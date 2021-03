STJERNEPAR: Ellen DeGeneres og Portia de Rossi på Golden Globe-nachspiel i Los Angeles i fjor. Foto: Charley Gallay / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ellen DeGeneres bretter ut konas smertedrama

Ellen DeGeneres (63) forteller at hun måtte kjøre Portia de Rossi (48) til akutten midt på natten.

Dramaet utspant seg i forrige uke, opplyser talkshow-veteranen i tirsdagens «The Ellen DeGeneres Show» ifølge «Entertainment Tonight».

– Er det noen andre her som har måttet kjøre kona til akutten i all hast for å få fjernet blindtarmen? Noen? Ikke? Bare meg?, sier hun i et forhåndsklipp fra kveldens program.

63-åringen forteller videre at kona, skuespiller Portia de Rossi, følte seg uvel den aktuelle kvelden. Paret gikk derfor tidlig til sengs. DeGeneres skal så ha våknet av at kona lå på alle fire på gulvet – i intense smerter.

– Demon

– Så jeg fikk fraktet henne til sykehuset i all hast. Vi kjører av gårde, og hun har så vondt. Selv er jeg bekymret, fordi jeg ikke aner hva som feiler henne, sier DeGeneres.

Når alt nå er overstått, så koster hun imidlertid på seg litt galgenhumor.

– Jeg vokste jo opp med kristendommen, så min første tanke var demon, fleiper hun.

Det endte med at Portia de Rossi dagen derpå fikk operert ut blindtarmen, som følge av akutt betennelse. Nå hviler pasienten hjemme, og selv om hun fortsatt har smerter, så går det mye bedre, forsikrer DeGeneres, som giftet seg med den tidligere «Ally McBeal»-skuespilleren i 2008.

DeGeneres gikk selv på en helsesmell før jul, da hun ble smittet av coronaviruset.

Seertallet har rast

«The Ellen DeGeneres Show» fikk i fjor sommer sterk kritikk etter rapporter om rasisme, trusler og et usunt arbeidsmiljø. Det ble satt i gang en intern gransking, og superstjernen gikk selv ut til mediene og beklaget.

De Rossi var en god støtte for kona i denne prosessen.

Oppstandelsen skal ha hatt negativ innvirkning på seertallene. Ifølge Fox News har talkshowdronningen mistet én million seere siden opprullingen startet. Snittallet skal nå ligge på 1,5 millioner skuelystne.

