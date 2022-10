Annika Momrak var programleder for Melodi Grand Prix tidligere i år.

Annika Momrak og Lars Berrum skal lede «P3 Gull»

Annika Momrak (23) og Lars Berrum (36) blir programledere sammen.

Det skriver P3 på sine egne nettsider.

Musikkprisutdelingen finner sted 26. november på H3 Arena på Fornebu.

– Lars er 100 prosent ung og kul nok til å lede «P3 Gull». Og det at vi ikke er akkurat samme alder, gjør at vi kan utfylle hverandre på en god måte, sier Momrak i kunngjøringen.

23-åringen var blant annet med og ledet Meldi Grand Prix på nyåret.

Begge har vært med i VGTV-serien «Ikke lov å le på hytta».

KOMIKER: Lars Berrum.

Komiker Lars Berrum er blant annet kjent fra podkasten «Berrum og Beyer» med Martin Beyer Olsen på NRK.

Han fleiper om at han har visse bekymringer før det nye TV-oppdraget.

– Å bli «canceled» er det verste som kan skje for min del som programleder. Ennå står jeg ikke i fare for å bli det og har vært veldig klar på at vi dropper blackface i år, seier komikeren i pressemeldingen.

Berrum sier også at det kan bli en utfordring at han lett improviserer og kjører utenom manus.

– Det er farlig når man skal lede en livesending, mener han.

Momrak har mange jern i ilden. I forbindelse med årets TV-aksjon nylig, valgte Momraks kolleger i humorkollektivet 4ETG å auksjonere bort en date med den single 23-åringen, uten at hun visste om det: