GLEDE: Bittori (Elena Irureta) og Miren (Ane Gabarain i et gledelig øyeblikk før deres verdener faller sammen. Foto: HBO

TV-anmeldelse «Patria»: Helstøpt tragedie

En tragisk fortelling, så solid fortalt at man aller helst vil juble.

«Patria»

Spansk dramaserie i åtte deler, basert på en bok av Fernando Aramburu

Med: Susana Abaitua, Elena Irureta, Ane Gabarain, Loreto Mauleón, José Ramón Soroiz, Mikel Laskurain m.fl.

Serieskaper: Aitor Gabilondo

Regi: Óscar Pedraza og Félix Viscarret

Premiere på HBO Nordic søndag 27. september.

Den baskiske separatistorganisasjon ETA jobbet for en sosialistisk stat, basert på det historiske baskerlandet, uavhengig av Spania og Frankrike. I løpet av de drøye femti årene de opererte, tok organisasjonen livet av over 800 mennesker, nesten halvparten sivilister.

Den spanske serien «Patria» tar ikke stilling til konflikten i seg selv. Den forklarer ikke særlig inngående ETAs formål, eller setter organisasjonen og baskerne inn i noen form for historisk kontekst. I stedet forteller den omfattende og varsomt om to familier i en liten by utenfor San Sebastián, som på hver sin måte blir ufrivillig involvert.

REGN: Joxe Mari (Jon Olivares) oppdager gleden over gode klær i dårlig vær. Foto: HBO

Samt hvilke følger det får for vennskapet dem i mellom.

En sterk historie om et brutalt drap på far i den ene familien Jesus Maria «Txato» Lertxundi (José Ramón Soroiz). Eldste sønn i den andre familien, Joxe Mari (Jon Olivares) er aktivt ETA-medlem og sannsynligvis involvert. Hvordan dette påvirker for sønner og døtre, fedre og mødre i etterkant er inngående, nøkternt og rørende fortalt.

Handlingen hopper mellom ulike tidslinjer, uten å angi nøyaktig hvilket år man er i. I nåtiden har ETA nettopp lagt ned våpnene for godt, hvilket betyr at vi er i 2011. I tiden før drapet bygges det opp forklaringer for hvorfor Txato blir drept, og hvorfor Joxe Mari blir radikalisert.

Tidlig framstår likevel dette nullpunktet i fortellingen som en liten bit i en større katastrofe man ikke kan la være å la seg berøre av.

Hendelsene gjentas, bygges ut og snus. Klipp fra ulike situasjoner, og da særlig drapet, vises igjen og igjen. Nye og uventede deler av puslespillet plasseres der man minst venter det.

ALENE: Nerea (Susana Abaitua) i et ensomt øyeblikk, langt borte fra familien. Foto: HBO

Nå skal det sies at det nok en gang er forløsende med en annen forteller-rytme enn de amerikanske, britiske og norske tilnærmingene vi er vant med. Slik Netflix-seriene «Papirhuset» og «Et liv uten fullmakt» (sistnevnte for øvrig med samme serieskaper som «Patria») klarer å gjøre gode fortellinger med et annet blikk.

«Patria» går langt utenfor disse. Ikke fordi den er basert på en ekte og langvarig konflikt. Eller en enorm litterær suksess i Spania.

Dette er gjennomført helstøpt i hvert eneste lille sekund som er festet til film. Skuespillerne blir rollene sine. Kvinnene, der mødrene Bittori (Elena Irureta) og Miren (Ane Gabarain) bærer mye av handlingen. Det mest uforglemmelige arbeidet gjøres likevel av døtrene Nerea (Susana Abaitua) og Arantxa (Loreto Mauleón). De bruker et enormt følelsesregistert gjennom serien, og Mauleón gjennomfører store deler som stum.

TRAGEDIE: et dramatisk øyeblikk i «Patria». Foto: HBO Nordic

Regissørene beveger seg i tid, gjennom scenografi og kostymer, der rollefigurene nærmest umerkelig blir både eldre og yngre i et mesterlig klippearbeid. Historien forholder seg relativt politisk nøytral, og etterlater verken terroristangrep eller politivold noe videre ære. Det er blitt en fortelling man tror på, og engasjerer seg i. Om bødler og ofre, og hvordan disse ikke nødvendigvis er avklarte roller.

Resultatet er overraskende, storslagent og uforglemmelig.

Anmelderen har sett hele serien.

Publisert: 27.09.20 kl. 14:34

