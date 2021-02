TV-KJENDIS: Phoebe Dynevor i rollen som Daphne Bridgerton. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

«Bridgerton»-stjernen debuterer som modell

Phoebe Dynevor (25), kjent som ettertraktet rikmannsdatter på Netflix, figurerer i ny kleskampanje.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Den britiske skuespilleren er blitt superstjerne etter at kostymedramaet «Bridgerton» hadde premiere på Netflix 1. juledag. 25-åringen har prydet den ene forsiden etter den andre.

Nå har hun også fått sitt aller første modelloppdrag. Fansen får nå se henne i helt andre habitter enn de åletrange korsettkjolene fra 1800-tallet. Dynevor er nemlig det nye trekkplasteret til det britiske klesmerket Self-Portrait.

Modellkampanjen omtales i både britiske og amerikanske medier, deriblant The Telegraph og People.

– Jeg er overlykkelig og beæret for at Han Chong valgte meg, og at jeg får jobbe med et så talentfullt team med hans nyeste kolleksjon, sier Dynevor i en uttalelse og sikter til grunnleggeren av selskapet.

I VINDEN: Phoebe Dynevor, her på Bafta-utdelingen i London i 2018. Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com / AFF

Bildene av 25-åringen er tatt i hennes eget hjem i Altrincham, nær Manchester.

– Når verden er tilbake til det normale, håper jeg å kunne bruke disse klærne ute. Jeg er så stolt over å være en del av dette prosjektet, sier Dynevor.

Chang på sin side forteller at han falt for Dynevors sårbarhet og måten hun «så uanstrengt viser britisk stil».

– Jeg følte at vi trengte å jobbe med én spesiell for å sette denne kolleksjonen ut i livet, i stedet for å gå for et tradisjonelt format, sier sjefdesigneren.

– Med tanke på hvordan Phoebe har trollbundet så mange hjerter de siste månedene, vet jeg at hun er den perfekte kvinnen, legger han til.

Dynevor postet onsdag ett av bildene på Instagram:

Skuespilleren dukker også opp i sesong to av «Bridgerton», men hun skal ikke spille hovedrollen denne gangen.

I stedet er det Jonathan Bailey, som spiller hennes bror Anthony, som får hovedrollen. sammen med nykommer Simone Ashley (25) – sistnevnte som Kate Karma, Anthonys drømmekvinne.