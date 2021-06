TV-KJENDIS: Jesse Tyler Ferguson, her avbildet på en Broadway-premiere i fjor vår. Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM / AFF

«Modern Family»-stjernen rammet av hudkreft på nytt

Jesse Tyler Ferguson (45) har bandasje på halsen etter en ny kreftoperasjon.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

For andre gang på litt over fem år står skuespilleren frem på Instagram og viser bilde – med den hensikten at han vil advare andre.

«En påminnelse om å sjekke huden jevnlig ... Særlig hvis du er lys som meg», skriver Ferguson og legger til at hver gang han selv gjør det, så ender det med kirurgi.

«I dag fant de en bit med hudkreft, som de fjernet», opplyser han videre.

45-åringen, best kjent fra den nå nedlagte seriesuksessen «Modern Family», beroliger sine nær tre millioner følgere med at de ikke må bekymre seg.

«De fjernet den tidlig, så jeg blir helt fin igjen. (Og: bruk solfaktor)», skriver han.

Amerikanske Ferguson ble første gang operert for hudkreft i 2015. Den gangen puttet han på hastagen «solfaktor 75», da han fortalte om diagnosen i sosiale medier.

«Solfaktor 1000 for meg!», skriver han nå.

Det var på på samme side av ansiktet, høyre side, Ferguson ble rammet sist også, men da høyere oppe på kinnet.

45-åringen er gift med Justin Mikita (34). Ektemannen, som jobber som advokat, har også vært gjennom kreft-behandling. Han ble diagnostisert med lymfekreft i 13-årsalderen.

En annen kjent skuespiller som har vært operert for hudkreft en rekke ganger, er australske Hugh Jackman (52).