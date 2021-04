Reality-kjendiser i coronadebatt på NRK – slik er reaksjonene

Tirsdag diskuterte de to realitykjendisene Svein Østvik og Leif Einar Lothe coronapandemien på «Debatten». Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

«Kva er dette for noko tull? Eg kan nesten ikkje tenkje meg ein debatt vi har mindre bruk for.» skrev politisk kommentator i Bergens Tidende, Jens Kihl allerede timer før «Debatten» gikk på luften tirsdag kveld.

Han var ikke den eneste som reagerte etter at programleder Fredrik Solvang på sin Instagram-konto publiserte et bilde av Østvik og Lothe og skrev at det ble «battle» på «Debatten».

Den tidligere pressesjefen for Human-Etisk Forbund og TV-programlederen Jens Brun Pedersen, ga uttrykk for at NRK beveger seg ut i en tabloid retning som ikke er statskanalen verdig.

«Det kan virke som NRK ofte glemmer at deres offentlige finansieringsordning er nettopp for at de ikke skal behøve å ty til kommersielle eksesser.»

Andre mente NRK Underholdning burde holde seg unna et seriøst nyhetsprogram, mens noen omtalte det som «Debatten Kjendis».

Samfunnsdebattant Dagfinn Nordbø var blant dem som så ut til å mene at dette var mer snakk om underholdning enn opplysende debatt:

«Tror jeg venter med å se CharterSvein-Lothepus-debatten til jeg skal ha et vorspiel.»

Brant munnbind

Dette var bare noen av reaksjonene før programmet gikk på luften. Da var de aller fleste negative. Også etter sending var det mest negativt å spore, men noen ga også uttrykk for at dette ikke ble så ille som fryktet.

Mer om det snart. Først litt bakgrunn og litt om hva vi faktisk så på sendingen.

Svein Østvik og Leif Einar Lothe har den siste tiden fått oppmerksomhet for sine uttalelser om smittevern. Mens Østvik, best kjent som «Charter-Svein» har stått foran Stortinget og brent munnbind fordi han mener coronarestriksjonene i Norge har gått for langt, har Lothe, best kjent som «Lothepus», gått hardt ut mot sin realitykollega og andre med samme mening og bedt dem «skamme seg herfra til helvete».

Østvik har måttet tåle kritikk for sine holdninger også fra tidligere partifeller i Asker SV og fra assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Lothepus: Burde ikke vært her

Tirsdagens «Debatten»-sending ble innledet med at programleder Fredrik Solvang sa hvorfor NRK hadde invitert de to realitykjendisene:

– De er med fordi de representerer to ganske tydelige fløyer i samfunnet.

Deretter gikk de direkte i gang med debatten, hvor Østvik innledningsvis fortalte hvorfor han brant munnbind foran Stortinget. Han forklarte at han hele tiden har vært motstander av disse, og argumenterte blant annet med at det også fra norske helsemyndigheter ble frarådet å bruke munnbind tidlig i pandemien.

Lothe sa at han føler at de som ikke respekterer restriksjonene håner de i helsevesenet som står på for nordmenn midt i pandemien.

Østvik ga på sin side uttrykk for at det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Både ha omsorg for dem som er rammet, men også at restriksjonene er vanskelige for fattige, ensomme og andre svake grupper som blir rammet av de alvorlige tiltakene.

Lothe, som på et tidspunkt sa at han egentlig ikke syntes de to burde diskutere dette i offentligheten, men overlate det til ekspertene, svarte med at den enkleste veien for å hjelpe de gruppene er å bli kvitt pandemien, og at den beste måten man kan gjøre det på er å følge myndighetenes råd.

Etter ti minutter avsluttet Solvang debatten mellom de to realitykjendisene. Mens Solvang takket Lothe for innsatsen fikk Østvik være med videre i programmet i fire minutter til, der han diskuterte smittetesting med assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Pute-TV

Under og etter sendingen fortsatte reaksjonene å strømme inn på Twitter.

Høyre-politiker og bystyremedlem i Bergen, Henning Warloe, var ironisk i en av sine meldinger:

«ENDELIG MØTER Espen Rostrup Nakstad sin overmann når det gjelder medisinsk kompetanse; Charter-Svein! Takk»

Sjefredaktør i Fredriksstad Blad, Rene Svendsen syntes det hele ble pinlig:

«Charter-Svein klarte å gjøre Debatten på NRK til pute-tv. Det er en slags prestasjon.»

Lege Kaveh Rashidi var oppgitt over det han mener var Østvik som uttalte seg om ting han ikke har greie på:

«Kanskje grunnen til at det skurrer for deg, Charter-Svein, er at du ikke forstår den komplekse sannheten? Du har tross alt ingen formell kompetanse eller erfaring innenfor medisin, immunologi eller noe relevant. Og nei, det er ikke splid mellom eksperter.»

Ikke bare negativt

Men ikke alle som tvitret om sendingen var negative.

En annen lege kjent fra Twitter Wasim Zahid uttalte seg ikke direkte om Østvik/Lothe-debatten, men ga uttrykk for at han var positivt overrasket over «Debatten»-sendingen som helhet:

«Tidligere i dag tenkte jeg: Herregud #nrkdebatt, charter-Svein og Lothepus, hva tenker dere??! Når jeg sitter og ser sendingen nå, er den en av de mest spennende og folkeopplysende noensinne. Takknemlig for NRK og flinke fagfolk som vet å formidle vitenskap.»

Steinar Bleken, Venstre-politiker i Hemsedal sier det slik:

«Var jo veldig skeptisk til Charter-Svein og Lothepus i #Nrkdebatt, men Solvang rodde det i land og jeg tror faktisk at kontrasten mellom Sveins fantasier/konspirasjoner og den faglige oppklaringen med Nakstad etterpå, m.fl. fungerte.»

Også statsminister Erna Solberg gir uttrykk for at hun syntes det var greit med Østvik og Lothe. Hun postet et bilde på Instagram med denne teksten til:

«Fint med avveksling på «Debatten». Charter-Svein vs. Lothepus om smittevern og covid-19. Ikke overraskende heier jeg på Lothepus!»

NRK fornøyd

Redaktør i NRKs nyhetsdivisjon Knut Magnus Berge, mener flere av dem som på forhånd var kritisk til sendingen kan lære av Zahid.

– Det er en god tilnærming å vente til man faktisk har sett sendingen, sier Berge, som forklarer valget om å invitere de to realitykjendisene slik:

– Dette var en sending som tok utgangspunkt i at det lille mindretallet som er skeptisk til myndighetenes håndtering er økende. Vi ville lage en folkeopplysende sending med det utgangspunktet, og trengte noen til å målbære den skepsisen, og noen som motsa den. Derfor inviterte vi de to.

Like etter sending gir han uttrykk for at han er godt fornøyd med denne utgaven av «Debatten

– Jeg håper og tror at veldig mange lærte mye om både testmetoder og munnbindbruk og andre ting etter den sendingen.

At noen kritiserer NRK for å bruke kommersielle triks og å være opptatt av seertall plager ikke redaktøren nevneverdig.

– Dersom vi ved å bruke disse to klarer å engasjere folk som kanskje ellers ikke ville vært engasjert inn i en opplysende sending, så synes jeg det er fint. Vi er en allmennkringkaster som har som oppdrag å nå ut til så mange som mulig med folkopplysning. Vi bruker ulike grep for å få til det. Det viktigste er at det er innenfor solide journalistiske rammer.