1 / 10 VANT: Trond Moi. UTE: Ørnulf Høyer (t.h.) tapte i melkespann-konkurransen mot Sofie Karlstad. forrige neste fullskjerm VANT: Trond Moi.

Trond Moi vant «Farmen kjendis»: − Nesten et antiklimaks

Trond Moi (53) var storfavoritt helt fra start. Likevel ble han spart for tvekamper og nærmest heiet frem av alle konkurrentene.

– Det er kanskje noe av det som varmer aller mest, nemlig at de andre deltagerne faktisk unte meg seieren av hele sitt hjerte. Jeg felte noen tårer på grunn av det, sier «Farmen kjendis»-vinneren til VG.

I over et halvt år har Moi holdt på hemmeligheten. Nå er katta ute av sekken. Mesterkokken vant over influencer Sofie Karlstad (25) i siste kunnskapsrunde.

– Det føles rart endelig å kunne si det. Jeg er blitt verdensmester i pokerfjes, sier han og ler.

Ørnulf Høyer (66) tapte i melkespann under semifinalen mot Sofie Karlstad (25), og ble rasende på seg selv. Les mer om det her.

1 / 2 VANT: Trond Moi slipper jubelen løs og kaster capsen i lufta. SKÅLTE: Trond Moi og Sofie Karlstad. forrige neste fullskjerm VANT: Trond Moi slipper jubelen løs og kaster capsen i lufta.

Moi ble den første til å kvalifisere seg til både finaleuke, semifinale og finale.

– Vi snakker rett og slett om utklassing?

– Det er hyggelig at det ble sånn, men for meg var ikke det viktigste å vinne. Jeg gikk inn i hver kamp med innstillingen om at dersom jeg ikke vant, kunne jeg dra hjem til verdens beste familie og venner. Så jeg var rett og slett ikke nervøs, forklarer Moi.

– Kanskje var det nettopp nervene som spilte rivalene mine et puss da det gjaldt, legger han til.

CHAMPIS-BAD: Trond Moi ble dynket i edle dråper.

– Hvordan føltes seieren?

– Det var nesten et antiklimaks. Etter seks uker med steinhard jobbing, kjente kroppen at den var ferdig. Så selv om jeg var glad, falt jeg litt sammen. Der og da gledet jeg meg bare til å komme hjem, sier Moi, som har sin faste base med kone og to barn i Kristiansand.

Han sier det var «ubeskrivelig, magisk og deilig» å komme hjem.

– Jeg har aldri opplevd en sånn følelse. Det var som å få barn og gifte seg om igjen. Jeg ble nyforelsket!

Les også Tilbakeblikk: Hjemme hos mesterkokk Trond Moi Stjernekokk Trond Moi sammenligner gjerne mat med moderne kunst. Den kunsten som er nytenkende og annerledes.

Sofie Karlstad slo Ørnulf Høyer (66) i melkespann. Moi hadde på forhånd gitt Karlstad gode råd på kammerset.

På spørsmål om hvor lettet han ble da han slapp å møte Høyer i finalen, svarer Moi:

– Jeg ble ikke lettet. Først og fremst ble jeg glad for at Sofie slo ham. Men både Ørnulf og Sofie er fantastiske personer, som begge hadde fortjent å vinne. Egentlig føler jeg at vi burde vunnet sammen.

VARM KLEM: Trond Moi viste ikke frem vinnersvaret sitt, han bare la ned skiltet og gikk og glemte Sofie Karlstad. Dermed var det over.

Moi og Karlstad knyttet ekstra bånd det siste døgnet, etter at produksjonen og de andre hadde reist.

– Sofie og jeg hadde aldri sittet og pratet, bare oss to. Plutselig ble det kleint. Det tror jeg vi begge kjente på. Men vi gikk en lang tur i skogen og åpnet oss for hverandre, forklarer Moi.

SEIERHERREN: Trond Moi etter seks intense uker på gården.

Deretter disket han opp med middag, som de spiste på kjøkkenet og ikke ved stuebordet som vanlig.

– Vi lagde et siste måltid og bar masse levende lys inn på kjøkkenet. Det var et øyeblikk som ingen andre fikk se. Vi kunne legge oss glade, sier Moi.

Karlstad syntes også det var litt kleint og sier at det var hun som tok grep.

– Jeg dro Trond med opp på samme fjelltopp som jeg tok Christopher med på. Der snakket vi ut om alt. Og ja, det endte med en kveld både Trond og jeg syntes ble den beste, sier hun til VG.

Info Fakta om Trond Moi (53): Vinner av «Farmen kjendis» 2023. Gir ut «Farmen-kokeboka» 20. februar.

Mesterkokk og medgrunnlegger av restaurantkjeden Bølgen og Moi.

Har vært på det norske kokkelandslaget og tatt sølv i det internasjonale kokkemesterskapet Bocuse d’Or. Gitt ut flere kokebøker.

Kommer fra Kvinesdal, bor i Kristiansand.

Gift, har to barn. Vis mer

Dagen derpå var det finale, og den gode tonen fra kvelden før preget oppgjøret.

– Vi unte hverandre det beste og heiet på hverandre underveis. Vi hjalp hverandre også, faktisk, og det er ikke så vanlig, sier Moi og smiler.

– Sofie var en racer, som viste enormt med kunnskap.

RIVAL: Sofie Karlstad ga Trond Moi sterk motstand i finalen.

Karlstad er ikke bitter, men mener at det var en bragd å komme til finalen.

– Jeg er ganske godt vant til å komme på annenplass nå, hehe, og er nok ikke en ordentlig vinnerskalle, sier finnmarkskvinnen til VG.

Hun peker på at Moi har nær 30 år mer livserfaring.

– Trond hadde studert boken, er kokk og kan alt om mat i tillegg til å være håndverker. Jeg kunne nok ikke hatt en sterkere konkurrent. Jeg unner ham seieren.

Les også Fått med deg? Sofie tok med kjæresten på premiere KLINGENBERG KINO/OSLO (VG) De norske kjendisene måtte se langt etter Brad Pitt, Margot Robbie og Olivia Wilde, men det…

Karlstad ønsket med «Farmen kjendis» å vise at «hun ikke er så dum som mange nok tror», og at hun vil vise at influencere er «bedre enn sitt rykte».

– Annenplassen betyr at jeg har bevist at jeg er den jeg selv alltid har visst at jeg er. Nære og kjære hadde jo troen på at jeg skulle komme langt, så det føles litt godt og motbevise de fordommene jeg daglig møter på, sier hun.

INFLUENCER: Sofie Karlstad, her på første innspillingsdag.

Kun én annen deltager sørget for at Moi måtte i tvekamp, og det var «Torpet»-kjempen Erik Sæter (26). Moi gruset førstekjempen i øksekast.

Sæter har i ettertid gått ut og antydet at Moi nok ikke var ærlig da han hevdet han ikke hadde øvd.

Moi humrer godt over dette, men sier han forstår Sæter.

– Men jeg hadde altså ikke øvd.

– Så du var ikke en mer kynisk og slu spiller enn det alle skjønte?

– Man kan lett få det inntrykket, men min strategi var å kose meg, lage god mat og god stemning, sier 53-åringen.

Moi sier han kunne spilt mer.

– Men på en måte er det også en spilltaktikk, nemlig ikke å prøve å påvirke, mener han.

SLEGGE: Sofie Karlstad og Trond Moi.

Det mest krevende med «Farmen» var å «puste med magen, tenke med hjertet og holde hodet kaldt».

Én gang smalt det. Og da overfor «Farmen»-venninnen Marit Adeleide Andreassen (56), som valgte å trekke seg.

– Ingen er perfekt, og det viser hvem jeg er som person. Jeg er ikke bare snill og grei, men reagerer også på ting. Egentlig var det godt at det kom frem også, sier Moi.

Men det var ikke gøy å se seg selv så sint, synes Moi.

– Jeg har beklaget for de tingene jeg helst skulle ha gjort annerledes, og som jeg ikke er stolt av, sier han.

– Sannheten er at jeg kan takke Marit for mye. Hun lærte meg en spesiell pusteteknikk, som jeg tror kom godt med i finalen. Jeg burde brukt den også i møtet med henne den gangen, sier han og ler litt.

Les også Trond Moi om kristen oppvekst: – Jeg var litt hjernevasket Som barn ble kjendiskokk Trond Moi (48) fortalt at homofili var galt. Det er en av holdningene han som voksen måtte…

«Farmen» er vanligvis sulte-TV, men ikke denne gangen. Moi serverte gode måltider hver dag. Mandag kommer «Farmen-kokeboken – maten og Moi».

– Mange foreslo det, så de siste par ukene på gården satt jeg og noterte ned tanker, sier restauranteieren.

– Hva skjer med bilpremien?

– Jeg har ikke bestemt meg. Det koster jo litt å motta den premien.