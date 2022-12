SEPTEMBER: Prins Harry og hertuginne Meghan, her utenfor Windsor Castle etter dronning Elizabeths død.

Prins Harry i ny Netflix-dokumentar: − Jeg sa: «Vi må komme oss vekk»

I siste del av «Harry & Meghan» snakker prinsen (38) og hertuginnen (41) om da valgte å bryte med kongehuset.

Prins Harry og hertuginne Meghan har bare servert halvparten av det de ønsker å formidle til omverdenen. De siste tre episodene av den kontroversielle Netflix-dokumentaren kommer 15. desember.

I teaseren for hva seerne kan vente seg, vises det glimt fra TV-reportasjer og avisoppslag fra da det ble kjent at prinseparet trakk seg ut av kongehuset.

– Dette skjer når en familie og familiebedrift er i direkte konflikt, sier hertuginne Meghan.

– Plutselig sa hodet mitt: «Det vil aldri ta slutt», legger hun til.

Eksplosiv beslutning

Da Harry og Meghan 9. januar 2020 opplyste at de vil trekke seg tilbake fra kongelige plikter og i fremtiden bo vekselvis i England og USA, slo beskjeden ned som en bombe.

Oppstandelsen i Storbritannia var enorm.

Siden har forholdet mellom prinseparet i USA og de kongelige i Storbritannia vært anstrengt.

– Alt som har skjedd med oss, kom alltid til å skje, sier prins Harry i teaseren.

Han forklarer videre:

– Det var ingen andre muligheter. Jeg sa: «Vi må komme oss vekk».

Det er også i siste del av dokumentarserien man får se Meghan i tårer ved flere anledninger.

Les også Harry og Meghans TV-bombe: – Vi fikk ikke lov til å fortelle Prins Harry (38) og hertuginne Meghan (41) snakker om alt de begge har ofret for å være sammen, at de møttes via…

Harry sier i første del av dokuserien, som gikk på lufta torsdag, at Meghan «ofret alt hun kjente og friheten hun hadde» for å bli med ham inn i hans verden.

– Og ikke lenge etter det endte jeg opp med å ofre alt jeg kjente for å bli med henne i hennes verden, sier han.

«Det er unektelig fascinerende å følge hertugparets tankesprang og selvmotsigelser gjennom de tre første episodene i TV-dramaet som av alle ting presenteres som en dokumentar», skrev VGs kommentator Yngve Kvistad etter å ha sett de første tre episodene.

Info «Harry og Meghan» på Netflix: Omstridt dokumentarserie i seks deler.

De første tre episodene hadde premiere 8. desember 2022.

De siste tre kommer 15. desember.

Prins Harry og hertuginne Meghans eget produksjonsselskap har laget serien i samarbeid med Netflix.

Prinseparet og en rekke andre kilder har latt seg intervjue – om kjærligheten, forholdet til kongehuset, familie, pressen, rasisme og flytting til USA.

Både Harry og Meghan har i tillegg filmet videodagbøker sammen og hver for seg.

Liz Garnbus er regissør. Vis mer

Harry og Meghan går langt i å antyde at de følte seg utsatt og ubeskyttet i kongefamilien, og at beslutningen om å flytte til Meghans hjemland USA, var fordi han ville beskytte kona og deres to barn.

Anklager om trakassering av pressen og rasisme ble også viet mye plass.

Britiske medier flommer over av reaksjoner og spekulasjoner etter premieren. Anonyme kilder med angivelig tilknytning til kongehuset, sier ifølge blant annet Sky News og London Evening Standard at kongehuset ikke fikk muligheten til å kommentere innholdet.

Det står i kontrast til hva Netflix opplyser. Kanalen skriver innledningsvis i dokuserien at alle intervjuer ble fullført innen august 2022, og at ingen i kongefamilien har villet uttale seg.

Alle intervjuer skal altså ha blitt gjort før dronning Elizabeths død 8. september.

Daily Mail skriver fredag at kilder ved hoffet frykter at «neste uke vil bli giftig» – med tanke på de tre siste episodene.

Sky News og andre medier har omtalt at enkelte av bildene som er brukt i serien for å vise hvordan prinseparet er jaget av fotografer, i virkeligheten er fra andre settinger – med andre kjendiser.

Dette debatteres også heftig i sosiale medier.

Kongehuset har ikke uttalt seg offisielt om dokumentaren.

Les også Harry og Meghans TV-bombe: – Vi fikk ikke lov til å fortelle Prins Harry (38) og hertuginne Meghan (41) snakker om alt de begge har ofret for å være sammen, at de møttes via…