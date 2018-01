Ellevilt «Farmen»-drama: Ville gi deltaker penger for å tape kampen

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 21.01.18 21:35

TV 2018-01-21T20:35:55Z

Erlend Elias ville betale penger for at «Jegertvilling» Johanne Thybo Hansen skulle tape og reise hjem. Søndag trakk han seg fra programmet etter et voldsomt oppgjør med de andre deltagerne - som ikke blir vist på TV.

Vinterens «Farmen kjendis» har vært av det dramatiske slaget, men lite kan måle seg med den dramatikken som oppsto i forkant av søndagens episode.

Og det meste av det som skjedde oppsto når kameraene ikke var til stede - og ble derfor ikke vist på TV.

– De andre deltagerne oppførte seg utrolig vemmelig og stygt mot meg. Det siste døgnet var helt for jævlig. Jeg er en lojal og rettferdig person, så da følte jeg at det var best og rettferdig at jeg dro, forteller Erlend Elias til VG.

Søndag valgte han å trekke seg fra programmet.

Fram og tilbake

Så hva var det egentlig som skjedde? Jo, tumultene oppsto i forlengelsen av at Johanne Thybo Hansen ikke helt klarte å bestemme seg for om hun ville hjem eller ikke.

Først ville hun hjem, og etter å ha snakket med storbonden ble Inga Berit valgt til førstekjempe for å «kamuflere» det faktum at hun hadde lyst til å trekke seg.

Så skulle Inga Berit velge nettopp Johanne som andrekjempe.

Kunne blitt historisk

Planen var deretter at Johanne skulle velge Erlend som storbonde nok en gang når hun røk ut. Problemet var bare at Johanne ombestemte seg og ikke ville hjem etter at Inga Berit allerede hadde blitt førstekjempe...

Det var da problemene startet for alvor. For når Erlend i tillegg begynte å tilby penger for at Johanne ikke skulle trekke seg og heller tape i kamp - da reagerte de andre kraftig.

– Stian «Staysman» visste om denne planen hele tiden. Men han satte seg ned og motiverte Johanne til å bli, noe jeg ikke klarte siden jeg ikke var så motivert selv, mener Erlend, som hevder at planen ikke innebar at hun skulle ryke ene og alene fordi han ville bli storbonde igjen.

– Men selvfølgelig, jeg skjønte jo at jeg kom til å bli det for tredje gang om hun gikk ut. Det ville vært første gang i historien at noe sånt skjedde, og det ville jo vært gøy. Men jeg ville ikke at hun skulle ryke, for jeg visste at det ville vært helt jævlig for meg om hun forlot gården.

Foreslo 25.000 kroner

Som storbonde hadde Erlend Elias med seg Johanne, samt Stian «Staysman» Thorbjørnsen som hjelpere. Og det var inne i storbondehuset at den «sleipe» planen ble lagt. Etter hva VG kjenner til tilbød Erlend Johanne 12.500 kroner for å bli værende på gården.

Men som om ikke det var nok ble Stian «Staysman» forespurt om ikke også han kunne gi 12.500.

Til VG bekrefter Stian «Staysman» beløpet på totalt 25.000 kroner.

– På den måten ble han storbonde en gang til, og kunne spart meg i kamp den uka, røper artisten.

Heftig krangel - uten kameraer

Planen ble derimot blankt avslått av både Johanne og Stian. Og til VG forteller Johanne at hun ble svært opprørt over forslaget fra sin gode venn.

– Han tilbød meg penger for å tape med vilje. Jeg ble skikkelig forbannet, penger er ikke alt i verden. Jeg følte meg som en hore, som er kjøpt og betalt, erkjenner Johanne, som understreker at hun og Erlend raskt ble gode venner igjen på utsiden.

Erlend selv forklarer dramaet som utspant seg etterpå på denne måten:

– Stian fortalte det videre til alle andre, og det ble en krigersk stemning. De ville ikke ha meg som storbonde én gang til. Da var jeg jo så og si sikret finaleuka.

Så kom konfrontasjonen - på kvelden - dagen før tvekampen skulle ta til. Dramaet skjedde nede ved vannet, der gutta bygde på huset. Og for Erlend var det en brutal opplevelse, i det de andre deltagerne, bærende på hver sin lykt, stilte seg i en ring rundt ham.

– Det var alle mot én, drittslenging og sabotering av ukesoppdrag, forteller han.

– Råttent spill

I dag kan «Farmen kjendis»-deltageren le av hendelsen, men han innrømmer at det stikker litt i magen når han tenker tilbake på det.

– Det var en av de mest traumatiske nettene jeg har hatt. Når du er der inne, blir alt så virkelig. Men hadde jeg vært i den situasjonen i dag hadde jeg tenkt «herregud, fuck it».

– Følte du deg mobbet?

– Ja. Men de andre følte at jeg spilte et råttent spill på grunn av det med Johanne, medgir han.

– Aldri en «issue»

Erlend innrømmer at han «viftet med sjekkheftet», men mener at det ble litt misforstått.

– Det eneste jeg sa til Johanne var at hun kunne få min halvdel av lønna den uka for at hun ikke skulle trekke seg. Sånn at hun heller kunne gå ut i tvekamp. Men det takket Johanne blankt nei til. Så det var aldri en «issue».

- Men Staysman visste jo om det, så han gikk rundt og fortalte det til alle sammen. Alle trodde jeg hadde kjøpt og betalt Johanne for at hun skulle gå ut i tvekamp og velge meg igjen.

– Så det var ikke det som var planen?

– Nei, absolutt ikke. Jeg ville bare ikke at hun skulle trekke seg. Fordi det viser en svakhet.

– Ingen bestikkelser

– Hva tenker du om at andre mener du har prøvd å bestikke folk inne på «Farmen»?

– Det får stå for deres egen regning. Jeg har ikke noe mer penger enn andre, og driver ikke med bestikkelser. Det var ingen som ble bestukket. Men jeg og «Stian Staysman» krangler fortsatt om dette. Vi har forskjellig syn på det.

– Noen mener at det var snakk om 25.000 kroner totalt?

– Det var ingen bestikkelser i det hele tatt. Jeg tilbød Johanne penger for at hun ikke skulle trekke seg. Hun takket nei. Det ble aldri gitt penger til noen, altså ingen bestikkelser.

Men, ifølge Erlend:

– Uten at jeg skal nevne navn, gikk det en liten, lur rev der inne. Én som har vært med i mange realityserier. Denne personen spredte usanne rykter, som fyrte opp under hva folk følte om meg. Og det bidro nok også til at jeg fikk det jævla helvetet jeg fikk den siste kvelden.

– Halve «ukelønna»

– Du sikter til en mann med tatoveringen «20 kilo ekstra» (Stian «Staysman, journ. anm.)?

– Jeg sikter ikke til noen, bare til en lur rev. «Ræv» på alle mulige måter, mener Erlend, som står fast ved at det aldri ble snakket om et konkret beløp.

– Nei, vi snakket aldri beløp. Bare halvparten av «ukelønna» på «Farmen» Jeg hadde en utro hjelper i huset mitt, og det var ikke Johanne - som har vært rundt og pratet og spredt usannheter. Og det får stå for hans regning. Om han har betalt noen, det vet jeg ikke. Jeg har ikke betalt noen.

Stian selv har en helt annen versjon av saken.

– Han spurte om vi skulle spleise på å gi henne penger sånn at det skulle bli lettere for henne å ryke ut i kamp. Og det synes jeg var drøyt. Derfor fortalte jeg om dette til resten av gruppa. Da gikk Erlend brått til Johanne og fortalte at jeg gikk rundt og sa at hun kunne kjøpes for penger, forteller han.

Oppgjør på «kammerset»

Dermed ble det enda mer drama på gården.

– Johanne ble veldig lei seg, og jeg må si jeg synes det var ekstremt kjipt av Erlend å snu det han selv hadde sagt over på meg overfor henne. Vi hadde et lite oppgjør på «kammerset», men jeg er ferdig med det nå.

Stian understreker at han ikke har noe personlig imot Erlend Elias, men at han sterkt misliker storbondens fremgangsmetode i denne saken.

– Jeg var dypt uenig i hvordan han spilte spillet. Det er helt fair å gjøre ting på måten han gjorde det, men jeg synes det er dårlig stil å prøve å manipulere seg til å bli storbonde ved å få folk til å tape i kamp, sier Stian, som mener konflikten som gjorde at Erlend trakk seg først og fremst handlet om manglende innsats i arbeidet på gården.

– Ikke greit

«Farmen kjendis»-deltager Lene Elise Bergum vil ikke være med på at Erlend Elias ble «mobbet» hjem fra gården.

– Det interessante her er hvordan folk endrer seg når de får makt. Når Erlend ikke var storbonde var han hyggelig og grei, men han endret seg veldig når han fikk makt igjen. Og en storbonde bør faktisk tåle å høre det. Mobbing er en helt annen ting, og noe i hvert fall ikke jeg aksepterer, sier hun til VG.

Hun bekrefter at mange reagerte da de fikk høre om forsøkene på å «bestikke» Johanne.

– Ja, alle reagerte, og tenkte at «dette er ikke bra». For det første har ikke «Farmen» noe med penger å gjøre. Det er ikke greit. Og for det andre er jeg forundret over at han ikke heller forsøker «å løfte» henne til å ville være der ved å prøve å motivere henne på andre måter.

– Most inn i et hjørne

Tidligere «Top Model»-deltager Maiken Wahlstrøm Nilssen har forståelse for at Erlend tok «oppgjøret» mot ham svært tungt.

– Jeg forstår at han følte seg most inn i et hjørne. Det ble alle mot han, dessverre, og det tok han veldig personlig. Men vi likte ikke måten han løste oppgaven som storbonde, så det måtte vi bare gi beskjed om, sier hun til VG.

– Var det mobbing?

– Jeg vil ikke kalle det mobbing, men jeg kan forstå at han føler det sånn. Det var i hvert fall ikke vår hensikt, og det er synd om han oppfattet det på den måten. Vi ville bare få ham til å forstå alvoret.

Det er langrennsløper Martine Ek Hagen helt enig i.

– Det var absolutt ikke mobbing. Vi bare sa ifra til slutt, jeg følte ikke at vi rottet oss sammen. Han fikk tilbakemeldinger om at han ikke funket som storbonde, og da valgte han å trekke seg.

Kritisk til produksjonen

Tidligere håndballstjerne Frank Løke er ikke ukjent med å krangle med Erlend Elias i media. Denne gangen fikk han imidlertid litt vondt av «Farmen»-konkurrenten.

– Alle tråkket på ham, og han følte seg ganske langt nede. Og hadde jeg visst at han skulle trekke seg, da ville jeg tatt en prat med ham og sagt at jeg skulle backe ham opp. Jeg burde luktet lunta, forteller han.

Erlend på sin side er ikke spesielt imponert over hvordan produksjonsselskapet Strix håndterte situasjonen da han sa ifra om at han ville trekke seg og reise hjem.

– Jeg mener at de som holder i dette og produserer kanskje kan ta sin del og gjøre jobben sin, sånn at folk ikke får det vondt.

– På hvilken måte?

– Det var mange i produksjonsteamet som var veldig dyktige og som har vært på «Farmen» i mange år. Herlige mennesker. Men det var også folk der som kanskje har fått større roller enn de klarte å oppfylle, sier Erlend Elias, noe kryptisk.

– Takker for innsatsen

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, understreker at deltagerne befinner seg i en helt spesiell situasjon inne på «Farmen», isolert fra resten av verden.

- Det kan føre til at små ting oppleves som store, og følelser blir forsterket. Noen deltagere kjenner nok litt mer på dette enn andre. Vi prøver å legge til rette for at alle skal ha en god opplevelse med å delta i programmet, noe de aller fleste i ettertid forteller oss at de har hatt.

– Vi er veldig glad for at Erlend ble med i «Farmen kjendis». Han har vært en fantastisk deltager, og vi takker for innsatsen, sier han til VG.

– Erlend Elias har tilbudt penger til en annen deltager. Anser dere dette som juks eller brudd på kontrakten mellom deltageren og TV 2?

- Deltagerne har i følge kontrakten ikke mulighet til å gjøre avtaler om å dele premien mellom seg, men det var det ikke snakk om i dette tilfellet, mener Iversen.