Slik ble vi kjærester i «Mesternes Mester»

TV 2019-01-18T19:53:13Z

Fredag kveld måtte Kine Olsen Vedelden (24) forlate «Mesternes mester» . Men hun og kjæresten Tom Hilde (30) er også de første som har funnet kjærligheten under innspillingen av den populære TV-konkurransen.

Publisert: 18.01.19 20:53 Oppdatert: 18.01.19 21:08

– Tom og jeg har det veldig fint. Vi bor ikke sammen, men vi ser hverandre hver dag, forteller Kine Olsen Vedelden til VG.

Årets sesong av «Mesternes Mester» ble spilt inn i fjor sommer på middelhavsøya Mallorca. I løpet av noen hektiske uker, satte Kine, Tom og åtte andre tidligere idrettsstjerner hverandre i stevne i forskjellige øvelser.

Ann Kristin Flatland var den første som måtte forlate konkurransen . Forrige uke var det den tidligere fotballspilleren, Ole Martin Årst som ble slått ut . Og nå Kine som tapte i nattest for Lars Berger.

– Både Tom og jeg er egentlig litt sjenerte, men vi begynte jo å flørte med hverandre ganske tidlig mens vi var i huset på Mallorca. Det var nettopp Ole Martin som satte det hele litt i gang da han spøkte og sa at vi ville bli et godt par. Og det sa han flere ganger, forteller Kine.

Hun legger ikke skjul på at hun og Tom Hilde allerede da en god tone.

– Han var veldig sjarmerende. Han begynte å bære sekken min, åpnet døren for meg og var veldig oppmerksom. Det ble mer seriøst etterhvert som vi var der nede og det begynte for alvor etter at jeg ble slått ut, sier Kine.

Kine Olsen Vedelden har vunnet alt som det er mulig å vinne i cheerleading, også VM. Hun bodde en periode i California, der hun levde ut drømmen om å drive med cheerleading på heltid. Men nå er hun hjemme i Norge igjen og godt i gang det tredje av fem år med juss på Universitetet i Oslo.



– Jeg var 22 da jeg jeg la opp. Kunne holdt på til jeg ble 25, kanskje til og med til jeg ble 27 år. Men cheerleading er ikke en idrett du kan leve av, langt mindre blir rik av. Det er ikke som fotball, akkurat, sier Kine Olsen Vedelden.

Begge foreldrene hennes har bakgrunn fra idretten. Mamma Sigrun Vedelden har vært turner, pappa er den legendariske landslagstreneren i fotball, Egil «Drillo» Olsen.

– Mamma er den som støttet og hjalp meg mest da jeg holdt på med cheerleading. Det var kanskje ikke så helt unaturlig med hennes bakgrunn som turner. Pappa jo best på fotball og hadde ikke så mye å gi i forhold til cheerleading. Men han støttet meg, oppmuntret meg, var veldig stolt av meg og skrøt mye av meg, sier Kine med et smil.

Hjemme i hverdagen handler det stort sett bare om studier, trening og Tom for Kine.

– Jeg bor fortsatt hjemme hos mamma og pappa. Egentlig er for gammel for det, men jeg er jo bare en fattig student. Men heldigvis bor vi et stort hus. De har heller ikke noe imot at Tom overnatter, sier Kine.

Tom Hilde la opp som proffutøver i mars i fjor, og annonserte kort tid etter at han skulle starte i ny trenerjobb for landslaget i kombinert . Han har også startet en bedrift for utvikling av hopputstyr sammen med en kamerat.

– Heldigvis er han ikke så mye ute og reiser

Kine forteller at cheerleading var altoppslukende mens hun holdt på med det.

– Jeg spiste, jeg sov, jeg levde med cheerleading. Det var livet mitt, det var livsstilen min. Da jeg sluttet med idretten og begynte på juss ble studiene den nye livsstilen min. Fra idretten er jeg vant til å gå «all in» og er det noe jeg har lært av cheerleading er det struktur og disiplin. Lagsport har lært meg å å ha respekt for andres tid. Har jeg en avtale, holder jeg den. Det er ikke alltid like moro å sitte på lesesalen til halv ni om kvelden heller, men jeg presser meg til å gjøre det jeg må.

Selv om hun trives godt med juss-studiene, savner hun også idretten og cheerleading.

– Vi hadde hele tiden et konkret mål å jobbe mot. Vi skulle til USA, vi skulle vinne VM. Juss åpner for mange muligheter men jeg har foreløpig ikke bestemt meg for hva jeg vil og hvilken yrkesvei jeg skal velge, sier Kine.

Hun ble overrasket da hun ble spurt om hun ville være med i «Mesternes Mester». Det hadde hun virkelig ikke regnet med.

– Det var viktig for meg ikke tenke ego, men tenke at jeg var der som en representant for idretten min. At det stod tusenvis av andre cheerleadere bak meg og heiet på meg, sier hun.

Ukene på Mallorca var «store» for Kine og hun tenker at hun har fått mange nye venner for livet.

– Det var veldig spesielt. Vi bodde tett på hverandre, ble veldig godt kjent. Det var som Karina sa det etter at vi hadde vært der en uke at det var som om vi hadde kjent hverandre hele livet. Vi knyttet strerke bånd. Vi har fortsatt veldig god kontakt og har en egen gruppe på Whatsapp . Vi har det skikkelig gøy når vi snakker sammen. Der er det virkelig god stemning, sier Kine Olsen Vedelden