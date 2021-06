TRIST HELTINNE: Guðrún Ýr Eyfjörð i «Katla». Foto: Lilja Jonsdottir / Netflix

TV-anmeldelse «Katla»: Skrømt på Sagaøya

Filosofisk fantasy fra Island.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Katla»

Islandsk drama/fantasy i åtte deler

Premiere på Netflix 17. juni

Serieskapere: Sigurjón Kjartansson og Baltasar Kormákur

Med: Guðrún Ýr Eyfjörð, Íris Tanja Flygenring, Aliette Opheim, Ingvar Sigurdsson, Birgitta Birgisdóttir, Björn Thors, Þorsteinn Bachmann, Hlynur Harðarson, Baltasar Breki Samper

Nesten alle forlot tettstedet Vik etter at vulkanen Katla hadde utbrudd for ett år siden. Bare noen få hardinger ble igjen. Samfunnet ble stengt for alminnelig ferdsel, og de gjenværende innbyggerne må hanskes med tette askeskyer.

Men de har politi her, et slags hotell, og en gjeng gjestende geologer som jobber med å forstå utbruddet. Darri (Thors) er blant de sistnevnte. Han og kona Rakel (Birgisdóttir) er i sorg over sønnen Mikael (Harðarson), som døde for tre år siden.

TILBAKE FRA DE DØDE?: Íris Tanja Flygenring i «Katla». Foto: Lilja Jonsdottir / Netflix

Gríma (Ýr Eyfjörð) og mannen Kjartan (Breki Samper) har bodd her hele livet. Det samme har Grímas enslige far, Þór (Sigurdsson). Også Gríma og Þór er i sorg. Søsteren og datteren Ása (Flygenring) ble borte for et år siden, antatt død på isbreen.

Så kommer det en skikkelse stabbende ned fra breen. Den ser ille tilredt ut, men det er bare aske, som er lett å skrelle av. Skikkelsen er en kvinne, og kvinnen snakker svensk. Hun presenterer seg som Gunhild (Opheim). Hun forstår ikke hvorfor lokalbefolkningen synes hun er så mystisk.

HUN KOM FRA ISBREEN: Scene fra «Katla». Foto: Lilja Jonsdottir / Netflix

Spørsmålstegnene blir flere når det viser seg at en kvinne med det samme navnet lever og har det noenlunde vel i Uppsala i Sverige. De to er helt like av utseende, og den svenske kvinnen er ikke en fremmed i Vik – hun arbeidet på hotellet der for 20 år siden. Gunhild er den første «byttingen» som dukker opp i Vik etter vulkanutbruddet. Men hun er ikke den siste.

Hva er en «bytting»? «Katla», serien, lar svaret være opp til den som ser på. De er en slags skyggemennesker fra breens bunn – vesener som tilsynelatende lever det samme livet som menneskene som går på jorden. Både levende og døde har «byttinger». Den andre kvinnen som dukker opp igjen i Vik, er Grímas savnede søster Àsa.

EN «BYTTING» SER LYSET: Scene fra «Katla». Foto: Lilja Jonsdottir / Netflix

Noe at det fine med «Katla» er at den ikke faller i staver for å forklare oss for mye, men stort sett lar oss sveve i uvisshet om hva i all verden det er vi har med å gjøre. Kun Darri leter etter «vitenskapelige» svar. Han kommer ikke langt.

«Katla» handler om stemningen. Den er guffen og gold, men også filosofisk – og så islandsk som du bare kan drømme om. Det er lett å tenke at i vår del av verden, så er det islendingene som er flinkest i klassen til å benytte seg av sitt nasjonale og geografiske særpreg i populærkulturelle sammenhenger. «Katla» er slett ikke noe unntak.

I ASKESKYEN: Aliette Opheim i «Katla». Foto: Lilja Jonsdottir / Netflix

Det er vel nå man skal skrive noe om «karrige landskaper» og så videre. Men tro meg, det er bedre å se dem – i form av filmfotografen Árni Filippussons mektige panoramaer. Han, og den erfarne regissøren Baltasar Kormákur, liker å ligge tett på ansiktene til menneskene i serien, og interiørene preges av gustent, værbitt forfall. Det er mange produksjonsdesignere kreditert på rulleteksten her. De har arbeidet for pengene.

«Katla» har, med sitt fokus på folketro og sine pussige, ensomme karakterer, visse ytre likhetstrekk med både «Ragnarok» og «Welcome To Utmark». Men den er langt bedre spilt enn førstnevnte, og mer alvorsfull i sin tilnærming til mellommenneskelige forhold enn sistnevnte.

LANDSSKAPSBILDE M/SPØKELSE: Scene fra «Katla». Foto: Lilja Jonsdottir / Netflix

Den utpreget seriøse filmmusikken understreker at «Katla» riktignok er «fantasty», men for et modent publikum. Det handler mer om estetikk enn action, og utålmodige seere vil føle seg «askefaste». Crescendoene i historien er alle, på hver sin måte, tragiske. Det er en serie om sorgarbeid.

Åtte episoder er en drøy dose – og det holder med én sesong, takk. Men den som ønsker seg noe annerledes og veldig, veldig islandsk, oppfordres til å gi «Katla» litt tid.

Anmelderen har sett hele serien