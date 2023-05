EKTEPAR: Tracy Pollan og Michael J. Fox på premieren til «Still: A Michael J. Fox Movie» i Austin i mars.

Michael J. Fox: − Jeg burde sett det komme

Parkinsons-rammede Michael J. Fox (61) takker kona for at hun har stått ved hans side i alle de tunge årene.

Kortversjonen Filmdokumentaren «Still: A Michael J. Fox Movie» har premiere på Apple TV+ i dag, fredag.

Den gir innblikk i Fox' opp- og nedturer og kampen mot Parkinsons sykdom.

Fox (61), som fikk diagnosen som 29-åring, takker kona Tracy Pollan (62) for støtten gjennom alle år.

Fox har vunnet både Golden Globe- og Emmy-priser og mottok en Æres-Oscar i fjor.

– Jeg burde sett det komme, den kosmiske prisen jeg måtte betale for all min suksess, sier Fox i filmen. Vis mer

– Tracy er så god, sier Fox i filmdokumentaren «Still: A Michael J. Fox Movie», som har premiere på Apple TV+ i dag, fredag.

– Hun er så klok og kjærlig, legger han til.

I filmen bretter «Tilbake til fremtiden»-stjernen ut livets opp- og nedturer. Ikke minst er parkinsons-diagnosen sentralt tema.

– Dette er min historie, men du kan ikke fortelle min historie uten å ta med henne, sier 61-åringen om kona, Tracy Pollan (62).

Parkinson ParkinsonParkinsons sykdom skyldes mangel på nervesignalstoffet dopamin i hjernen. Årsaken er at nerveceller i et bestemt område av hjernen dør eller svekkes. Det er ukjent hvorfor dette skjer. (NHI) er en nevrodegenerativ nevrodegenerativNevrodegenerative sykdommer er sykdommer som rammer hjernen, ryggmargen eller perifere nerver hvor det gradvis blir en nedbryting av nervevevet. Vanlige nevrodegenerative sykdommer som rammer hjernen er: Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og Huntingtons sykdom. (NHI) sykdom, som kan forårsake utydelig tale og nedsatte motoriske evner. Filmdokumentaren viser at Fox er svært preget av sykdommen.

Skuespilleren uttaler ifølge Entertainment Tonight at alt annet han gjorde før Pollan kom inn i livet hans, er for «søppel» å betrakte.

De to giftet seg i 1988 og har fire barn sammen.

Men livet skulle brått by på store utfordringer. Fox var på høyden av sin karriere da han i 1998 sto frem og sa at han hadde parkinsons.

– Pris å betale

Da hadde det gått syv år siden han fikk diagnosen, 29 år gammel.

– Jeg burde sett det komme, den kosmiske prisen jeg måtte betale for all min suksess, sier Fox i filmen, ifølge ABC.net.

61-åringen reflekterer over den enorme overgangen fra fattig unggutt til superstjerne på 80-tallet. Han beskriver seg selv som «større enn tyggegummi» på ett tidspunkt.

– Man tror den er laget av mur og stein, men det er den ikke. Den er laget av papir og fjær og er en illusjon, sier han om suksessen.

Skuespilleren beskriver de første tegnene på sykdommen, all skjelvingen, var en «beskjed fra fremtiden».

EMMY: Avdøde Betty White og Michael J. Fox med hver sin statuett i 1986.

Fox bruker mye av dokumentaren på å hylle kona.

Han sier blant annet at han ikke hadde kommet seg gjennom 80-tallet uten hennes støtte.

– Men hun er veldig tydelig på at dette ikke er hennes sykdom. Det er jeg som er syk, ikke henne. Hun hjelper meg og er der for meg, men når alt kommer til alt, så er det ikke hun som er syk.

UNGE: Michael J. Fox og Tracy Pollan på et udatert bildet.

Fox gir kona mye av æren for at han i dag ser på seg selv som et mye sterkere menneske enn han trodde han kunne være, sykdommen tatt i betraktning.

Han takker også henne for at hun har hjulpet ham å finne sitt kall, mening med livet – og viljen til å strekke seg etter det.

Fox har nemlig fortsatt å jobbe, og han har et stort engasjement for forskning på parkinsons.

I 2000 opprettet han fondet Michael J. Fox Foundation for Parkinsons Research.

OSCAR: Woody Harrelson delte ut ærespris til Michael J. Fox i fjor.

Fox, også kjent fra TV-serier som «Spin City», «Family Ties», «The Good Wife» og «The Michael J. Fox Show», har vunnet både Golden Globe- og Emmy-priser.

I fjor ble han også belønnet med Æres-Oscar.

Kanadisk-amerikanske Fox er i tillegg hedret med egen stjerne på Hollywood Walk of Fame.

2002: Michael J. Foc fikk stjerne på Walk of Fame.