Carola Häggkvist og danseinstruktør Tobias Karlsson danser sammen på TV. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Derfor trakk Carola seg fra «Skal vi danse»

Carola Häggkvist (54), sesongens største navn i konkurransen, hopper av midtveis. Nå forklarer hun.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Aftonbladet var først ute med å melde at den svenske sangstjernen vil hoppe av «Let’s Dance». Da hadde de ingen åpne kilder.

Like etter bekreftet TV4 at Carola trekker seg av medisinske grunner.

– Helsen og en persons velbefinnende går foran alt, uttalte programleder Petra Mede (51) til TV4.

Tirsdag ettermiddag la Carola ut et innlegg på Instagram, der hun skriver at hun har mye på hjertet nå, men at legen har beordret hvile. Hun forteller der at hun ikke vil la sitt vante driv føre henne inn i den berømte «veggen» med den konsekvensen at det oppstår flere skader.

Hun opplyser at hun av hensyn til kommende oppdrag må hoppe av dansekonkurransen.

«Let’s Dance» går i et utrolig høyt tempo, uten stopp og mulighet til å hente seg inn igjen», skriver hun.

«Jeg ser på det som mitt ansvar som aleneforelder å ha krefter nok til overs for barnet mitt», lyder det videre.

Carola forklarer at det har vært en vanskelig beslutning, men at når den nå er tatt, så kjenner hun på lettelse.

«Jeg har slitt med ulike skader helt fra start», forteller hun.

«Jeg behøver ikke bevise noe mer hverken for meg selv eller andre. Og jeg vil heller ikke tas for gitt», sier Carola – uten å utdype hva hun mener med akkurat det siste.

54-åringen betror at hun i både sjel og kropp i mange uker har signalisert at hun trenger å hente seg inn.

Artikkelen oppdateres.

Progranmleder Petra Mede uttalte tidligere tirsdag at det er «kjempekjedelig» at en så stor stjerne må legge inn årene.

– Men jeg har ingen detaljer, sier Mede – som presiserer at Carola har tilført showet svært mye i de ukene det har pågått, men at man nå ikke må overdramatisere situasjonen.

– Carola har løftet TV-showet til uante høyder med sin stjerneglans. Nå ønsker vi henne god bedring, sier programlederen, som selv måtte trekke seg fra dramaserien «Bonusfamilien» i fjor da hun fikk corona.

Carola skal ha kommet frem til beslutningen i samråd med produksjonen.

les også Petra Mede måtte trekke seg fra «Bonusfamilien»

TV-staben skal ha fått beskjed i dag, tirsdag, om at Carola kom til å hoppe av, ellerat hun «i det minste sterkt overveier å gjøre det». Nå er det altså bestemt – hun blir ikke med videre.

– Jeg kan ikke si noe, uttalte danseinstruktør Tobias Karlsson (43), Carolas dansepartner, til Aftonbladet tidligere i dag.

GA JERNET: Carola og Tobias på pressetreff før premieren. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Etter å ha takket nei i årevis, valgte den svenske sangdronningen å si ja da hun i år fikk spørsmål om å bli med i «Let’s dance», som programmet heter i Sverige.

Carola har så langt blitt hyllet av juryen. Sist lørdag fikk hun full pott av dommerpanelet.

Bodd på hotell

Carola har måttet flytte midlertidig inn på hotell i Stockholm med datteren Zoe (12) mens hun har vært med i TV-showet.

Da Aftonbladet intervjuet henne i forrige uke, la hun ikke skjul på at det er en krevende tid.

– Jeg er alenemamma, og det er mange ting jeg må ha kontroll på, (...) Jeg har heller ingen ny kjæreste som gir meg sommerfugler i magen og energi.

Vondt kne

På Instagram har Carola hyppig dokumentert den intense treningen.

54-åringen har også postet masse på Instastory siste døgn, men det er lite der som vitner om at hun skulle å trekke seg ut av dansekonkurransen – annet enn at videosnuttene viser at hun befinner seg i sitt eget hjem ved Steninge slott.

I natt la hun for øvrig ut dette bildet, der hun skriver noe kryptisk om at dagen hadde tatt en annen vending enn hun hadde «kunnet håpe på». «Fortsettelse følger», skriver hun:

Carola har lenge slitt med et vondt kne etter at hun røk leddbåndet under «Så mycket bättre (Hver gang vi møtes)» i 2014. Hun har måttet jobbe for å hindre at det skal bremse henne.

Om det er dette kneet som nå setter stopper for videre kamp om seieren, er ikke kjent.

– Jeg har en sykkel på hotellrommet, og en lasermaskin. I tillegg har jeg en massasjepistol for musklene. Og så har jeg Tobbe, uttalte hun tidligere i år om dansetreneren som også har svingt seg med Cecilie Skog og Triana Iglesias i «Skal vi danse» på TV 2.

– Selv om jeg ikke er i toppform, så får jeg by på meg selv som den jeg er i dag. Jeg skal gjøre mitt beste, med litt skader og noen ekstra kilo, forklarte artistveteranen før premieren.

Underveis har hun tapet kneet.

– Hvis jeg gjør ting riktig nå, og tar vare på meg selv, så kanskje jeg kommer styrket ut. Det er en balansegang, som i livet for øvrig. Man kan ikke tenke at man skal være helt hundre prosent, for da må man vente lenge.

TV4 jobber nå med «en plan B», som angivelig går ut på å hente inn en erstatter. Ofte henter man inn den som sist røk ut når sånne situasjoner oppstår.