FRONTFIGUR: Chris Harrison har ledet flere «Ungkaren»-serier siden 2002. Foto: TVNORGE/FEM

Kjendiser erstatter «Ungkaren»-programleder

«Ungkaren»-programleder Chris Harrison måtte ta seg en pause fra jobben etter rasismeanklager. Nå erstattes han av kjendiser.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Flere amerikanske medier melder at det er usikkert om Harrison i det hele tatt kommer tilbake i reality-jobben han er kjent for. Han har siden 2002 ledet flertallige versjoner av amerikanske «Ungkaren», «Ungkarskvinnen» og «Bachelor in Paradise».

Det var i februar han kunngjorde at han tok seg en pause fra jobben på ubestemt tid. Avgjørelsen kom etter reaksjoner på at han forsvarte angivelig rasistiske handlinger fra tidligere deltager Rachael Kirkconnell.

People melder at skuespiller David Spade er blant gjeste-programlederne i den kommende sesongen av «Bachelor in Paradise» – den syvende sesongen i rekken.

Spade har ved flere anledninger uttalt at han er fan av «Ungkaren»-universet.

GJESTEVERT: David Spade skal være en av kjendisene som overtar Harrisons jobb. Foto: O'Connor/ AFF

Variety skriver også at Harrison ikke kommer til å medvirke i denne sesongen av serien, men at kjente komikere skal bytte på rollen i hans sted.

ABC og Warner Bros har så langt ikke villet kommentere saken til People eller Variety.

I en uttalelse i februar la Harrison seg flat og erkjente feil.

– Jeg har brukt de siste dagene på å lytte til smerten mine ord har fremprovosert, og jeg angrer dypt. Min ignoranse såret mine venner, kolleger og fremmede like mye. Jeg har ingen andre å klandre enn meg selv for det jeg sa og måten jeg sa det på, skrev han.

– Gjennom å unnskylde historisk rasisme, forsvarte jeg det. Jeg brukte begrepet «woke police», som er uakseptabelt. Jeg er skamfull hvor lite informert jeg var. Jeg tok så feil, fortsatte Harrison.

Realityserien sendes på de norske TV-kanalene Dplay og FEM.