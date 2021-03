MER EXIT: Både NRK og produksjonsselskapet Fremantle er åpne for at det kan bli en tredje sesong av «Exit» med Adam (Simon J. Berger) – og de andre gutta. Foto: Fremantle/NRK

Åpner for ny sesong av «Exit»

Dramasjef Ivar Køhn i NRK utelukker ikke at det blir mer «Exit». – Vi har snakket om en sesong tre, sier han til VG.

– Men nå må manusforfatter Øystein Karlsen få lov til å hvile seg litt. Så får vi ta en diskusjon rundt en mulig sesong tre og om det er et potensial til det, sier Køhn.

Mandag kom seertallene for sesong to som ble sluppet på NRK TV fredag. I løpet av helgen har 699.000 sett hele sesongen på NRK TV. Totalt har 1,16 millioner sett første episode av «Exit».

– Ut fra det jeg leser på Twitter og de seertallene som kom mandag, virker det som publikum er klare for mer. Det har vært spennende karakterer å følge på reisen og de tåler nok en oppfølger, sier Ivar Køhn videre.

Aftenpostens anmelder, Asbjørn Slettemark gir «Exit» fem i sin vurdering og konkluderer med at «Exit-sagaen har en stor fremtid i kommende sesonger». VGs anmelder Tor Martin Bøe var også begeistret for «Exit» og ga sesong to av serien terningkast fem.

Dagbladets anmelder, Marie Kleve, var noe mer tilbakeholden i sin kritikk og ga serien terningkast fire. Men skriver at «dette er likevel den klart mest engasjerende «Exit»-sesongen til nå. Og godt er det, for mye tyder på at de ikke har tenkt å forsvinne fra skjermen med det første».

– Vi har avsluttet sesong to av «Exit» slik at serien kan videreføres. Det er det ingen tvil om – og det har vi alle sammen lyst til, sier Petter Testmann-Koch, eksekutiv produsent i produksjonsselskapet Fremantle, til VG.

– Men, fortsetter han.

– Det handler om tid og tilgjengelighet for en del av nøkkelpersonene.

Testmann-Koch forteller at de som står bak serien allerede har snakket om flere veier å gå når det gjelder den videre handlingen.

– I og med at vi ikke konkluderer i sesong to hadde det vært fint med en sesong tre og så sette punktum, sier Petter Testmann-Koch.