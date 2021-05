VANT: Filip Lamprecht nærmest falt sammen på scenen foran dansepartner Linn Hegdal da navnet hans ble ropt opp. Foto: Annika Berglund, TV4

Filip Lamprecht vant svenske «Skal vi danse»: − I sjokk

Etter noen intense uker med stort press privat, gikk Filip Lamprecht (24) seirende ut av svenske «Let’s Dance» lørdag kveld.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

– Det er bare takket være Linn. Uten henne hadde jeg aldri klart dette, sa en overveldet Filip til Aftonbladet etter at førsteplassen var et faktum.

Filip sikter til danseinstruktør Linn Hegdal (25), som faktisk nå kan kalle seg historisk i «let’s Dance»-sammenheng. Hun vant nemlig også i fjor, og det har aldri skjedd tidligere at en instruktør har kuppet seieren to år på rad.

– Filip har vært på meg hele uken og insistert på at jeg må vinne nå også, sa en stolt og fornøyd Linn etter seieren.

Mamma vant også

Men også Filip skriver historie – som andre dansevinner i egen familie. Filips mamma, halvt norske Kristin Kaspersen (51) (datter til avdøde Lill-Babs og tidligere landslagskeeper Kjell Kaspersen (82)), vant nemlig «Let’s Dance» i 2019.

– Jeg må fordøye alt dette, for jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er i sjokk, sa Filip etter gårsdagens triumf.

Underveis i konkurransen har 24-åringen, som er modell, danset til ære for Lill-Babs. Juryen har flere ganger pekt på det de mener er likheter i personligheten mellom Filip og hans berømte mormor.

DANSEPARTNERE: Filip Lamprecht Kaspersen og danseinstruktør Linn Hegdal i «Let’s Dance». Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Filip vant over artisten Anis Don Demina (25). Carola Häggkvist (54) var også lenge med i favorittsjiktet, men hun valgte å trekke seg for et par uker siden.

– Hele opplevelsen har vært fantastisk. Før dette var det knapt noen som visste hvem jeg var, og nå står vi her som vinnere, sa Filip til Expressen etter at han hadde mottatt trofeet – en gedigen glass-sko.

Alt har imidlertid ikke vært som en dans på roser for Filip underveis i dansekampen. Tvert imot har det stormet en god del i kulissene.

SAMBOERE: Filip Lamprecht Kaspersen og Peg Parnevik på nachspielet til Melodifestivalen i 2018. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Filips kjæreste, popartist Peg Parnevik (25) har flere ganger gått ut i sosiale medier og snakket om hvor tungt det har vært å takle rykteflom om Filip og Linn.

Peg skal også ha druknet i kommentarer og meldinger fra fremmede, som skriver at hun kommer til å bli vraket til fordel for Linn.

Filip har gått ut og forsvart kjæresten – samtidig som han har forsikret at spekulasjonene ikke er sanne.

Nylig betrodde Peg, som ennå ikke har kommentert kjærestens TV-triumf, at hun og Filip går i parterapi.

Peg Parnevik og familien har vært i rampelyset siden 2015 etter å ha dokumentert livet sitt gjennom TV-serien «Parneviks» i USA.

25-åringen har vokst opp store deler av livet sitt i USA, men har de siste årene vært frem og tilbake i Sverige. I 2019 opptrådte hun på VG-lista Topp 20-showet i Bergen: