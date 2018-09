SLUTT: Brandon Jenner og Leah Jenner, her avbildet i Glendale for en tid tilbake. Foto: Chelsea Lauren / WireImage

Brandon Jenner skilles fra kona

TV 2018-09-10T19:29:48Z

Reality-kjendisene Brandon Jenner (37) og Leah Jenner (35) setter punktum for ekteskapet.

Publisert: 10.09.18 21:29

Paret kunngjør selv bruddet på Instagram :

« Hei, alle sammen. Det er med kjærlighet i hjertene vi føler at tiden er moden for å dele noe privat med dere. Etter å ha vært sammen i 14 vidunderlige år, har vi sammen i kjærlighet kommet frem til å avslutte den romantiske delen av vårt forhold », skriver de to.

Tilbakeblikk : Brandon Jenner ble pappa

De fortsetter med å skrive at de er stolte over vennskapet de har bygget, og som de fortsatt verdsetter høyt.

« Vennskapet er sterkere enn noensinne », lyder det.

De forsikrer at de forblir bestevenner, og de i fremtiden vil være kjærlige foreldre for sin tre år gamle datter.

Brandon og Leah opplyser om at det ikke er løgner, utroskap eller krangling som er årsaken til at ekteskapet nå er ved veis ende, og at de ønsker å fortelle om skilsmissen på denne måten for å komme eventuelle falske påstander og spekulasjoner i forkjøpet.

De presiserer at de også i tiden som kommer vil betrakte hverandre som familie.

(Teksten fortsetter under bildet)

Paret avslutter med å si at de ønsker respekt for privatlivets fred, og at de ikke kommer til å utdype bruddet ytterligere. Kunngjøringen er signert «Brandon og Leah».

Brandon, som er sønn av Caitlyn Jenner (68) og dermed henholdsvis halvbror og stebror til «Keeping Up With The Kardashian»-kjendisene Kylie (21), Kendall (22), Kim (37), Rob (31), Kourtney (39) og Khloe (34), giftet seg med Leah (som da het Felder til etternavn) våren 2012. Da hadde de to allerede vært kjærester i åtte år.

Både Brandon og Leah er musikere, og de har vært kolleger i indie-popgruppen Brandon & Leah. Om bruddet får konsekvenser for det musikalske samarbeidet, sier de ikke noe om.

Mens Brandon nå blir ungkar igjen, er broren Brody Jenner (35) nygift etter å ha blitt smidd i Hymens lenker med Kaitlynn Carter (30) tidligere i år.