ÅRETS VINNERE: KEiiNO - fra venstre Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred Buljo - vant årets MGP-finale i Oslo Spektrum med «Spirit In The Sky» og skal representere Norge i den internasjonale finalen i Tel Aviv i mai. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Melodi Grand Prix: Delfinalene tilbake

NRK slår på stortromma i jubileumsåret til Melodi Grand Prix.

Publisert: 19.03.19 07:59







I 2020 er det 60 år siden Melodi Grand Prix ble arrangert for første gang. Det vil NRK markere behørig ved å gjeninnføre delfinalene fra fem ulike deler av landet.

– Neste år byr vi på hele fem innledende semifinaler, og én stor finale. Melodi Grand Prix er historiens lengstlevende musikkshow på TV, som fortsatt samler mer enn en million mennesker hvert år. En slik 60-åring må vi feire på skikkelig vis, forteller NRKs MGP-general, Stig Karlsen, til VG.

Dette blir første gang siden 2013 at NRK satser på delfinaler. Konseptet ble da forlatt på grunn av synkende seertall. Året etter, i 2014, forsøkte NRK en variant der delfinalene ble holdt tre kvelder på rad, på Folketeateret i Oslo.

Det ble aldri en suksess, men også i 2020 vil hovedsendingen foregå fra Oslo, bekrefter Stig Karlsen.

– MGP-showene sendes direkte fra Oslo, men med stort fokus på hele landet. Hver landsdel får hvert sitt program, med artister som vil representere Nord-Norge, Midt-Norge, Vest-Norge, Øst-Norge og Sør-Norge. Selv om direktesendingene går fra Oslo, blir det rikelig med lokal tilstedeværelse i form av innslag og direkterapportering fra ulike byer i landsdelene, sier han.

På spørsmål om det var økonomiske årsaker til at NRK fjernet delfinalene for noen år tilbake, svarer Stig Karlsen at han ikke var en del av teamet den gangen, men at han har forstått at det var en «totalvurdering på bakgrunn av flere faktorer».

– Nå har vi hatt stor seersuksess med én finale de siste årene, men vi har mottatt en del tilbakemeldinger på at folk ønsker seg mer Melodi Grand Prix på tv, sier han.

Ved siden av de fem finalistene fra hver landsdel, vil en fagjury - ledet av Stig Karlsen - velge de fem siste finalistene til den store Melodi Grand Prix-finalen 2020.

Dato for neste års «MGP-turnering» er ennå ikke fastsatt.