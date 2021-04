TØFF: Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand er programleder i NRK-programmet «Norges tøffeste». Foto: Michael Schult Ulriksen

«Funkygine» om «Norges tøffeste»-seertall: − Kjempestolt

Nesten en million har sett første episode av «Norges tøffeste».

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

– «Norges tøffeste» har levert gode tall, spesielt i NRK TV. Den første episoden er nå sett av nærmere én million mennesker (977.000) totalt, skriver analytiker i NRK, Maren Eline Fossan, i en e-post.

Den tredje sesongen av programmet blir vist på NRK, samt i NRK TV, som er NRKs strømmetjeneste.

– Den stadig økende seingen viser at programmet fortsetter å trekke til seg nye seere i NRK TV. Det totale snittet for sesongen ligger foreløpig på 764.000, når vi også inkluderer episode syv og åtte som ble publisert i påsken og som dermed ikke har rukket å bygge like mye seing ennå, sier Fossan.

Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand er programleder når ti unge mennesker skal få bryne seg på krevende fysiske og mentale øvelser.

– Hva tenker du om seertallene?

– Jeg er veldig stolt av å ha vært med på dette, og veldig stolt av deltagerne som tør å stå i å være den de er. Kjempestolt, sier Vasstrand.

Vinneren som står igjen i slutten av programmet blir «Norges tøffeste».

– Jeg tror det er et program som treffer både store og små. Jeg ser det med alt fra sønnen på tre år og datteren på tolv, og også de store i familien. Jeg tror det er noe for alle, enten du liker konkurransene eller du er opptatt av realitybiten av det, sier Vasstrand, og legger til:

– Man kommer tett på unge mennesker som representerer ulike måter å være tøff på.

HARDT: Deltagerne får virkelig presset seg i kampen om å bli «Norges tøffeste». Foto: Michael Schult Ulriksen

Vasstrand, eller «Funkygine», er fitness-influencer og har selv vært med i «Norges tøffeste». I tillegg kom hun på annenplass i «Skal vi danse» i 2019.

Hun forteller at alt kommer veldig naturlig på «Norges tøffeste», og at lite er regissert.

– Ingenting blir pushet frem av relasjoner eller reaksjoner. Også er det selvsagt en veldig boble. Du glemmer tid og sted og alt som foregår. Alle følelser blir mer fremtredende.

Vasstrand synes det har vært spennende og gøy å se hvordan programmet skulle bli mottatt.

– Jeg hadde veldig store forhåpninger, men man vet aldri helt, og nå føles det som man har truffet riktig med programmet.

NRK-analytiker Fossan forteller at nesten 300.000 av dem som har valgt å se programmet, har valgt å strømme det i NRK TV.

– Som er meget bra for denne typen program og på nivå med «Mesternes mester», sier Fossan.

– Sammenligner vi med andre programmer i NRK TV har «Norges tøffeste» også en høyere andel yngre seere.

I tillegg treffer programmet spesielt godt blant kvinner.

– Som en ekstra bonus fører den nye sesongen med seg ytterligere seing på de to tidligere sesongene som også ligger tilgjengelig i NRK TV.