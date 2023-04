ROLLEBILDE: Alex Wolff og Thea Sofie Loch Næss i en scene fra den kommende serien.

Alex Wolff og Thea Sofie Loch Næss spiller Leonard Cohen og Marianne Ihlen

Hollywood-stjernen Alex Wolff spiller Leonard Cohen i den norske dramaserien «So Long, Marianne».

Det melder NRK.

Thea Sofie Loch Næss spiller Marianne Ihlen i serien, basert på kjærlighetshistorien mellom Cohen og Ihlen.

Wolff er ellers kjent fra Hollywood-produksjoner som «Pig», «Hereditary», «Jumanji» og «Oppenheimer».

Norske Loch Næss er på sin side kjent fra «Julestorm», «The Last Kingdom» og «Delete Me».

«So Long, Marianne» spilles inn i vår og sommer, og har etter planen premiere høsten 2024.

Serien er oppkalt etter Cohens egen låt. Superstjernen gjorde norske Marianne Ihlen kjent for hele verden med låten «So long Marianne».

Regissør er Øystein Karlsen («Exit», «Dag», «Lilyhammer»), som også har skrevet manus og er showrunner av serien. I tillegg til Karlsen har Jo Nesbø skrevet to av episodene.

Artikkelen oppdateres.

ORIGINALENE: Marianne Ihlen og Leonard Cohen.

Det var i fjor at det ble kjent at relasjonen mellom den kanadiske artisten, musikeren og poeten Leonard Cohen (1934-2016) og hans norske muse Marianne Ihlen (1935-2016) blir en serie på NRK.

Serien på åtte episoder ble den gangen omtalt som en intim historie om «to like ensomme mennesker som forelsker seg i en periode av livet deres der de fortsatt prøver å finne ut hvem de er».

Norske Marianne Ihlen hadde et forhold til to berømte menn, forfatteren Axel Jensen og den kanadiske singer-songwriteren Leonard Cohen.

Da Marianne Ihlen lå for døden i 2016, sendte Cohen et brev til henne:

«Kjære Marianne. Jeg er så nær deg at hvis du snur deg så kan du nå hånden min. Takk for alt. Jeg vil alltid huske din skjønnhet. You know all that.», skrev Cohen.