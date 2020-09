HURRA: Fariba (Nasrin Khusrawi), Amrit (Ravdeep Singh Bajwa) og Helin (Selda Ekiz) feirer den norskeste dagen: 17. mai. Foto: NRK

TV-anmeldelse «Norsk-ish»: Unge, flerkulturelle lovende

Innsiktsfullt og morsomt om å være født norsk. Og samtidig ikke være norsk.

Nå nettopp

Norsk-ish

Norsk dramaserie i åtte deler

Av: Bahareh Badavi og Melike Leblebicioğlu

Med: Selda Ekiz, Ravdeep Singh Bajwa, Nasrin Khusrawi

Regi: Terje Rangnes

Premiere 21. september på NRK TV og NRK1

Sendes mandager på NRK1. Alle episodene tilgjengelig på NRK TV nå.

Tre venner i slutten av 20-årene lever en tilværelse der de egentlig bare prøver å bli sett. Unge folk i Ring 2 med forventninger til seg selv, fra familien og fra omgivelsene generelt.

Nei, det er ikke enda en sesong av «Unge Lovende». NRKs nye egenproduserte serie tar fatt i utfordringene ved å være norskfødt med innvandrerforeldre.

Helin (Selda Ekiz) er gynekolog og roter med feil menn. Amrit (Ravdeep Singh Bajwa) driver egen bar og har norsk kjæreste. Fariba (Nasrin Khusrawi) er misfornøyd med livet som portrettfotograf for sure, hvite mødre. Dessuten er eks-mannens nye, norske kjæreste bedre til å lage iransk mat enn henne.

Et kynisk Instagram-bilde fra Fariba gir historien fart, samtidig som Helin får vite om en dårlig planlagt graviditiet. Handlingsgrep som først blir interessante i møte med den indre familiejustisen.

BAR: Amrit (Ravdeep Singh Bajwa) driver egen bar, selv om det ikke var det foreldrene ville han skulle holde på med. Foto: NRK

les også TV-anmeldelse «Sånn er Norge»: Statistikksnakk

Faribas far (Hamza Agoshi), er skuffet og forbannet, men viser seg å ha bedre forklaringer enn frykten for offentlig skam. Helins foreldre, spesielt moren (Dilek Basak Carelius) viser en frilynt forståelse for vestlige holdninger. Nærmest uansett hva døtrene hennes mener og gjør.

Til Helins store overraskelse.

Her glitrer «Norsk-ish». Den bugner av smarte foreldre, romslige foreldre og foreldre som har lukkede gardiner hele 17. mai. Troverdige karakterer framstilles av relativt ukjente skuespillertalenter og gjør serien ektefølt og levende.

De unge voksne, vil bare være norske - hva nå det måtte være. Men trekkes mellom ulike kulturelle utgangspunkt. Også fra keitete etniske nordmenn, som gjerne spør de norskfødte hovedpersonene om hvor lenge de har jobbet her i landet.

RESPONS: Fariba (Nasrin Khusrawi) får ulik respons på en kynisk instagrampost. Helin (Selda Ekiz) er ikke så veldig imponert. Foto: NRK

les også TV-anmeldelse: Parterapi sesong 3: Litt mer forutsigbart

Selda Ekiz er bedre kjent som programleder, men overrasker og overbeviser som frustrert ung lege med tyrkisk opphav. Nasrin Khusrawi får godt fram Faribas skuffelser med å slites mellom det norske og det iranske. Ravdeep Singh Bajwa er den som får minst å spille på. Historien om han skal innfinne seg med sin norske kjæreste eller satse på indisk, dras for mye ut.

Serien er glødende filmet av Tone Gjerde. Sammen med regissør Terje Rangnes får det velskrevne og passe lettbente manuset til Bahareh Badavi og Melike Leblebicioğlu flyte avgårde gjennom de akkurat passe lange episodene.

Virkelig samfunnsanalytisk og dyptpløyende kan man ikke gi resultatet honnør for å være. Det har nok heller ikke vært poenget. Som et nytt perspektiv, uavhengig av Zeshan Shakar, er «Norsk-ish» uansett på tide.

Nesten på overtid, faktisk.

Anmelderen har sett hele serien.

Publisert: 21.09.20 kl. 11:54

Les også