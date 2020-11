SJEKKEBONDE: Christoffer Trøseid fra Hedmark. Foto: Mats Sparby/TV 2

«Jakten»-bonden Christoffer Trøseid: − Fikk noen overraskelser

Allerede etter første innspillingsdag mente Christoffer Trøseid (28) at den rette befant seg blant frierne.

Nå nettopp

Om det var én spesiell han hadde pekt seg ut allerede da, røper ikke bonden fra Nord-Odal til VG. Men i mandagens episode av «Jakten på kjærligheten» konkluderer han altså:

– Jeg tror jeg finner meg en kjæreste i den gjengen som står her nå. Det har jeg litt på følelsen.

Da har han nettopp sendt to av sine åtte utvalgte friere hjem.

– Hvordan kunne du føle deg trygg på full klaff så tidlig?

– Jeg skjønte jo raskt at dette var en gjeng livlige damer. Mens jeg satt på speed-date med hver av dem, hørte jeg jo at de andre lo og hadde det gøy sammen. Da tenkte jeg at dette lovet bra, sier Trøseid.

Han skjønte tidlig hvilke damer han ville ta med på gården.

– Det var først etter det at det ble vanskelig å velge.

SPEED-DATE: Christoffer Trøseid med en av frierne, Lisbeth Dørmænen. Foto: TV 2

Uansett er Trøseid glad over at han nå er ferdig med å speed-date foran kamera, for disse fem minutter lange møtene var det kleineste av alt, mener han. Både å gjennomføre og å se på TV.

– Huff, ja det er det verste. All mimikken og bevegelsene, sier 28-åringen og ler.

– Men jeg måtte jo bare ta det som det kom. Det blir veldig bra når akkurat den biten er over.

les også «Jakten på kjærligheten»-bonden Trine ville trekke seg

For TV-seerne kan det virke som om de fleste av frierne er favoritter. Flere enn én gjør bonden mo i knærne. Han innrømmer overfor VG at kvinnene nesten toppet hverandre i starten.

Men det skulle forandre seg.

– Jeg fikk meg noen overraskelser da kameraene var skrudd av. Da vi ble filmet, laget vi TV. Forskjellen var ganske stor da produksjonen pakket sammen for dagen. Først da startet den egentlige prosessen, røper Trøseid.

FRIERNE: Christoffer Trøseid fra Nord-Odal med (f.v.) Ingri-Eline Vik, Ingrid Stabell, Lisbeth Dørmænen, Hanne Prestegård, Julie Myhrer, Emilie Sørensen Fotland, Line Wisth og Line Gjengedal Kverneng. Foto: Mats Sparby/TV 2

Det var nemlig da de var overlatt til seg selv at bonden og frierne ble godt kjent, forklarer han.

– Da kom det kanskje frem ting om både dem og meg som ingen av oss egentlig hadde ønsket å vise. Så ja, jeg fikk noen andre inntrykkunderveis, sier Trøseid uten å kunne røpe mer om akkurat det.

les også «Jakten»-bonden: – Vanskelig uten kroppskontakt

Som fulltidsbonde med korn, gris, skog og poteter, har TV-bonden travle dager. Sånn har det vært lenge, og sånn vil det fortsatt være. Når Trøseid nå håper å finne en «bondekone», er det svært viktig for 28-åringen at hun er innstilt på det.

– Jeg jobber mye, og det må hun være forberedt på.

Han svarer bekreftende på at nettopp det med balanse har vært utfordrende i tidligere forhold.

– Mye av ungdomstiden min gikk med til å bygge opp gården. Da andre dro på fest på lørdagskvelden, satt jeg ofte på jordet. Nå kan jeg senke skuldrene litt mer, sier bonden, som lover den rette at han vil prioritere fritid også.

HJEMMESNEKRET: En kamerat av Christoffer Trøseid har laget og satt dette skiltet opp nedenfor bondens gård. – Det er jo litt gøy, sier Christoffer. Foto: PRIVAT

Coronarestriksjonene kompliserte innspillingen.

– For meg som er glad i å klemme, var det krevende. Vi måtte hele tiden ha i bakhodet at vi måtte holde énmeteren, sprite hendene og ditt og datt. Da vi omsider kunne være mer fysiske, så ble det litt som å starte hele prosessen litt på nytt. Akkurat det var litt dumt.

Om Trøseid finner kjærligheten, er hemmelig enn så lenge. Han har munnkurv frem til siste episode. Uansett hindrer det ikke andre interesserte i å prøve seg.

– Jeg har fått en del henvendelser fra damer, ja, humrer han.

les også TV-sjekkere venter barn

Allerede før serien gikk på lufta i høst strømmet det på med «frierier» fra kvinner som hadde sett presentasjonsepisoden i vår.

– Før premieren fikk jeg ikke lov av produksjonen å svare på noe som helst. Nå er det tillatt og svare, men jeg skriver i så fall bare hei og takk.

– Hva synes du om at enkelte prøver å ta en sånn «snarvei» for å sjekke deg opp?

– De burde heller tatt sjansen og sendt brev på ordentlig vis. Det sier mye om dem som faktisk sendte brev. At de turte. Godt gjort, mener bonden.

Tilbakeblikk på kleine øyeblikk i tidligere sesonger av «Jakten på kjærligheten»:

Publisert: 16.11.20 kl. 11:40

Les også