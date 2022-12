TV-stjerne: Pamela Anderson, her i Cannes i 2019.

Pamela Anderson om famøs video: − Ingen kjente sannheten

Pamela Anderson (55) skal ha fått traumer etter at den beryktede sexvideoen med henne og Tommy Lee ble tema i «Pam & Tommy». Nå skal hun fortelle selv – på egne premisser.

«Tonedøv tragikomedie», skrev VGs anmelder og ga terningkast 3 til TV-serien «Pam & Tommy» da den gikk på lufta på Hulu og Disney+ på nyåret.

«Baywatch»-ikonet hadde ingenting med produksjonen å gjøre. Hun skal heller ikke ha blitt konsultert underveis.

I et e-post-intervju med Vanity Fair forklarer Anderson at opplevde det som veldig vondt da hun fikk vite at Hulu laget en manusbasert dokumentarserie om henne og eksmannen, Tommy Lee (60).

Ord som «ettersjokk» og «traumer» brukes for å beskrive Andersons reaksjon på Hulus dypdykk i den så omtalte sexvideoen.

Anderson og den Emmy-belønnede regissøren Ryan White (41) var på det tidspunktet selv i gang med å lage dokumentar om Andersons liv. Stjernens sterke reaksjon på Hulu-serien er filmet og skal vises i dokumentaren «Pamela, a love story» på Netflix 31. januar.

– Ingen kjente sannheten – selv ikke jeg vet 100 prosent sikkert hva som skjedde, sier Anderson til Vanity Fair om videoen som lekket ut for snart 30 år siden.

– Men jeg mener at det viktigste er at jeg får dele mine menneskelige følelser og fortelle om hvor mye dette har såret meg – og hvordan det uten tvil definerte meg i fortsettelsen, både når det gjelder karriere og kjærlighetsforhold, sier 55-åringen.

I «Pamela, a love story» snakker Anderson om hvordan hun etter videolekkasjen konsentrerte seg mer om å være mamma enn karrierekvinne.

STJERNEPAR: Pamela Anderson og Tommy Lee på scenen i Monaco i 1999.

Den intime videoen til Anderson og Mötley Crüe-rockeren skal bare det første året ha blitt distribuert og solgt rundt for mer enn 750 millioner kroner, ifølge dagens kurs.

Når Anderson nå lover å gi en «rå og ærlig» skildring av livet sitt, er det mye på grunn av sønnen Brandon Lee (26), som hun har med Tommy Lee.

– Brandon kan få meg med på hva som helst med sitt oppriktige hjerte og sin sterke vilje, som bare en sønn kan ha. Han ville at min historie skulle bli fortalt autentisk og uten forvrengninger, sier Anderson.

Hun legger til at også yngstesønnen Dylan Lee (27) har oppmuntret henne til å «ta kontroll over egen historie».

SØNN: Pamela Anderson og Brandon Lee i Cannes i 2019.

Regissør Ryan White sier til Vanity Fair at Andersons sønner «forguder moren sin», og at de har mislikt sterkt å se hennes liv bli beskrevet av andre enn henne, og på en måte de føler ikke er representativ.

– Pamela er av natur et utrolig åpent og ærlig menneske. Kanskje er det nettopp derfor hun er blitt så ofte brent i livet. Samtidig er det dette som gjør henne så elskelig og besettende, sier White.

Når det gjelder den famøse videoen, sier regissøren at de konsekvent unnlater å omtale som «sexvideoen» i den kommende dokumentaren. Den er heller ikke viet særlig mye plass.

– Vi er alltid nøye med å henvise til den som «den stjålne videoen», og av alle de hundrevis med timene vi har filmet, så brukte vi bare én på denne, sier White.

Comeback

Anderson debuterte tidligere i år på Broadway i muskaloppsetningen «Chicago». Før det var det lenge siden TV-veteranen var aktuell som skuespiller.

De siste årene har hun tjent til livets opphold ved først og fremst ved å stille opp i ulike reklamekampanjer og takke ja til realityshow, PR-stunt og motevisninger.