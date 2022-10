ULVEN: Flest tror at det er Øystein Pettersen bak masken.

Øystein «Pølsa» Pettersen om «Maskorama»: − Bare én løsning på dette

Lørdag kveld skal seks nye kjendiser i ilden. Her er de heteste gjetningene fra VGs lesere.

I Maskorama-profeten kan alle maskeinteresserte delta i konkurransen og samle poeng. Før lørdagens sending er det disse seks kjendisene som topper gjestelistene (se alle lenger ned i artikkelen).

Når det gjelder Ulven, spår 38 prosent at det er tidligere langrennsløper Øystein «Pølsa» Pettersen (39) som er utkledd.

Han svarer med å presentere seg som Øystein Ulv Pettersen da VG ringer, for han vet hvorfor han blir kontaktet.

– Jeg følger med på «Maskorama», er fan og digger det. Men ingen tror på meg når jeg sier at jeg ikke er Ulven. For jeg er ikke det, hevder han.

– Faktisk er jeg også sykt interessert i hvem som er Ulven, og jeg håper han blir stemt ut, så jeg får svaret. Folk har jo bestemt seg for at jeg er Ulven. Men er jeg Ulven, så har jeg ikke lov til å si det. Og da vil jeg jo ikke stemmes ut, sier han kryptisk.

MINUS ÉN: Etter at Snømonsteret (nr. to f.v.) røk forrige uke, er det disse øvrige seks som står igjen.

Pettersen kan opplyse om at han øver ganske lite på sang.

– Jeg tror ikke at Ulven er blant våre mest folkekjære artister. Såpass har jeg rgistrert. Men den som ler sist, ler best. Det er bare én løsning på dette, nemlig å få Ulven ut av programmet.

Pettersen kan for øvrig fortelle at han koser seg «glugg i hjel» med å svare på Instagram-meldinger på lørdagskvelden. Og han demonstrerer et ulvehyl før han avslutter telefonsamtalen.

12 prosent mener at det er programleder Jon Almaas (55) som er ulven.

Huldra i utlandet?

43 prosent av alle som har gjettet, mener at popartist Tomine Harket (29) skjuler seg inne i Huldra. På annenplass, med 26 prosent, ligger popartist Alexandra Joner (32).

Tomine Harket skriver i en SMS til VG fredag morgen at hun for tiden befinner seg i USA.

– Jeg er i Los Angeles for øyeblikket, så enten har «Maskorama» lagt evig mye spenn i å fly meg frem og tilbake, eller så er jeg absolutt ikke en del av det, sier Tomine, datteren til Morten Harket (63) – som i 2021 var Vikingen i britiske «Maskorama».

HULDRA: Flest spår at Tomine Harket er bak masken.

Hele 92 prosent av alle som har deltatt i Maskorama-profeten, tror at det er Maud Angelica Behn (19) som skjuler seg inni Dandy. Ingen av de andre maskekjendisene har så høy score på gjettingen.

Neste på listen har bare to prosent, og det er delt plass mellom influencer Vita Mashadi (30) og Youtuber Agnete Husebye (26).

DANDY: Er det Maud Angelica Behn som er bak masken?

Nettopp Dandy er blitt en megasnakkis i sosiale medier, særlig på TikTok, der mange har gått svært grundig til verks for å finne hint og ledetråder som matcher den unge kunstnerkvinnen til Dandy.

VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra Behn.

Nysgjerrig på hvorfor så mange er så sikre? Se VGTV:

Hele 46 prosent tror at det er tidligere snøbrettkjører Daniel Franck (47) som er Rabagasten. Han har ikke besvart VGs henvendelser.

Nummer to på gjettelisten er komiker Henrik Thodesen (42) – med ti prosent.

I løpet av de to første sendingene, er det blitt servert en rekke hint. Har du ikke fått dem med deg, får du en oppsummering her.

RABAGASTEN: Daniel Franck er et hett navn.

Ganske mange tipper at det er programleder Kjersti Bergesen (60) som hver lørdag pakker seg inn i Frøya-kostymet – nærmere bestemt 35 prosent.

– Artig. Hva mer kan jeg si til det da? svarer Bergesen på SMS.

Åtte prosent tror at det er programleder Desta Marie Beeder (34).

FRØYA: Er det oppussingsdronning Kjersti Bergesen som synger bak masken?

Mange mener også å ha gjettet seg frem til hvem som er Zombien. Hele 62 prosent mener at det er popstjernen Bilal Saab (32).

Nestemann på listen er skuespiller Jakob Oftebro (36) – men med bare syv prosent.

VG har ikke lykkes i å f en kommentar fra Saab.

ZOMBIEN: Bilal Saab topper listen med spådommer.

Har du ikke deltatt i Maskorama-gjettingen, kan du gjøre det her: Maskorama-profeten

Bommet

Hytta og Snøroboten har røket ut allerede. Inni førstnevnte var det idrettsutøver Birgit Skarstein som skjulte seg. Faktisk var hun nest øverst på listen til Maskorama-profeten, med 17 prosent, mens flertallet, 23 prosent, holdt en knapp på programleder Guri Solberg.

Snømonsteret var det verre med. Det skapte reaksjoner hos leserne og storm i sosiale medier da det viste seg at det ikke var et kjendismenneske bak masken, men Barne-TV-figuren Fantorangen. Det var det ingen i Maskorama-profeten som gjettet på.

Hele 64 prosent trodde at skuespiller Anne Marie Ottesen var inni Snømonsteret.