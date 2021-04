HOVEDROLLE: Evin Ahmad spiller rollen som Leya i «Snabba Cash». Foto: Johan Bergmark, Netflix

Forklarer brutal scene i Netflix-serien «Snabba Cash»

SPOILER-ADVARSEL: Hovedforfatteren bak Netflix-suksessen røper hvorfor det måtte gå som det gikk. Ikke les videre hvis du ikke vil vite hva som skjer.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Den svenske krimdramaet har denne uken plassert seg øverst på listen over de mest populære seriene og filmene på Netflix i Norge.

For dem som ikke har fått det med seg, «Snabba Cash» utspiller seg i Stockholm ti år etter hendelsene som er beskrevet i filmtrilogien med samme navn, basert på Jens Lapidus’ bøker.

VGs anmelder mener TV-serien står seg til en firer på terningen.

TV-seere som ikke vil vite hva som skjer i den siste av de seks episodene, bør unngå å lese videre. Det hele ender nemlig svært dramatisk og følelsesladet – om enn uunngåelig.

– Jeg skjelver nesten bare jeg tenker på det, sier hovedrolleinnehaver Evin Ahmad (30) til Expressen.

TV-PAR: Alexander og Evin Ahmad i en scene fra serien. Foto: Netflix

Hun spiller rollen som Leya, enke, alenemor, servitør og gründer med store drømmer.

Leya har forbindelser til det kriminelle miljøet, og hun ender selv opp med å forelske seg i gangsteren og drapsmannen Salim, spilt av Alexander Abdallah (28).

Men kjærligheten ender i tragedie for Leya nok en gang, når Salim blir skutt i hodet og dør i aller siste episode.

– Ultimat pris

Manusforfatter Oskar Söderlund (42) forteller til Expressen at det var mange og lange diskusjoner før de landet på nettopp dette utfallet. Flere ganger skal scenen ha blitt skrevet om.

– Jeg visste allerede fra start, da jeg begynte på manuset, at Salim måtte dø. Min overbevisning var at vi ikke kunne lage en serie om disse menneskene hvis ingen av dem skulle betale den ultimate prisen, sier Söderlund.

– Spørsmålet vi stilte oss, var hvem av rollefigurene som på slutten hadde de lyseste utsiktene, og det var Salim. Han var fri, hadde erklært sin kjærlighet til Leya, og da var det uunngåelig. Han måtte dø.

BEHIND THE SCENES: Evin Ahmad og Alexander Abdallah i en pause mellom innspillingene. Foto: Johan Bergmark, Netflix

Regissør Jesper Ganslandt (42) sier til den svenske avisen at han i svake øyeblikk håpet at det skulle oppstå en mulighet for at Salim skulle overleve, og at de skulle kunne komme opp med en logisk, følelsesmessig forklaring på det.

– Det er så mye man må ta i betraktning rundt en sånn scene, og det var en kraftanstrengelse for oss alle. Selv hadde jeg en visjon om at det måtte finnes spørsmål som hang i luften etter skuddet, sier han.

les også TV-anmeldelse «Snabba Cash»: Ja, de penga

Evin Ahmad, kjent også fra «Vår tid er nå» og «Quicksand», forteller om den intense dagen på TV-settet. Hun forteller at det nærmest føltes som om alt skjedde på ordentlig.

– Det var veldig vanskelig å spille inn, forteller skuespilleren, som ifølge IMDb.com allerede er i gang med innspillingen av en ny serie – «Max Anger – With one eye open».

– Den beste slutten

Også Abdallah forteller om en tung dag på jobb. Han visste lenge at hans rollefigur skulle bøte med livet.

– Men det var den beste slutten for serien, så da var det bare å spille inn. For meg var det viktigste at Salims død ble fin. Alt som skjedde tidligere i serien, bygget jeg opp med tanke på at man skulle gråte for en morder akkurat der og da, sier 28-åringen, kjent også fra serien «Elsk meg».

Også han står oppført med nytt TV-prosjekt på IMDb.com, «Thunder in my heart».

Hva synes du om serien? Si din mening i kommentarfeltet under.