TV-anmeldelse «All Together Now Norge»: Kvantitet over kvalitet

En sangkonkurranse på TV. Hva blir det neste?

Enkelte vil hevde at det er gått inflasjon i sangkonkurranser på norsk TV. I og med «All Together Now Norge» kan det i hvert fall slås fast at det er gått inflasjon i sangkonkurranse- dommere på norsk TV.

Dette konseptets store gimmick er nemlig et dommerpanel bestående av hundre eksemplarer av arten. 100 dommere. Itteno’ knussel. Hvem er de, hvor kommer de fra, hva vil de?

Vel, vi snakker ikke om Wolfgang Plagge , Kjell Hillveg eller en gang Gunnar Greve her. Kvantitet trumfer kvalitet. Seere med ørneøyne og god hukommelse vil kunne dra kjensel på en drøy håndfull av dem:

Eks-«Idol»/«The Voice»/«X Factor»/gudvethva-deltakere (Jenny Langlo , Chand Torsvik ), eks-Melodi Grand Prix-deltakere (Stig Van Eijk , Kate Guldbrandsen) og andre fra «slik gikk det med …»-arkivet (Taiwo og Kehinde Karlsen, også «kjent» som de herostratisk berømte brødrene Brothers). Og Per Sundnes , selvfølgelig.

Panelfyllet består av sangpedagoger, produsenter og doldiser fra «show»-verdenen. Og Per Sundnes , selvfølgelig. Si hva du vil om «All Together Now Norge» – det er i alle fall hyggelig at så mange fra musikkbransjen får seg en ekstrainntekt i disse pressede streamingtider.

Nevnte jeg at det var 100 dommere, Per Sundnes inkludert? Disse utgjør en massiv vegg (den minner litt om den i «The Muppet Show»-vignetten) av kritiske blikk og varierende kompetanse, som de ulykksalige deltakerne må stille seg foran, synge til og forsøke å imponere.

Når dommerne liker det de hører, reiser de seg, danser litt, kanskje, eller synger med. 1 dommer på beina = ett poeng. Dommerveggen gjør seg ganske godt som en visuell «greie», det skal produsentene ha.

Deltakerne er av typen som stort sett har vært ute en vinternatt før. Noen er semiprofesjonelle halvamatører, med bakgrunn som bryllup- og begravelsessangere på lokalt plan, eller fra show på Danskebåten . Noen av dem går på musikkskole, og mange av dem har enten vært innom eller er på vei til Wallmans Salonger i Oslo.

Kvaliteten er variabel. Men den ligger stort sett rundt midt på treet.

Dommerne er mildt kritiske til den flinke Silje Helen (30, saksbehandler i Oslo kommune) – sannsynligvis fordi hun har valgt seg en for god sang (Röyksopps «Running To The Sea»). De er over seg av begeistring for Christoffer (25, butikkmedarbeider fra Røyken) og hans ublu Sting -imitasjon i «Roxanne».

Tilbakemeldingene fra de 100 kokkene er ganske sølete. Skuespilleren og sangeren Jan Erik Madsen blir sittende på rumpa under Silje Helens nummer, men mener likevel at hun «synger veldig bra». «Hva mangler da?», spør programleder Anne Rimmen ham. «Jeg vet ikke», utdyper Madsen.

«Helt unik er du!», skryter vokalcoachen Kim av han som nettopp gjorde sitt ytterste for å ligne på en annen vokalist (altså Sting). Er ikke det å forsøke å ligne på noen andre det motsatte av å være unik da?

Generelt må det sies at dommervokabularet i TV-konkurranser som denne, er fullstendig oppbrukt . Begrepsapparatet er tømt, det er ikke mer språk igjen å hente. Vokalister har «levert dritbra» på TV i snart 20 år. Vi har sett tusenvis «helt rå» vokalister «ta» sine likemenn i juryen.

«Dette er ingen vanlig sangkonkurranse», lovte Rimmen innledningsvis. Men selv 100 dommere kan ikke dekke over at det er nøyaktig det «All Together Now Norge» er.