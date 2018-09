PAR: Robbie Williams og Ayda Field, her i Tyskland i fjor. Foto: TOBIAS HASE / dpa

Robbie Williams og kona fikk barn i hemmelighet – via surrogatmor

TV 2018-09-07T09:27:12Z

Robbie Williams (44) og kona Ayda Field (39) skal ha strevd veldig for familieforøkelsen.

Paret, som har to barn far før, Teddy (5) og Charlie (3), har fått en datter ved hjelp av surrogati. Det røpet den nybakte moren selv i en åpenhjertig post på Instagram fredag morgen.

Under et bilde av fem hender – som hver tilhører et familiemedlem – skriver hun at den nyfødte jenta har vært en helt spesiell hemmelighet.

« Nå er vi henrykt over å dele med dere at vi har fått en datter... Velkommen til verden, Colette (Coco) Josephine Williams!! » lyder det fra Field.

Field fortsetter med å betro at det har vært en «lang og vanskelig vei å komme dit de er i dag», og at det er derfor de har valgt ikke å innvie offentligheten i svangerskapet. Hun unngår å gå i detalj om utfordringene.

Field opplyser at barnet biologisk er deres, men at de har fått hjelp av en «fantastisk surrogatmor».

« Vi er henne evig takknemlig », skriver Field.

Hun ber om at respekt for privatlivets fred rundt alle tre barna.

Popstjernen Robbie Williams og skuespillerkona er begge aktuelle som «X Factor» dommere i Williams’ hjemland England. De går med andre ord travle tider i møte.

Williams var i mange år kjent som en stor rundbrenner, men amerikanske Field «temmet ham» i 2007. Han fridde på en radiostasjon før jul i 2009, men forklarte siden at det bare var en spøk . Det faktiske frieriet hadde allerede skjedd i en privat setting. De giftet seg i 2010 .