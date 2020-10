Kim Kardashian West i tårer i David Letterman-intervju

– Jeg vet ikke hvorfor jeg gråter. Jeg har snakket om dette før, sier 39-åringen i en trailer for Lettermans nye Netflix-serie. Nå forteller hun også hvorfor Kardashian-familiens egen serie legges ned, og hvordan hun hjalp ektemannen med Covid-19.

– Går det bra med deg? spør Letterman i klippet hvor Kim Kardashian West (39) bryter sammen og må tørke tårer.

Hva hun svarer forblir antagelig hemmelig frem til den nye sesongen av Lettermans intervjuserie «My Next Guest Needs No Introduction» kommer på Netflix 21. oktober.

BEDRE STEMNING: Ingen tårer når Kim Kardashian West og David Letterman går på shopping sammen. Foto: Netflix

Det er imidlertid ingen hemmelighet at det har vært utfordringer i ekteskapet mellom realitystjernen og artist Kanye West (43) de siste månedene.

Rapperens presidentkandidatur og bisarre valgkampmøte fulgt av harde utfall mot kona på Twitter har satt fart i spekulasjoner om hvorvidt paret er på vei til å skilles.

– Skummelt

De har hatt flere prøvelser, som Kardashian West nå snakker om i et intervju med magasinet Grazia.

Ektemannen skal ha fått Covid-19-diagnose så tidlig som i februar – det fortalte han i alle fall til Forbes – og hun forteller nå hvordan det var å skifte sengetøyet hans iført hansker og ansiktsmaske.

– Det var så skummelt og ukjent. Jeg hadde mine fire små barn i huset og ingen andre til å hjelpe, sier milliardæren i intervjuet.

Der lufter hun også ideen om at pandemien kom fordi planeten vår muligens trengte en pause og en omstart – en teori hun nå slepes ettertrykkelig for i sosiale medier.

I Grazia-intervjuet forklarer hun dessuten hvorfor TV-serien «Keeping Up With The Kardashians» skal legges ned etter den 20. sesongen som kommer neste år.

– Det er ganske enkelt. Vi trenger å samle oss. Du vet, vi har ikke tatt en pause på 14 år. Vi filmer en sesong, deretter en spin-off, og jeg tror ikke det er noen annen måte å si det på enn at vi lever så omfattende liv. Og vi har barn nå. Og de trenger oss.

Kim Kardashian West sier videre at det var et hav av tårer da hennes mor Kris Jenner gikk ut med nyheten om nedleggelsen 8. september.

Søster Khloé Kardashian (36) skal ha tatt det hele tyngst, men skal også ha kommet med et oppløftende spinn på fremtidsutsiktene ifølge Kim.

– «Det er jo ikke slik at vi er døde», sa hun til oss: «Vi er her fortsatt.»

