TRAVEL: Jenny Skavlan, her i kveldens «Kloppen»-program, er høygravid og har mange jern i ilden. Foto: AGNETHE BRUN/TV 2

Jenny Skavlan: – Jeg er en terningkast 3-skuespiller

Jenny Skavlan (32) er nådeløst ærlig om egen karriere i «En kveld hos Kloppen». Når det gjelder hva hun har i glasset, derimot, bløffer hun alle.

I sesongpremieren hjemme hos Solveig Kloppen (47) på TV 2 i kveld dukker Jenny Skavlan opp som gjest sammen med KrF-politiker Knut Arild Hareide (46) og VGTV-programleder Morten Hegseth (34).

Tradisjonen tro deler ikke gjestene bare sine beste oppskrifter for en tre retters middag. De deler også livets oppturer og nedturer med hverandre og TV-seerne.

Skavlan slipper en aldri så liten «bombe» når hun forteller de andre at hun ikke betrakter seg selv som en god skuespiller.

– Jeg er en terningkast 3-skuespiller, sier TV-kjendisen, som startet karrieren som åtteåring i «Jakten på nyresteinen». Siden har hun figurert i filmer som «Fatso», «Død snø», «Tomme tønner» og «Børning».

– Det er en selvinnsikt jeg har fått med årene. Jeg begynte med film og trodde jeg skulle jobbe med det. Og så begynte jeg med TV. Med tiden har jeg skjønt at jeg er en bedre programleder enn skuespiller, sier hun.

– Ikke interessert

– Jeg klarer ikke det håndverket det er å være skuespiller. Ikke er jeg interessert i det heller. Det er vel en del av det å bli voksen – at man får mer selvinnsikt. For ti år siden tenkte jeg at jeg kunne takle enhver hovedrolle, betror Skavlan, som den siste tiden har takket nei til flere skuespillertilbud, blant annet en svensk film om ekstremsport.

GJESTER: Programleder og vertinne Solveig Kloppen omgitt av Morten Hegseth, Jenny Skavlan og Knut Arild Hareide. Foto: AGNETHE BRUN/TV 2

Når VG spør om hun ikke er i overkant hard mot seg selv, ler Skavlan og svarer:

– Dette ble nok sagt med en dose overdrivelse for underholdningsverdien. Sannheten er vel at det handler mer om hvor jeg er i livet akkurat nå, hva jeg synes er morsomt å jobbe med, og hvor jeg føler mest mestring. Ambisjonene er større rundt programlederrollen enn skuespilleryrket. Mer dramatisk enn det er det ikke. Egentlig er det jo heller ikke opp til meg å vurdere hva jeg er flinkest til.

Mest roller som ligner seg selv

Skavlan presiserer at hun har enormt stor respekt for skuespillerkunsten.

– Jeg fikk se det på nært hold med Thomas og «Den 12. mann», sier hun og sikter til storfilmen fra 2017 med ektemannen Thomas Gullestad (38) i hovedrollen.

– Mange skuespillere går inn i en rolle som gjør at de føler seg sterkere enn seg selv. Jeg ser hvordan de blir karakteren sin, men jeg er ikke helt der. I stedet har jeg spilt mer morsomme roller som passer min personlighet, forklarer Skavlan.

32-åringen har gått på teaterskole, men aldri tenkt at hun er en som kommer til å håve inn priser. Hun utelukker imidlertid ikke at hun vil bli å se i en rolle igjen.

– Jeg føler at jeg mestrer det å være skuespiller til et visst nivå. Men måtte jeg velge mellom å spille roller og være programleder, ville jeg valgt det siste. Jeg brenner for å skildre historier med ekte mennesker, gjerne tilknyttet miljø og gjenbruk. Der føler jeg meg tryggere, sier hun til VG.

Kansellert serie

I 2018 hadde Skavlan en av hovedrollene i TV-komedien «Nesten voksen», som fikk anmelderslakt og raskt ble tatt av lufta. Skavlan benekter at nedturen har påvirket hennes innsikt om egne skuespillerprestasjoner.

– Nei, jeg gjorde det jeg kunne i den rollen, men det var mye rundt som sikkert kunne vært annerledes. Det var en lettbeint komedie, sier hun før hun raskt skyter inn:

– Ikke det at det trenger å være så mye lettere. Den sjangeren skal også tas på alvor. Men jeg har gjort mindre skuespilleroppgaver og mer programlederjobber.

Skavlan, som har vært programleder for blant annet Spellemannprisen, Melodi Grand Prix, «Fangene på fortet», «Masterchef» og «Fritt fall», er på kontrakt med NRK. For tiden jobber hun med to prosjekter, «Symesterskapet» – der hun er dommer, og en egen serie om klær og identitet.

Måtte bløffe om drikke

I tillegg venter hun barn nummer to om et par måneder. Kun en uke før innspillingen av «En kveld hos Kloppen» i fjor, fikk Skavlan vite at hun var gravid. Så det som ser ut som alkoholkonsum i kveldens episode, er ikke det.

GRAVID: Jenny Skavlan og Thomas Gullestad på filmpremiere i februar. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Jeg bare lot som jeg drakk. Morten Hegseth holdt på med «Skal vi danse», så han styrte også unna. Knut Arild Hareide drikker heller ikke, så det var et veldig edru selskap, ler hun.

– Egentlig var det litt synd, for jeg hadde gledet meg til en fest.

– Men hvordan er det å sitte rundt bordet hos Kloppen og vrenge sjelen?

– Det er helt valgfritt hva man vil dele. For meg sitter det ikke langt inne å si at jeg ikke er en god skuespiller. Det er bare en morsom betraktning. Faktisk er det ikke sikkert at jeg har rett en gang, smiler hun.

– Snart blir du mamma til en til? Hvordan er formen?

– Den er fin. Aktivitetsnivået mitt er høyt, men jeg er komfortabel i kaos.

Lille Åse på snart tre år blir altså storesøster. Men om det er en jente eller gutt hun har i magen, vil ikke Skavlan røpe.

– Barnetingene er noe jeg liker å holde for meg selv, sier hun.