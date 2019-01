GRAVID ETTER SPONTANABORT: I 2016 mistet ekteparet Tana og Gordon Ramsey et barn etter en spontanabort i femte måned. Nå er hun gravid igjen. Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Stjernekokk Gordon Ramsay venter barn nummer fem

TV 2019-01-01T18:52:33Z

Stjernekokken Gordon Ramsay (52) og kona Tana (44) venter sitt femte barn.

Publisert: 01.01.19 19:52

Den glade nyheten, som ble sluppet i en video på instagram på nyttårsaften, har vakt oppsikt både på sosiale medier og i internasjonale medier.

Mamma Tana og pappa Gordon fikk nemlig god hjelp av de fire barna Mathilda (17) tvillingene Holly og Jack (19) og Megan (20 ) til å spre det glade budskapet under tittelen: «Spennende nyheter. Godt nytt år fra hele familien Ramsay.



I 2016 mistet Tana og Gordon Ramsey som giftet seg i 1996 en gutt etter en spontanabort i femte måned. Paret la ikke skjul på sorgen og smerten de følte og på sin egen Facebook-side skrev stjernekokken i juni det året:

«Hei folkens. Tana og jeg ønsker å takke dere så mye for støtten de siste par ukene. Vi hadde en overveldende helg siden Tana sørgelig nok spontanaborterte sønnen vår etter fem måneder. Vi jobber med å heles som en familie, men vil gjerne takke alle igjen for deres fantastiske støtte og gode ønsker. Jeg vil spesielt sende en stor takk til det fantastiske teamet ved Portland sykehus for alt de har gjort. Gx»



På talkshowet «The Late Late Show with James Corden» hadde Gordon en måned tidligere røpet at han og kona ventet sitt femte barn, med termin i september.

Ramsay som er kjent fra TV-programmer som «Hells’ Kitchen» og «Ramsay’s Kitchen Nightmares» - den britiske versjonen av «Hellstrøm rydder opp» fortalte i februar i fjor at han gikk ned 22 kilo i vekt for å redde ekeskapet.

– Jeg så helt jævlig ut, sa Ramsay til Daily Mail.

TV-kokken bestemte seg for å kvitte seg med kiloene etter at kona, Tana, ga utrykk for at han hadde blitt for stor.

– Hun var ikke spesiell imponert over meg. Jeg var overvektig, og jeg så på bilder av meg selv og tenkte; «Hvordan kan Tana være sammen med meg?» For hun har bare blitt vakrere, og så går hun til sengs med et fettberg, fortalte Ramsay.