SJØ: Calle Hellevang-Larsen, Vegard Ylvisåker, Bård Ylvisåker og Magnus Devold ønsker velkommen til Holmen. Foto: TVNorge

TV-anmeldelse «Ylvis på Holmen»: Improvisert sjøsprøyt

Et sommerprogram for høsten? Med tøysete maritimt tema? Ja, hvorfor ikke.

Nå nettopp

Ylvis på Holmen med Calle og Magnus

Norsk underholdningsserie i ti deler

Med: Bård Ylvisåker, Vegard Ylvisåker, Calle Hellevang-Larsen og Magnus Devold

Premiere søndag 20. september kl. 21.00

Sendes søndager på TVNorge

De som forventer nok et Ylvis-show med gøyale sanger og store musikkvideoer må kanskje sette seg ned før de leser videre. «Ylvis på Holmen med Calle og Magnus» har bare med ett instrument. Sjøgangsklassikeren trekkspill.

I overbygging er dette en parodi på sommerprogrammer på TV. I innhold en tidløs latterliggjøring av planleggingsmani og fastlåst struktur. Hvert program har en av de fire som programleder. De andre tre vet derimot ingenting om hva som skal skje. Alt herfra og ut er improvisasjon, Det vil si, det finnes innspilte innslag som flere kjenner til. Det som skjer «på Holmen» kommer derimot rett i fleisen på resten.

Første program gjør Vegard Ylvisåker til allvitende programleder. Det går selvsagt utover bror Bård. Andre program har Bård Ylvisåker som programleder. Det går selvsagt utover bror Vegard. Og Calle Hellevang-Larsens angst for improvisasjon.

les også TV-anmeldelse «Alle mot Alle»: Hjernetrim for litt eldre

Hovedinnspillingen foregår på en fiktiv øy i Oslofjorden – der man i trygt maritimt miljø og med fargerike Gant-plagg snakker om «Holmen» sine tradisjoner og skikker. Musikken er altså redusert til trekkspill, med Heine Bugge (Kleine Heine) som smilende dragspelentusiast.

Fremdeles fylt av den litt «gamle» referansehumoren som gjengen er kjent for. Hvor mange under 30 vet egentlig hvem Gino Valente er?

Eller Terje Ness, for den saks skyld? Uten at det har noe å si for flyten. Poengene hagler så fort at man nesten ikke får tid til å tenke i løpet av de knappe tre kvarterene hver episode varer.

les også TV-anmeldelse «Kåss til kvelds»: Fabelaktig Kåss

Av de to VG har fått se, er det Vegard sitt som virkelig får en til å le som man triller av brygga. Både i det Monty Python/Kurt Olsson-aktige nærintervjuet med Maria Mena, men spesielt i noe som utvilsomt er årets mest lattersmittende innslag: Den nye talentkonseptet «Latterkongen». Vordende komikere skal få et knippe kjendiser med kjent latter til å le. Et hoff anført av Jørgen Foss, en mann som kan få selv den mest håpløst knusktørre punchline til å bli morsom med sin medrivende og ristende latter.

«Latterkongen» er så hylende festlig i seg selv at det kunne vært et eget program. Eller i alle fall en langvarig YouTube-serie.

Generelt er det realityserier det går utover i hovedinnslagene. En gjennomgående føljetong er den nye serien «Garden» – som ikke har noe med vaktskiftet utenfor Slottet å gjøre. Her får vi være med til Bøtta gård der flere kjendiser skal kjempe om å vinne flest gullbøtter. Med Magnus Devold på sitt beste som kompromissløs deadpan-programleder. Det høres ut som en teit parodi, men er faktisk både latterlig bra og ganske så ekkelt. I program to dukker dessuten Noman Mumbashir opp i et quizshow med en smertefull straff for dem som svarer feil.

«Ylvis på Holmen» er kanskje det mest guttete tullballet jeg har sett. Men for et praktfullt tullball.

Anmelderen har sett de to første episodene.

Publisert: 20.09.20 kl. 16:34