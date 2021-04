Carola Häggkvist og danseinstruktør Tobias Karlsson danser sammen på TV. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Aftonbladet: Carola vil trekke seg fra «Skal vi danse»

Carola Häggkvist (54) er sesongens største navn i konkurransen, men nå kan hun angivelig komme til å gi seg.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Nyheten er ikke bekreftet fra henne selv eller TV4. Men ifølge Aftonbladet vil den svenske sangstjernen hoppe av «Let’s Dance».

Kilder forteller til avisen at TV-produksjonen skal ha fått beskjed i dag, tirsdag, om at det Carola vi hoppe av, eller «i det minste sterkt overveier å gjøre det».

– Jeg kan ikke si noe, sier danseinstruktør Tobias Karlsson, Carolas dansepartner, til Aftonbladet.

Etter å ha takket nei i årevis, valgte den svenske sangdronningen å si ja da hun i år fikk spørsmål om å bli med i «Let’s dance», som programmet heter i Sverige.

Crola har så langt blitt hyllet av juryen. Sist lørdag fikk hun full pott av dommerpanelet.

På Instagram har hun hyppig dokumentert den intense treningen.

Carola har lenge slitt med et vondt kne etter at hun røk leddbåndet under «Så mycket bättre (Hver gang vi møtes)» i 2014. Hun har måttet jobbe for å hindre at det skal bremse henne.

– Jeg har en sykkel på hotellrommet, og en lasermaskin. I tillegg har jeg en massasjepistol for musklene. Og så har jeg Tobbe, uttalte hun tidligere i år om om dansetreneren som også har svingt seg med Cecilie Skog og Triana Iglesias i «Skal vi danse» på TV 2.

Carola har fortalt at hun må teiper kneet.

– Hvis jeg gjør ting riktig nå, og tar vare på meg selv, så kanskje jeg kommer styrket ut. Det er en balansegang, som i livet for øvrig. Man kan ikke tenke at man skal være helt hundre prosent, for da må man vente lenge.

