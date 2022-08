POPULÆRE: «Succession» kan skilte med hele 25 Emmy-nominasjoner.

BT: «Succession» spilles inn i Norge i høst

«Succession», en av verdens største TV-serier, legger angivelig kursen mot Vestlandet i høst.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG skrev i juli om at HBO – serien hadde søkt Norsk filminstitutt (NFI) om få penger fra den statlige incentivordningen for film for å spille inn deler av fjerde sesong i Norge.

Nå melder Bergens Tidende at én av episodene skal spilles inn på Sunnmøre, deriblant på Juvet landskapshotell.

Meghan Beaton ved Den Nasjonale Filmkommisjonen, som har sete i Bergen, sier til avisen at det er offentlig kjent at HBO har søkt refusjon gjennom incentivordningen, men at hun som kommisjonær dessverre ikke kan kommentere selve prosessen.

Har søkt om 13 millioner

Den prisbelønnede HBO-serien søkte om å få dekket en snau prosent av budsjettet sitt med norske tilskuddskroner.

VG fikk tidligere i sommer innsyn i søknaden, som viste at produksjonsselskapet Spot Of Tea Productions – via det norske selskapet Truenorth – søkte om 13 millioner kroner. Det tilsvarer en fjerdedel av en samlet estimert produksjonskostnad her til lands på 52 millioner.

Totalbudsjettet på sesong fire er på mellom 1,7 og 1,8 milliarder kroner.

BT skriver at HBO ikke får et formelt svar før på søknaden sin før i månedsskiftet januar-februar 2023, på grunn av den ordningen i Norge med kun én årlig søknadsfrist, 24. november.

Storfavoritt

«Succession» stiller med hele 25 Emmy-nominasjoner før TV-prisutdelingen i USA i september, flere enn noen annen serie.

Deler av handlingen i sesong fire finner sted i Norge.

Hollywood-trailer: Heftige scener fra Norge.

Tom Cruise var på Sunnmøre i september 2020 og spilte inn stunts:

Filmserviceselskapet Truenorth har tidligere hatt ansvar for flere innspillinger i Norge, som «Mission: Impossible» med Tom Cruise og James Bond-filmen «No Time To Die». Disse to fikk henholdsvis 68 millioner og 47 millioner norske tilskuddskroner.

Den statlige insentivordningens ramme ble i siste runde nærmest halvert, fra 100 millioner til 55 millioner.

Nåløyet er dermed blitt trangere for produksjonsselskaper med ønske om å bruke Norge som innspillingssted og få kostnader dekket.