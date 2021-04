PÅ SETT: Regissør Alexander Kristiansen instruerer statistene under innspilling av dokuserien «Frontkjempere» på NRK. Serien har premiere 26. april. Foto: Lukas Salnas, NRK

Historikere ut mot NRK-serie: − Nødt til å protestere

Flere historikere som medvirker i en dokumentarserien om de såkalte frontkjemperne fra andre verdenskrig, sier nå at de ikke ville deltatt dersom de visste hvordan serien ville bli.

Konflikten grunner i hvordan serien «Frontkjempere» fremstiller de norske Waffen-SS-frivillige.

– De som har laget serien har hatt en naiv journalistisk innstilling, sier historiker Terje Emberland, som selv har medvirket i serien, til VG.

Han er frustrert over hvordan serien, som går over fire episoder og har premiere kommende tirsdag, har blitt. Langfredag skrev han derfor et innlegg på Facebook der han lufter denne frustrasjonen.

Innlegget avsluttes med «Slik denne serien er blitt, ønsker jeg overhodet ikke å bidra til å legitimere den ved mitt nærvær!»

Historikerens problem er at enten han liker det eller ei, så er han en del av serien.

– Derfor føler jeg at jeg er nødt til å protestere. Bare traileren er med på å undergrave min legitimitet som forsker. Det ser ut som om jeg aksepterer frontkjempernes egen etterkrigsfortelling om sine motiver, sier Emberland.

Han føler det er særlig problematisk fordi han selv er forsker på Holocaustsenteret og i flere år har vært involvert i et forskningsprosjekt om nettopp Norge og SS. Prosjektet konkluderte med at de aller fleste av frontkjemperne deltok i Hitlers utryddelseskrig på Østfronten, og i kampen for et nazistisk Norge og Europa.

«Frontkjempere» er ifølge NRK selv en «historisk dokumentarserie basert på intervjuer med norske frontkjempere – nordmenn som trakk i tysk uniform og kjempet på Hitlers side under 2. verdenskrig.»

Serien er en blanding av intervjuer med frontkjemperne selv og blant annet historikere, samt dramatisering av det som blir fortalt.

IKKE FORNØYD: Historiker Terje Emberland reagerer på hvordan krigshistorien fremstilles i NRK-dokumentaren «Frontkjempere». Foto: Kristian Helgesen

«Intensjonen rundt serien har vært å formidle en historie som for de aller fleste nordmenn er helt ukjent. Hvordan kunne tusenvis av nordmenn velge å kjempe for okkupasjonsmakten?», skriver NRK i sin omtale av serien.

Terje Emberland og minst tre andre historikere er langt fra imponert over hvordan dette gjøres.

– Her videreformidles den gamle myten som de norske Waffen-SS-frivillige utviklet i etterkrigstiden om at de bare var «naive unggutter» som «ville kjempe mot kommunismen».

Nå frykter historikeren allmennheten vil sitte igjen med et inntrykk av at det disse mennene forteller er sant.

– Jo da, de var mot kommunistene, men de aller fleste av dem var medlemmer av Nasjonal Samling og overbeviste nazister, slår Emberland fast.

Historiker Sigurd Sørlie medvirker også i dokumentaren. Heller ikke han er imponert over det endelige resultatet, selv om han erkjenner at den i sin endelige form ikke er så ille som han hadde fryktet.

– Men den lider av to hovedproblemer: Den hviler altfor tungt på frontkjempernes egne perspektiver, og den er svakt og rotete redigert. Resultatet er at den er veldig forvirrende, og full av motsigelser, sier han.

Det andre er at dokumentaren gjengir de SS-frivilliges budskap fra etterkrigstiden. Sørlie mener dette er en tydelig tendens i serien.

Forsvarer serien

Regissør og produsent Alexander Kristiansen har brukt ti år på arbeidet med serien. Han avviser at de har tatt frontkjempernes versjon for god fisk, og mener koblingen mot nazismen kommer tydelig frem i serien.

– Flere av frontkjemperne i serien forteller at de beundret Quislings ideer og at de var medlem av NS. Men man må også huske på at enkelte frontkjempere var ned i 15–16 års alderen da de meldte seg og at ikke alle hadde en klar ideologisk overbevisning på det tidspunktet, sier han.

– Emberland anklager dere for å ha hatt en «naiv journalistisk innstilling». Har du en kommentar til dette?

– Jeg har jobbet med denne serien i over 10 år og har brukt mye med tid på å sette meg inn i faglitteraturen, så jeg deler naturligvis ikke Emberlands syn. Men det er til syvende og sist de medvirkende historikerne som må stå for det de sier i serien, svarer regissøren.

REKONSTRUKSJON: Stillbilde fra dramatiseringen av frontkrigernes operasjoner i nazistenes tjeneste.

– Det er tydelig at det finnes ulike meninger om hvorfor de meldte seg og i hvor stor grad de var involvert i krigsforbrytelser. Jeg synes det utelukkende er positivt at historien blir belyst fra ulike sider, ingen eier historien og kan gjøre krav på at ens egen mening er den eneste rette.

Videre synes regissør Kristiansen det er «litt rart» at Sørlie og Emberland tar avstand fra serien.

– I den grad de blir motsagt så er det jo av andre historikere i serien, ikke av meg som serieskaper. Heldigvis føler ikke alle medvirkende historikere det på samme måten, noe som understreker at det finnes ulike syn på historien, sier han.

Kristiansen viser til at andre historikere som også medvirker i serien, i motsetning til Sørlie og Emberland, forsvarer serien. VG har forsøkt å komme i kontakt med disse fredag, uten å lykkes.

Forlangte endringer

Historiker Sigurd Sørlie sier sluttproduktet ikke er likt det de først fikk forespeilet fra produksjonen.

– I utgangspunktet fikk vi inntrykk av at vi skulle være fagkonsulenter. Vi kommenterte grundig et tidlig manuskript, og varslet om at vi var på vei i helt feil retning, forteller Sørlie.

– Da vi fikk filene til det som var mer eller mindre en ferdig film, ble vi sjokkerte, og skrev en lang liste med krav til hva som måtte endres for at vi skulle medvirke videre, sier Sørlie.

Historikeren sier han da fikk et klart inntrykk av at produsenten og NRK ville komme tilbake til dem i løpet av noen uker med en ny versjon, og at de skulle få ta stilling til om de ville medvirke videre. Likevel hørte de ingenting før de fikk tilsendt det ferdige produktet, og beskjed om når det skulle sendes.

Regissør Alexander Kristiansen sier disse beskyldningene «overhodet ikke er riktig». Han sier han slapp til historikerne til flere runder med innspill, og at han heller lot flere komme til ordet, i stedet for å la noen få trumfe gjennom med sitt syn.

Samtidig måtte han holde kontroll på prosessen selv.

– Det ville stridt imot alle journalistiske prinsipper om medvirkende historikere skulle diktere innholdet i en dokumentarserie. Dette ble formidlet til dem flere ganger, men dessverre har de misforstått sin rolle, sier han.

Historiker Sørlie er derimot tydelig på at frustrasjonen ikke går på at de ønsket å direkte forme dokumentaren selv.

– Vi tenkte aldri at vi skulle diktere en dokumentarfilm, men det må være åpent for at vi kan trekke oss. Vi vil ikke gi faglig alibi til et produkt vi overhodet ikke kan stå inne for.

– Klar over at den kan vekke debatt

NRK mener «Frontkjempere» er en serie som vil kaste lys over en del av krigshistorien som ikke er så godt kjent hos det store publikum

– Vi er klar over at den kan vekke debatt. Den ønsker vi velkommen, men foreløpig er ikke serien publisert. Vi vil at publikum først skal få se den, gjøre seg opp en mening og dermed ha utbytte av debatten, sier prosjektredaktør Marie Sjo i NRK til VG.

– Temaet er fortsatt betent og kontroversielt. Syv ulike faghistorikere deltar i serien, og ikke alle er enige med hverandre. NRK oppfatter at det har vært en ryddig prosess mellom Kristiansen og historikerne, som har hatt mange innspill underveis, forklarer Sjo.