyante Norman Scott gjør «Ein engelsk skandale» til en både brutal og morsom øvelse. Den er absurd, sprudlende og dypt tragisk.

VGs nye tv-guide: «Ein engelsk skandale»

5

6. «Patrick Melrose», HBO Nordic

Vellykket filmatisering av et vanskelig, veldig verbalt litterært forelegg. «Patrick Melrose» er TV-versjonen av bøkene om nevnte mann skrevet av Edward St. Aubyn – bøker delvis basert på hans egne traumer.

Benedict Cumberbatch ikke bare bærer, men sjonglerer og spinner rollen som den høytfungerende skakkjørte rikingen som er nær ved å slukes av sin mørke hemmelighet. Han er stjernen i dette suggerende universet der han når som helst kan vippe over og dra oss inn i et sort hull. Selv om britiske dekandense ikke skulle være din te-kopp, må du faktisk sette deg ned og nyte denne.

VGs nye tv-guide: «Patrick Melrose»

6

7. «My Brilliant Friend», HBO Nordic

VGs anmelder dro fram 6-eren på terningen og mener TV-versjonen av Elena Ferrantes «Mi briljante venninne» er nok et bevis på at HBO er verdensmester i å gjøre bøker til enda bedre film.

Beskrevet som en serie «som til de grader klarer å formidle et lite nabolag som et helt samfunn, og et vennskap som to identiske, men likevel fullstendig forskjellige liv».

VGs nye tv-guide: «My Brilliant Friend»

5

8. «En natt», NRK

En egentlig helt idiotisk idé, ifølge vår anmelder: Minutt for minutt-sending om en blind date i et sommerlig Oslo som sakte går mindre og mindre til helvete. Anders Baasmo Christiansen og MyAnna Buring gjør store prestasjoner i et imponerende opplegg fra folkene bak «Dag».

VGs nye tv-guide: «En natt»

9. «Vår tid er nå» sesong 2, SVT

I sjangeren «kvalitetssåpe-slektskrønike» er svenske « Vår tid är nu » en perle. Sesong 1 var som en periode-konfekteske fra 1945, og i sesong 2 (som enn så lenge bare har gått på SVT) er vi kommet til 50-tallet, og danske Sofie Gråbøl er med i miksen. Sagaen om familien Löwander fortsetter å fascinere.

VGs nye tv-guide: «Vår tid er nå»

10. «This Is Us» sesong 2 og 3, Apple TV (amerikansk) eller Amazon Prime

I samme sjanger som ovennevnte, skinner «This Is Us» som en rørende stjerne. Det er serien undertegnede har grått mest av de siste årene - men også ledd av. Serien følger medlemmene i en svært broket familie over flere tiår og hopper fram og tilbake i tid for å avsløre stadig nye hemmeligheter. De videre sesongene holder samme høye kvalitet.

VGs nye tv-guide: «This Is Us»

5

11. «Broen» sesong 4, NRK

Alle gode ting skal ha en slutt. Det går ikke alltid like bra, men slutten på Sagas saga holder høy kvalitet. VGs anmelder kalte den «En god nytenkning rundt en av Nordens mest ikoniske populærkulturelle figurer de siste årene.»

VGs nye tv-guide: «Broen»

12. «Babylon Berlin» sesong 1 , NRK

Denne serien om Berlin på 20-tallet er fra 2017, men kom ikke på NRK før i år. Vår anmelder mener den hadde toppet på grunn av scenografien alene, men at den «heldigvis er langt mer enn bare det».

VGs nye tv-guide: «Babylon Berlin»

13. «Kidding», HBO Nordic

Denne dramakomedien har noe av det samme melankolske preget som forrige samarbeid mellom Jim Carrey og regissør Michel Gondry, «Evig solskinn i et plettfritt sinn» (2004). Ifølge vår anmelder er Carrey her overbevisende og fantastisk tilbake «i en tungsindig resignasjon over livets utilstrekkelighet i motbakke. Bekmørkt, gladtrist og tungsindig sterkt.»

VGs nye tv-guide: «Kidding»

14. «Bodyguard», Netflix

Nei, denne serien har ingenting med hverken Whitney Houston eller Kevin Costner å gjøre. Men Keeley Hawes er en fremadstormende politiker den PTS-rammede ekssoldaten Richard Maddens rollefigur blir satt til å vokte. Det ender med både blodsprut, sex og traumer. Og underveis vet man selvsagt ikke hvem man kan stole på.

VGs nye tv-guide: «Bodyguard»

15. «The Deuce» sesong 2, HBO Nordic

VGs anmelder mener sesong 2 er hakket bedre enn sesong 1 - og han likte den også. «The Deuce» handler om menneskene som frivillig eller ei befinner seg i storbyens mest syndige pøl: delen av 42nd street som møter Times Square. Samarbeidet mellom David Simon og George Pelecano kalles «deres skjønneste og mest vellykkede nedbrekk av menneskelige primærfarger siden «The Wire».

VGs nye tv-guide: «The Deuce»

5

16. «Pose», HBO Nordic

Denne ekstravagante serien fra Ryan Murphy handler om bli respektert for den vi er, det vi gjør, og de valgene vi tar og ikke tar. Utgangspunktet er ballroom-miljøet i New York på åttitallet og er ifølge VGs anmelder inderlig aktuell.

VGs nye tv-guide: «Pose»

17. «The Sinner» sesong 2, Netflix

Undertegnede mener sesong 2 er bedre enn den første sesongen der Jessica Biel var «stjernedrivkraften». Bill Pullman er tilbake som etterforsker Harry Ambrose, som også her må grave i fortiden og forsøke å finne ut av hva som lurer under overflaten av tilsynelatende opplagt drap. En mystisk sekt og et skremt barn er også med i miksen.

VGs nye tv-guide: «The Sinner»

18. «The Haunting of Hill House», Netflix

Også Netflix kan lage sterke serier basert på bøker. Denne, som mer brygger på Shirley Jacksons 1959-roman enn gjenskaper den, gjør at man nesten føler seg tilbake til da man var liten og livredd for både mørket, rare lyder om natten og skumle hus generelt.

VGs nye tv-guide: «The Haunting of Hill House»

5

19. «Maniac», Netflix

Ikke alle syntes denne norskbaserte galskapen var like genial. Snarere tvert i mot; sjelden har vel en TV-serie splittet kritikerne så mye.

VGs anmelder mener man må se på kommende Bond-regissør Cary Joji Fukunaga sitt parallelle åttitallsunivers som en lang film: «En veldig rar film som lener seg mye mot David Lynch og Terrry Gilliam. Og da blir det genialt snålt.»

VGs nye tv-guide: «Maniac»

20. «Doctor Who» sesong 11, BBC

Ny showrunner, og - gisp - kvinnelig reinkarnasjon av Doktoren. Den nye doktoren Jodie Whittaker og showrunner Chris Chibnall har gitt en både morsommere og mer spennende Tidsherre (begge tidligere mest kjent fra «Broadchurch»). Og plutselig er «Doctor Who» nesten like gøy som da David Tennant (også «Broadchurch») var Doktor.

VGs nye tv-guide: «Doctor Who»